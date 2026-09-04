Ignacio Padilla, físico cuéntico: homenaje a 10 años de su fallecimiento

Homenaje. El escritor Ignacio Padilla .

A Ignacio Padilla le gustaba jugar con las palabras casi tanto como con las posibilidades de la ficción. Narrador, ensayista, académico y explorador incansable de historias, fue llamado alguna vez —y asumió con humor— “físico cuéntico”. El juego verbal parece hecho a la medida de una obra en la que el cuento funciona como un pequeño universo sometido a leyes propias, capaz de alterar el tiempo, multiplicar identidades y poner en duda aquello que llamamos realidad.

En sus cuentos y novelas, Padilla fue precisamente eso: un experimentador. Le interesaban los dobles, las identidades inciertas, los documentos apócrifos, los personajes desplazados, los equívocos de la historia y las fronteras movedizas entre lo verdadero y lo inventado. Como un físico frente a fenómenos difíciles de explicar, observaba las posibilidades de la ficción, alteraba sus condiciones y dejaba que el lector contemplara las consecuencias.

Esa búsqueda recorre libros como Amphitryon, Espiral de artillería, La gruta del Toscano y los relatos que integran su Micropedia. En ellos, la erudición nunca fue únicamente acumulación de conocimientos: se convirtió en materia narrativa. Padilla podía partir de episodios históricos, tradiciones literarias, guerras, viajes, manuscritos o leyendas para construir universos en los que la certeza termina siempre por resquebrajarse.

Su literatura parece confirmar una de las intuiciones contenidas en aquel sobrenombre: así como la física contemporánea obligó a desconfiar de algunas certezas sobre el mundo, la ficción de Padilla invita al lector a desconfiar de las certezas del relato. Nada permanece completamente estable. Una identidad puede ser otra; un documento puede mentir; la historia puede esconder una historia distinta y la realidad puede resultar apenas una de varias posibilidades.

Padilla perteneció a la generación del Crack, junto con Jorge Volpi, Eloy Urroz, Pedro Ángel Palou, Ricardo Chávez Castañeda y Vicente Herrasti. Desde finales del siglo XX, aquellos escritores reivindicaron una literatura mexicana abierta al mundo y defendieron el derecho del novelista latinoamericano a imaginar cualquier geografía, cualquier época y cualquier tradición.

Además, Padilla encontró en Cervantes algo más que un clásico al cual estudiar: dialogó con uno de los grandes experimentadores de la literatura. Dedicó ensayos y reflexiones a explorar la supervivencia de don Quijote y a preguntarse por esa extraña capacidad de los personajes imaginarios para abandonar las páginas que los contienen e instalarse en nuestra manera de comprender el mundo.

A diez años de su fallecimiento, la Academia Mexicana de la Lengua recuerda al académico, al narrador, al ensayista y al amigo, pero también celebra al físico cuéntico: al escritor que hizo del relato un espacio de experimentación y de la imaginación una forma de conocimiento. Diez años después de su ausencia, los universos de Ignacio Padilla continúan expandiéndose. Cada nuevo lector vuelve a ponerlos en movimiento.