Día Internacional de la Diversidad Biológica

Biodiversidad Las principales causas de la pérdida de la biodiversidad son la deforestación, la expansión urbana y la agricultura intensiva.

México es un país megadiverso. Alberga entre el 10 y 12% de las especies conocidas en el mundo, con gran cantidad de especies endémicas. A nivel mundial se ubica entre el 4to y 5to lugar en biodiversidad total gracias a su variedad de climas y orografía ya que el 70% de su territorio es montañoso, lo que le otorga amplios gradientes altitudinales. Nuestro país cuenta además con selvas tropicales, bosques templados, manglares, desiertos, arrecifes, entre otros.

Las posiciones principales que ocupa México son segundo lugar en reptiles, tercero en mamíferos, cuarto en plantas vasculares, quinto en anfibios y es de los más diversos en ecosistemas en el mundo. Muchas especies existen sólo en territorio mexicano como el ajolote, la vaquita marina, el teporingo y el jaguar, muchos de ellos en peligro de extinción. Es centro de origen del maíz, chile y frijol y posee importantes reservas genéticas.

Sin embargo, actualmente existe una crisis a nivel mundial en la conservación de la biodiversidad. Hay cerca de un millón de especies en peligro de extinción ya que el 75% de la superficie terrestre ha sido alterada por actividades humanas y el 66% del ambiente marino presenta impactos severos, lo que ha provocado disminuciones drásticas en la flora y fauna.

Las principales causas de la pérdida de la biodiversidad son la deforestación, la expansión urbana y la agricultura intensiva. A esto hay que sumar los impactos del cambio climático como la contaminación y el calentamiento global, la sobreexplotación, la introducción de especies invasoras y el tráfico ilegal de especies.

La expansión urbana y de la industria turística han afectado ecosistemas completos, tal es el caso del Tren Maya que ha devastado miles de hectáreas de selva en el sureste de México. Recientemente la empresa Royal Caribbean pretendía generar un proyecto llamado “Perfect Day”, un desarrollo privado de 90 hectáreas que buscaba replicar el modelo de las Bahamas. Consistía en un complejo turístico masivo para los pasajeros de sus cruceros, con capacidad para recibir unos 20 mil visitantes diarios. El megaproyecto generó controversia por su impacto ambiental en los manglares y humedales de la zona, y afortunadamente ha sido detenido por las autoridades ambientales.

El Plan Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal del 2022 ha comprometido metas globales hacia el 2030-2050, como proteger el 30% de áreas terrestres y marinas, restaurar el 30% de ecosistemas degradados, reducir las especies invasoras y movilizar financiamiento internacional para conservación.

La biodiversidad sostiene de forma importante la vida en el planeta, particularmente a la especie humana la provee de alimentos; participa en la regulación climática, la polinización, la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua. Es fuente de medicamentos y recursos genéticos y, por si fuera poco, protege contra desastres naturales.

Cada 22 de mayo, desde 1992, se conmemora el Día Internacional de la Biodiversidad para sensibilizar a la sociedad sobre su pérdida acelerada, impulsar políticas de conservación, promover el uso sostenible de recursos biológicos y vincular su conservación con el desarrollo. La especie humana es sólo una entre millones que habitamos el planeta y nos corresponde velar por todas.