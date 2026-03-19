“Las agujas dementes” o la angustia del ser humano por dar sentido a la vida

Teatro. La conferencia de prensa donde presentaron la temporada de la obra “Las agujas dementes”.

Para el director de teatro, cine, tele y ópera, Benjamín Cann, el Teatro “El Granero” del Centro Cultural del Bosque es el recinto más adecuado en la CDMX para presentar “Las agujas dementes”.

“Esta obra quiere al espectador cerca porque hablamos de problemas muy íntimos, es importante que el espectador más lejano sea testigo del rostro de cada uno de los personajes, que los huelan, los vean sudar”, declara en tanto que director de este montaje.

Basada en la novela del mismo nombre de Jorge Volpi, la obra contará con las actuaciones de Paulina Treviño, Tizoc Arroyo, Ximena Romo y Misha Arias, para dar vida a la relación tormentosa entre Sylvia Plath, Ted Hughes y Assia y David Wevil.

De acuerdo con Benjamín Cann, lo fundamental de esta propuesta es lo que sienten y piensan los personajes. “Silvia Plath se suicidó en el horno…sí lo contamos, pero no es la historia de una chica que se suicidó”, destaca.

Es, más bien, la historia de una chica de 30 años, con dos hijos, que quiere ser poeta y no tiene tiempo para serlo porque atiende a sus dos hijos, cocina, lava ropa y se ocupa de la casa y la cotidianidad sin mucho dinero. Se llama Sylvia.

A la par, su marido es poeta y, aunque no es la profesión mejor pagada, a su vez trabaja en otras cosas como guiones y programas de radio, tiene más tiempo, más puertas abiertas, es más conocido. Un día, el hombre llamado Ted conoce a otra mujer.

Assia es una joven que está casada con David, pero es guapa y ambiciosa y admira a los poetas. Eventualmente Assia y Ted se enamoran “y van más allá de lo que tenía que ser”, según describe el director.

“Parecería hasta una telenovela, es una trama aparentemente sencilla. Todo se complica por cómo son los personajes”, destaca.

SENTIDO POÉTICO

¿Quiénes son estos personajes? ¿Cómo perciben ellos la vida y qué quiere lograr cada uno? son las preguntas conductoras de la historia, así como la obsesión por hacer poesía, a modo de encontrar las palabras precisas para definir al mundo y decir que es cruel y bello a la vez.

“[Sylvia Plath] escribió muchas palabras, muchísimas palabras, muy pocas le recaudaron dinero para vivir. Y un día le cayó el veinte que su vida no tenía sentido. Un día, a Assia también le cayó el veinte que su vida así no tenía sentido, las dos se encontraron un paralelismo. Los hombres también, nadie encontró sentido real en su vida porque la poesía era… pero tampoco lo fue”, ahonda Benjamín Cann.

Le parece que más allá de apegarse a la biografía y realidad histórica de los personajes, esta obra de teatro presenta a cuatro seres insatisfechos con su vida, quienes intentan encontrar un objetivo y en el camino culpan a otros por sus propias creencias.

“Todos en búsqueda. Ese es el universo, el gran motor de esta obra y eso es lo que la hace sumamente interesante de interpretar y de narrar, está en una estructura que intenta retratar la cabeza del escritor, inventando el mundo”, adelanta.

El director asegura que la poesía está presente todo el tiempo, tanto de manera textual como referencial en escena.

“Se leen textos, se organizan juegos para leer poemas, es clarísimo en la puesta que son 4 poetas escribiendo, pero no es de eso de lo que se trata”, aclara.

LA OTRA PAREJA

Por su parte, los miembros del elenco consideran que el trabajo para “Las agujas dementes” ha sido particularmente confrontativo y enriquecedor.

“Assia se presenta como una mujer muy libre, muy atractiva, que sabe de su atractivo y de su seducción, pero que al mismo tiempo tiene un vacío existencial, sobre su identidad, por el hecho de que ella es traductora y no poeta, pero admira la poesía, admira el uso de la palabra”, expresa la actriz Ximena Romo Mercado, quien resalta el vértigo del presente y de la verdad en esta obra.

El actor que hace de David Wevil (esposo de Assia), Misha Arias de la Cantolla asegura que el elenco es el adecuado y recuerda que a pesar de las guerras, los bombardeos y las invasiones que suceden “afuera”, en el teatro se reúnen a hablar de la vida y del amor.

“Eso es y siempre ha sido el teatro, ese espacio para que las cosas internas exploten y haya complicidad”, añade.

Tizoc Arroyo, quien interpreta a Ted Hughes, subraya la vulnerabilidad y honestidad detrás del montaje, mientras que la actriz Paulina Treviño (Sylvia Plath) resume su postura con una cita extraída de la misma obra: “¿Por qué la sencillez no basta?”

Anteriormente, en la Feria del Libro de Oaxaca se realizó una lectura dramatizada de la obra, bajo la dirección de Angélica Roel, sin embargo, el 27 de marzo se estrena el montaje como obra de teatro.

VE A VERLA

La Producción teatral nacional realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR (EFIARTES), “Las agujas dementes” se presentará en el Teatro el Granero, Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque (CCB) a partir del viernes 27 marzo y hasta el domingo 24 mayo. Las funciones serán jueves y viernes a las 8pm, sábado a las 7pm y domingos a las 6pm. La entrada tiene un costo de $250 con descuentos para estudiantes, maestros e INAPAM. El Viernes 27 de marzo se realizará un ensayo general con público (entrada gratis) en el marco del Día Mundial del Teatro.