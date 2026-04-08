El FINI recuerda que la cultura debe ser motor del desarrollo socioeducativo de México

Festival. El rector de la UAEH, Octavio Castillo, presidió la conferencia para presentar el programa del FINI.

La edición XV del Festival Internacional de la Imagen (FINI) contará con República de Bulgaria como invitado de honor: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) invita a más de 110 actividades del 16 al 24 de abril, que se realizarán tanto en el Centro Cultural Universitario “La Garza” como en otras sedes de la casa de estudios.

“Me gustaría dejar claro que la intención de nuestro país en la 15° edición del Festival es que no sea solamente esta participación, sino que surjan vínculos de intercambios entre la UAEH y universidades búlgaras”, declaró Teodora Micheva, Encargada de Negocios de la Embajada de Bulgaria en México.

La idea que planteó la representante internacional es que en el futuro se pueda profundizar en la divulgación de cultura mexicana en Bulgaria, así como difundir la cultura búlgara en México.

“Bulgaria y México pueden parecer lejanos en el mapa, pero comparten afinidades profundas. Ambos países son herederos de civilizaciones antiguas, de tradiciones que permanecen vivas y de culturas que no solo se preservan, sino que continúan transformándose”, comentó Teodora Micheva.

Entre las actividades que adelantó sobresalen 6 exposiciones, acompañadas de algunas charlas, presentaciones de libros, una conferencia sobre las relaciones teatrales México-Bulgaria, una experiencia gastronómica, ciclo de cine búlgaro y dos talleres en el programa FINI Kids, enfocado en infancias.

La representante de la Embajada añadió que nos unen el amor por el arte, la música y la palabra, el orgullo por nuestras raíces y la forma en que las celebramos.

“Nos une también esa sensibilidad que ve en la cultura una manera de dialogar, de encontrarnos. Por eso el tema de esta edición, la cultura, tiene un significado muy especial. Y con ese espíritu, Bulgaria se honra en presentar dentro del FINI una serie de experiencias para abrir una ventana a nuestra identidad”.

XV EDICION

Este año, el eje temático del FINI es “Cultura”, por lo que la oferta de exposiciones de fotografía y arte contemporáneo, proyecciones cinematográficas, talleres, conferencias y premiaciones reflexionarán sobre cómo la cultura “debe ser motor estratégico para el desarrollo socioeducativo de México”.

“El FINI ha rebasado fronteras, es un referente nacional con una importante visibilidad internacional y es el único festival multidisciplinario en México”, apuntó el maestro. Marco Antonio Alfaro Flores, Director del Festival Internacional de la Imagen.

Le parece que el Festival se ha consolidado como una plataforma en donde convergen diseñadores gráficos, cineastas, fotógrafos, investigadores y un público expectante y en esta edición “no solamente busca exhibir el talento, sino generar diálogo, debate y reflexión, a través de 135 actividades que hemos preparado, algunas de ellas en colaboración y alianza con diferentes instancias como el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro Cultural de España en México, entre otras”.

En el programa sobresale la investidura como Profesor Honorario Visitante de Greddy Assa, pintor y catedrático búlgaro contemporáneo de la Academia Nacional de Artes de Sofía, cuya obra se ha expuesto en recintos en Londres, Nueva York y el Pabellón Búlgaro en la Bienal de Venecia.

Por otra parte, se homenajeará a la reconocida fotógrafa mexicana Flor Garduño por su sobresaliente trayectoria profesional, un evento que además acercará su obra al público.

El director del FINI también resaltó tres foros clave: el Coloquio Académico “Cultura. 15 años de imágenes e ideas”, dedicado a la diversidad cultural; el Coloquio de Inteligencia Artificial, que abordará el impacto de estas tecnologías en la creación visual; y el Coloquio “Nuevas Miradas del Cine Mexicano”, enfocado en la producción y los modelos creativos del cine nacional.

ACTO PROTOCOLARIO

“Permítanme hacer propicia la oportunidad, con respeto de todos, para compartir a La Crónica mi más sentido pésame por el fallecimiento de Don Jorge Kawaghi y gracias por estar aquí”, expresó el rector de la UAEH, Octavio Castillo.

Además de reiterar el “respeto y amistad por Don Jorge”, durante el anuncio oficial del XV FINI realizado en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (CDMX), el rector comentó que no se trata “solamente de formar profesionistas de alto nivel, a la vez que esto cobra más importancia, tenemos que formar también buenos trabajadores”.

“No es exclusivamente la preparación académica la que permite que este mundo mejore, es la conciencia social de cada uno”, destacó el rector.

También recordó que cada edición de FINI comienza a planearse en cuanto termina la anterior, por lo que “en unos días más estaremos planeando la 16°”

Por su parte, la directora del Museo donde se llevó a cabo la conferencia prensa nacional, un día antes de una conferencia de prensa local, Alejandra Gómez Colorado informó que el recinto “está cumpliendo 60 años de vida”.

“Es un museo ya viejo y es uno de los museos pioneros y el más importante en América Latina en el resguardo de colecciones internacionales y en la difusión, investigación y conservación de patrimonio internacional”.

“Tenemos 18,000 piezas de todo el mundo, que seguramente podremos exhibir eventualmente en la Universidad, seguir colaborando en proyectos académicos, en desarrollos de líneas de investigación que tengan que ver con la multiculturalidad, con el mundo y con el patrimonio”, agregó.

Para más información visita la página https://www.uaeh.edu.mx/fini/ y redes sociales @finimex Y @fini.mexico