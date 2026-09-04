El MUAC presenta “Manifesto”, de Julian Rosefeldt, una videoinstalación de 13 canales donde Cate Blanchett encarna doce voces del siglo XX

MUAC Manifesto es una monumental instalación cinematográfica de 13 canales .

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) presenta del 5 de septiembre al 6 de diciembre la exposición de Julian Rosefeldt, Manifesto, que —bajo la curaduría de Tatiana Cuevas y Virginia Roy— reúne una de las obras más destacadas de las prácticas artísticas contemporáneas y se caracteriza por la construcción de complejos universos visuales en los que convergen cine, instalación audiovisual, arquitectura y performance.

A través de sus obras, Julian Rosefeldt explora las tensiones estructurales que cuestionan la acción colectiva y las realidades contemporáneas. Valiéndose de narrativas minuciosamente elaboradas y una estética cinematográfica de gran fuerza visual, el artista alemán examina el legado de los manifiestos artísticos del siglo XX como instrumentos de reflexión crítica y transformación cultural.

Manifesto es una monumental instalación cinematográfica de 13 canales que rinde homenaje a la tradición teórica y a la belleza literaria de estos manifiestos fundamentales que se nutren de los escritos futuristas, dadaístas, artistas Fluxus, suprematistas, situacionistas, de Dogma 95 y otros colectivos artísticos, así como de reflexiones individuales formuladas por diversos arquitectos, bailarines, artistas visuales y cineastas.

Rosefeldt tamizó bajo su propia lente reflexiva las ideas de creadores clave como Claes Oldenburg, Manuel Maples Arce, Yvonne Rainer, Kazimir Malevich, André Breton, Sturtevant, Sol LeWitt y Jim Jarmusch, entre otros. Tras un proceso de edición, el artista reensambló trece collages de manifiestos artísticos en un llamado contemporáneo a la acción.

La dimensión dramática y performativa de Manifesto se materializa a través de la interpretación de la actriz australiana Cate Blanchett, quien encarna a doce personajes completamente disímiles en contextos cotidianos inesperados. A lo largo de los 13 canales de video, Blanchett da vida a roles como una maestra de escuela, una titiritera, una presentadora de noticias de televisión, una obrera y una persona indigente, infundiendo nueva fuerza emotiva a palabras tanto célebres como poco conocidas, en contextos inesperados.

La propuesta de Rosefeldt revela tanto el componente performativo como el significado político de estas declaraciones, redactadas a menudo con la vehemencia y urgencia propia de la juventud, que buscaban transformar el mundo por medio del arte y dar voz a toda una generación. Al explorar la poderosa urgencia de estas declaraciones históricas, Manifesto cuestiona si las palabras y los sentimientos han resistido el paso del tiempo. ¿Pueden aplicarse de manera universal? ¿Cómo han cambiado las dinámicas entre política, arte y vida?

Asimismo, la obra expone el rol del artista en el pasado siglo XX, cuestionando su papel en la actualidad: cómo ha mutado de agitador cultural a etnógrafo e investigador interdisciplinario, sus límites y la responsabilidad de ejercer una acción y crítica social en el siglo XXI. La actualización y resignificación de textos históricos que propone Rosefeldt —escritos originalmente por hombres— se logra al subvertir las estructuras de poder tradicionales al encomendar su lectura e interpretación a una mujer.

En diálogo con esta instalación, la pieza Euphoria profundiza en las promesas de progreso, bienestar y desarrollo vinculadas al capitalismo moderno, invitando al espectador a confrontar las contradicciones inherentes a dichos ideales. Esta proyección se llevará a cabo por única vez en el marco del FICUNAM, el 14 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas, en la explanada de La Espiga del Centro Cultural Universitario.

Tanto Manifesto como Euphoria itinerarán el próximo año al MAZ (Zapopán, Jalisco) para presentarse de marzo a junio de 2027

Charla inaugural

En el marco de la exposición se llevará a cabo una charla inaugural con la participación de Tatiana Cuevas, Virginia Roy y Julian Rosefeldt, el 5 de septiembre a las 12:00 horas. Auditorio del MUAC. Entrada libre. Cupo limitado.

Julian Rosefeldt

(Múnich, 1965)

El artista y cineasta Julian Rosefeldt goza de reconocimiento internacional por sus obras de imagen en movimiento, visualmente profusa y coreografiada con sumo detalle, que se presentan en su mayoría como complejas instalaciones multipantalla. Inspirándose por igual en las historias del cine, el arte y la cultura popular, Rosefeldt utiliza recursos cinematográficos familiares para transportar al espectador a universos teatrales y surrealistas, donde los habitantes aparecen absortos en los rituales de la vida cotidiana; así, emplea el humor y la sátira para atraer al público hacia mundos conocidos que se tornan extraños. Vive y trabaja en Berlín. Desde 2011, Rosefeldt ocupa una cátedra de Arte Mediático en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Entre algunas de sus exposiciones individuales recientes destacan las celebradas en: c/o Berlin (2025), el sitio Patrimonio de la Humanidad Völklinger Hütte (2023), Park Avenue Armory, Nueva York (2022), Museum MACAN, Yakarta (2020), Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington (2019), Musée d’Art Contemporain de Montreal (2018), Nikolaj Kunsthal, Copenhague (2017), How Art Museum, Shanghái (2017), Galería Nacional de Praga (2017), Park Avenue Armory, Nueva York (2016) y ACMI (Australian Centre for the Moving Image), Melbourne (2015). Algunas colecciones que incluyen sus obras son: Museum of Modern Art, Nueva York; Nationalgalerie, Berlín; National Gallery of Victoria, Melbourne; Goetz Collection, Múnich; Auckland Art Gallery; CIFO (Cisneros Fontanals Art Foundation), Miami; Kunstmuseum Bonn; Art Gallery of New South Wales, Sídney; Staatsgalerie, Stuttgart; Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Múnich; Sprengel Museum, Hannover; Museo Nacional de Arte Contemporáneo (ΕΜΣΤ), Atenas.