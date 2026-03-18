¿Qué es el Seminario de Cultura Mexicana?

Centro. El Seminario de Cultura Mexicana está compuesto por exponentes de las áreas de las humanidades, las ciencias y las artes.

Es una institución que promueve la cultura, tanto de México como la universal, en el más amplio de los sentidos. La promoción se realiza en todo el territorio nacional y en algunas ciudades del extranjero. Quienes integramos el Seminario compartimos diversas visiones de la cultura y la abordamos desde una perspectiva multidisciplinaria.

El Seminario está compuesto por exponentes de las áreas de las humanidades, las ciencias y las artes. Somos un Órgano Consultivo de la Secretaría de Educación Pública con el objetivo de fomentar la educación a través de la cultura.

Fue creado en 1942 bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho a iniciativa de José Vasconcelos, con el objeto de que los artistas e intelectuales mexicanos contribuyeran mediante la difusión con sus obras y conocimientos en el interior del país, con la intención de propiciar un diálogo cultural entre nuestras diversas regiones y costumbres.

Surgió como una institución para sembrar el interés por el conocimiento que logre ser formativo. Su mística es de carácter vasconcelista, al crear misiones culturales en todo el país para el desarrollo de identidades locales.

Los miembros fundadores fueron, entre otros: Frida Kahlo, Mariano Azuela, Julián Carrillo, Enrique González Martínez, Manuel M. Ponce, Ángel Zárraga, Fanny Anitúa, Manuel Sandoval Vallarta.

En sus 84 años de vida el SCM, se ha distinguido por ser un misionero cultural de calidad respetado por la comunidad; realizando una labor por la cultura en más de sesenta ciudades y distintos recintos del país. En cada ciudad se establece una Corresponsalía, en términos generales formada por figuras de la cultura local y de diversas generaciones, la creación de las corresponsalías ha permitido aumentar la oferta cultural y posibilitado llevar a lugares recónditos para enriquecer la escasa vida académica y cultural.

Las misiones consisten en conferencias, talleres, cursos, exposiciones o conciertos en los cuales cada uno de los veinticinco Miembros Titulares, de acuerdo a su disciplina, brindan en las ciudades que cuentan con Corresponsalías, incluyendo con las que se encuentran en el extranjero; Nueva York y Guatemala.Dicha colaboración se ha extendido a las universidades estatales del país con la misma óptica.

Las actividades anuales suman cerca de doscientas, prácticamente una cada tercer día en algún lugar de la República Mexicana, las cuales primordialmente son realizadas por los Miembros Titulares, entre los que nos encontramos: al restaurador Salvador Aceves, el paisajista Saúl Alcántara, la bióloga Ana Barahona, la química Noráh Barba, el filósofo Mauricio Beuchot, el matemático Javier Bracho, la gastrónoma Marcela Briz, el artista visual Arnaldo Coen, el economista Rolando Cordera, el poeta y editor Fernando Fernández, el historiador Javier Garcíadiego, la cronista Ángeles González Gamio, el escritor y dramaturgo Hugo Hiriart, la científica social Clara Jusidman, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, la escritora Silvia Molina, el historiador de arte Jaime Morera, la neurocientífica Herminia Pasantes, el chelista Carlos Prieto, la socióloga Jaqueline Peschard, el historiador de cine Aurelio de los Reyes, el constitucionalista Fernando Serrano Migallón, la astrónoma Silvia Torres, el especialista en artes escénicas Sergio Vela, el historiador de teatro Germán Viveros y quién escribe estas letras es arquitecto. La mayoría de quienes he mencionado han recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes y todos acumulan reconocimientos y son referentes en su disciplina.

A pesar de ello, aún requerimos aumentar nuestra presencia en la Ciudad de México, a diario nos esforzamos por estar presentes, deseamos aportar aún más al desarrollo cultural de nuestro país, al estar convencidos de que la cultura es nuestra máxima riqueza y debemos contribuir desde esa trinchera a encontrar alternativas y salidas a la compleja situación por la que transita la sociedad mexicana. Por ello abordamos temas de actualidad, ampliando vínculos y horizontes, para que se nos reconozca que somos una institución que concibe a la cultura como parte fundamental del proceso educativo.

Dentro de nuestras actividades realizamos coloquios nacionales bianuales en distintas ciudades del país y contamos con una amplia gama de publicaciones abarcando todas las especialidades que representan cada uno de los Miembros Titulares.

Además de los recintos de las corresponsalías locales, que son la esencia del Seminario, tenemos nuestra sede nacional en la Ciudad de México, ubicada en Presidente Masarik 526, Polanco, prácticamente vecinos del Conservatorio Nacional de Música; sede que cuenta con instalaciones renovadas y bien equipadas que han creado un espacio cultural y de reflexión de primer orden en el poniente de la ciudad, en ella organizamos exposiciones de gran calidad, ciclos de cine, teatro, mesas de diálogos, ciclos temáticos de conferencias, presentaciones de libros, conciertos, festivales de música y poesía.

Aunado a un jardín que destinamos para la convivencia y contemplación, una sala de lectura infantil que sirve como plataforma para fomentar la lectura desde la infancia, un foro escénico con capacidad para 120 personas. Es un lugar abierto al público, todas nuestras actividades son gratuitas, la entrada para ellas es libre.

Estimados lectores, les hago una atenta invitación para que conozcan más de nosotros: http://www.culturamexicana.org.mx

Seminario. El arquitecto Felipe Leal.

@Felipe­Leal_Arq.

Presidente de la Mesa Directiva