Semanario Punk organiza el Primer Encuentro de Periodismo Narrativo en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica

El próximo 11 de abril a las 12:00 horas, el auditorio de la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica será sede del Primer Encuentro de Periodismo Narrativo, una jornada dedicada a la conversación y reflexión sobre la escritura periodística, los procesos de investigación y los nuevos modelos de producción editorial.

Semanario Punk (Cortesía)

El encuentro es organizado por Semanario Punk, un medio enfocado en la cultura, el periodismo y las artes, que reunirá a periodistas, escritores, editores e investigadores de distintos espacios para dialogar sobre el oficio de contar historias desde el periodismo.

El programa contempla cuatro mesas de conversación. La primera, centrada en el periodismo de investigación, abordará los procesos, la paciencia editorial y la profundidad narrativa, con la participación de Julieta Brambila, Nicolás Alvarado, José Gil Olmos, Manu Ureste y Mathieu Tourliere.

Otra mesa estará dedicada al periodismo gonzo, la crónica y la contracultura, con la presencia de Carlos Velázquez, Alejandro González Castillo, Rogelio Garza, Arturo J. Flores y Armando Noriega.

Asimismo, se desarrollará una conversación sobre medios independientes y los retos de hacer periodismo fuera de las grandes redacciones, con la participación de Vania Caché, Margot Cortázar y Jesús Nieto.

Finalmente, la mesa sobre edición, rigor y construcción de historias abordará el trabajo detrás del texto, con Itzel Cruz Alanís, Elia Almanza, Álvaro Céspedes y Lizeth Balsaduá.

El encuentro busca abrir un espacio de discusión sobre las distintas formas en que se practica actualmente el periodismo narrativo en México, desde la investigación de largo aliento y la crónica literaria hasta la creación de proyectos editoriales independientes.

Además de las mesas públicas, el evento pretende acercar a estudiantes, lectores y periodistas jóvenes a profesionales que trabajan en ámbitos como el periodismo cultural, político y narrativo.

El Primer Encuentro de Periodismo Narrativo contará con la participación y colaboración de periodistas y medios vinculados con proyectos como Proceso, Siglo XXI Editores, Marvin, Ibero 90.9, Animal Político, AFP, El Heraldo de México, Latinus y Playboy México, entre otros.

La entrada será libre hasta completar aforo.