La Sagrada Familia alcanza su máximo histórico de visitantes, con 4.9 millones en 2025

Basílica. Desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162.9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo.

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona batió su récord de visitantes en 2025 con casi 4,9 millones, cerca de un 1 % más que en el año anterior, entre los cuales destacan los turistas de Estados Unidos, que representan más del 15 %, seguidos por españoles, chinos y franceses.

Así lo anunciaron este martes el delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, y el director general de la Basílica, Xavier Martínez, en una rueda de prensa de balance anual sobre el que es uno de los monumentos más conocidos y visitados de España.

“Se ha confirmado durante el año 2025 que la situación económica de la Sagrada Familia es sólida después de la pandemia”, aseguró Martínez.Además de las visitas, señalaron también un incremento de los ingresos de la entidad en el último ejercicio hasta alcanzar los 134,5 millones de euros -la mayoría procedentes del turismo-, de los cuales 58,4 millones se han destinado a las construcciones en el templo.

Desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162.9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo.

Entre los avances destaca la torre de Jesucristo, cuya inauguración se prevé que coincida con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, quien proyectó la basílica en el siglo XIX y falleció el 10 de junio de 1926.“Queremos que sea una celebración de la gente y para la gente, de Barcelona hacia el mundo”, expresó Camps al respecto.

El acto estará marcado por la visita del papa León XIV, quien presidirá la bendición de la torre de Jesucristo durante su viaje a España previsto para junio.La capilla de la Asunción, por otra parte, ha llegado este año a los 8 metros de altura de los 30 que prevé tener y se ha restaurado además el campanario de San Matías en la fachada del Nacimiento.

“Esta evolución arquitectónica pedía de manera urgente una actualización de nuestra identidad visual”, comentó Camps.Por este motivo, como parte de los preparativos para el centenario de la muerte de Gaudí y la visita del papa, presentaron un nuevo logotipo, diseñado por Vicente Ruiz, que incorpora la torre de Jesucristo en el centro de la silueta de la basílica.