Anne Carson y el Nobel: un premio que también cambia el lugar de las escritoras

Anne Carson se convirtió este jueves en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, un reconocimiento que, además de distinguir una de las obras más singulares de la literatura contemporánea, vuelve a poner sobre la mesa la presencia de las mujeres en uno de los galardones culturales de mayor alcance internacional.

La escritora canadiense fue reconocida por la Academia Sueca por “su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. Carson, nacida en Toronto en 1950, ha construido una obra que transita entre poesía, ensayo, traducción y prosa, con una constante exploración de la literatura clásica y sus posibilidades en el presente.

Con este reconocimiento, Carson se convierte en la decimonovena mujer en recibir el Nobel de Literatura desde que el premio comenzó a entregarse en 1901. El dato adquiere relevancia cuando se observa la historia completa del galardón: hasta este año, el Nobel de Literatura había distinguido a 122 autores, después de una trayectoria de más de un siglo.

Es decir, las mujeres representan todavía una proporción minoritaria entre quienes han recibido la máxima distinción literaria de la Academia Sueca. La llegada de nuevas autoras al palmarés no corrige por sí misma esa desigualdad histórica, pero sí modifica quiénes aparecen en el centro de la conversación literaria internacional y qué obras llegan a nuevos lectores.

Y ahí radica parte de la importancia de un premio como el Nobel. Los grandes reconocimientos literarios no solamente celebran una obra: también funcionan como mecanismos de visibilización. Un galardón de esta magnitud puede provocar nuevas traducciones, reediciones, lecturas académicas, cobertura internacional y un renovado interés editorial por la trayectoria de una escritora.

Para las mujeres que escriben, esa visibilidad tiene además una dimensión histórica. Durante décadas, buena parte del canon literario internacional estuvo construido alrededor de nombres masculinos, mientras que las autoras fueron incorporándose de manera más lenta a los espacios institucionales que determinan qué obras se consideran imprescindibles.

El Nobel ha dado en los últimos años algunos de sus reflectores más importantes a escritoras como Annie Ernaux, Louise Glück, Olga Tokarczuk, Svetlana Alexiévich, Alice Munro, Doris Lessing, Herta Müller, Elfriede Jelinek y Han Kang, entre otras. Han Kang, además, recibió el premio apenas en 2024 por una obra que la Academia Sueca destacó por confrontar traumas históricos y explorar la fragilidad de la vida humana.

La elección de Carson también resulta significativa por el tipo de literatura que representa. Su escritura ha desdibujado las fronteras entre géneros y ha establecido un diálogo constante entre el mundo clásico y la literatura contemporánea. Entre sus libros más reconocidos se encuentran Autobiography of Red, The Beauty of the Husband y Nox. La Academia Sueca destacó precisamente su libertad frente a las convenciones literarias y sus colaboraciones con artistas visuales, coreógrafos y creadores de ópera y teatro.

Cristina Rivera Garza, otra escritora mexicana en el radar internacional

El anuncio también deja fuera del palmarés a Cristina Rivera Garza, una de las escritoras mexicanas que aparecieron entre los nombres más mencionados antes de la decisión de la Academia Sueca.

La autora de Nadie me verá llorar y El invencible verano de Liliana figuró nuevamente entre las favoritas de las casas de apuestas y de las predicciones internacionales. Su presencia en estas listas cobró especial fuerza después de que en 2024 recibió el Premio Pulitzer de No Ficción por El invencible verano de Liliana, libro en el que reconstruye el feminicidio de su hermana a partir de documentos, testimonios y memoria personal.

Que Rivera Garza no haya obtenido el Nobel no elimina el lugar que ocupa en esta conversación. Por el contrario, su aparición reiterada entre las autoras consideradas para el premio evidencia la dimensión internacional que ha alcanzado su obra y mantiene a la literatura mexicana escrita por mujeres dentro de un circuito de discusión que durante mucho tiempo tuvo una representación limitada de América Latina.

La propia expectativa alrededor de Rivera Garza también muestra otra función de estos premios: antes incluso de ganar, una escritora puede convertirse en parte de una conversación global cuando su nombre entra en el radar de los grandes reconocimientos internacionales.

El Nobel de Literatura, creado a partir del testamento de Alfred Nobel, se entrega desde 1901 y busca reconocer una trayectoria literaria considerada de especial relevancia. Actualmente está dotado con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a alrededor de un millón de euros, y constituye la máxima distinción individual dentro del mundo literario.

Pero su importancia va más allá del dinero o de la medalla. El Nobel tiene la capacidad de convertir una obra en un acontecimiento cultural mundial. Para una escritora, ser reconocida por la Academia Sueca significa entrar en una lista que durante más de un siglo estuvo dominada ampliamente por hombres y colocar su nombre, sus libros y sus ideas frente a lectores que quizá nunca habían tenido contacto con su trabajo.

Anne Carson es ahora la número 19.

Y aunque el número todavía evidencia cuánto falta para alcanzar una representación equilibrada, también señala algo que ha cambiado: cada vez que una escritora recibe el Nobel, su nombre se suma al canon y, con él, se amplía la idea de qué voces, experiencias y formas de escribir merecen ocupar un lugar central en la literatura mundial.