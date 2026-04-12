“Las enfermedades metabólicas en México...”, fragmento del discurso de ingreso de Carlos A. Aguilar a El Colegio Nacional

Carlos Aguilar Salinas El médico e investigador Carlos Aguilar Salinas ingresa a El Colegio Nacional. (Cortesía)

I. El Colegio Nacional y la salud en México

La salud es condición y resultado del progreso. Una sociedad enferma no puede educarse, innovar ni prosperar. Por ello, la preocupación por la salud debe ser un eje transversal del pensamiento nacional. El Colegio [Nacional], al integrar médicos, biólogos, científicos sociales, escritores y artistas, tiene la posibilidad —y el deber— de generar una mirada holística sobre este tema.

Desde sus orígenes, El Colegio Nacional abrió espacios para discutir los grandes desafíos sanitarios. Recordemos la voz crítica de Ignacio Chávez, quien desde esta tribuna hizo un llamado a la reforma del sistema médico nacional, o las valiosas aportaciones de Guillermo Soberón y Julio Frenk, quienes promovieron un enfoque integral de la medicina basada en evidencia y equidad.

Hoy, más que nunca, esa visión integradora es necesaria. México vive una paradoja: por un lado, ha logrado avances en cobertura sanitaria y control de algunas enfermedades infecciosas; por el otro, enfrenta una creciente carga de enfermedades metabólicas, que amenazan con colapsar los sistemas de salud, las finanzas públicas y el tejido social.

II. El reto de las enfermedades metabólicas

Cuando hablamos de enfermedades metabólicas, nos referimos a un conjunto de trastornos crónicos que comparten mecanismos comunes en su fisiopatología: la obesidad, la diabetes tipo 2, las dislipidemias, la hipertensión arterial, el hígado graso y las enfermedades cardiovasculares causadas por la aterosclerosis. Estas condiciones tienen un sustrato genético que se expresa cuando el estilo de vida resulta en una exposición crónica a un balance calórico positivo. Los determinantes sociales profundamente arraigados en nuestra sociedad han sido el motor para el crecimiento de la incidencia de las enfermedades metabólicas.

México es uno de los países más afectados por esta pandemia silenciosa. Más del 75% de la población adulta vive con un contenido de grasa corporal mayor a lo saludable. Uno de cada ocho adultos tiene diabetes. La hipertensión afecta a uno de cada cuatro. Estas cifras son alarmantes no sólo por su magnitud, sino por sus consecuencias: pérdida de años de vida saludable, disminución de la productividad, aumento de la pobreza y saturación del sistema de salud.

Estas enfermedades no aparecen de forma aislada ni arbitraria. Son el resultado de un entorno que limita la actividad, de sistemas alimentarios desregulados, de entornos urbanos que no promueven el ejercicio, de políticas fiscales inadecuadas y, sobre todo, de una desigualdad estructural que condiciona los hábitos de vida desde la infancia. Sin embargo, por arriba del ambiente, está la decisión de cada uno de nosotros por el autocuidado y la preservación de la salud. Requerimos una estrategia de comunicación que no se limite a la diseminación del conocimiento. Hemos fallado en la aplicación de las ciencias sociales en las políticas de prevención […]

III. Oportunidades para enfrentar este desafío

La investigación de las enfermedades metabólicas es una de las áreas de la ciencia de mayor competencia. En este campo, se aplica tecnología de punta y se crean consorcios multinacionales que integran cohortes de varios cientos de miles de pacientes [...] El estudio de los aspectos locales es una oportunidad única que nos dio la posibilidad de aportar evidencia global. La expresión clínica de las enfermedades metabólicas tiene peculiaridades en nuestra población. Se expresan a edades tempranas, cuando el paciente acumula una cantidad de tejido adiposo menor al observado en otros grupos étnicos. Además, nuestra población tiene una mayor susceptibilidad para tener algunas comorbilidades y complicaciones como la nefropatía por diabetes. El gran número de casos, el origen multiétnico de nuestra población, la estructura y cercanía de las familias mexicanas son recursos difíciles de encontrar en otras latitudes y que nos ayudó a crear nuevo conocimiento.

[…] Con el liderazgo de la Dra. Teresa Tusie, cuatro grupos nacionales y el Instituto Broad, se conformó el consorcio SIGMA, cuyo producto mayor fue demostrar que existen variantes genéticas propias de nuestra población, que explican la mayor susceptibilidad de los mestizos mexicanos para tener diabetes. Una estrategia similar se aplicó para el estudio de la hipertrigliceridemia y las concentraciones bajas del colesterol HDL, con la colaboración de la Dra. Paivi Pajukanta en UCLA. Confirmamos que existen variantes específicas para nuestra población que aumentan su susceptibilidad para sufrir enfermedades metabólicas. Algunos de los genes identificados no estaban considerados como parte de la fisiopatología y representan nuevos blancos terapéuticos potenciales […]

Las encuestas nacionales de Salud, coordinadas por el Instituto Nacional de Salud Pública, nos brindan cortes sexenales de las tendencias en la prevalencia de las enfermedades metabólicas [...] Pese a su riqueza informativa, las encuestas nacionales no aportan información sobre la incidencia de las enfermedades metabólicas. Por ello, nuestro grupo midió la incidencia de diversas condiciones en 6600 adultos [del] centro del país, seguidos durante 3 años. Describimos la heterogeneidad de estas condiciones y que los individuos con exceso de adiposidad sin complicaciones metabólicas —condición conocida como “obesidad metabólicamente sana”—, no es un estado permanente. Es una etapa transitoria que terminará con la edad o con la ganancia de peso [...] Con una estrategia similar se describió la heterogeneidad de la diabetes, clasificándola en 4 subtipos, cuya identificación permite una elección mejor del tratamiento y la identificación de las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones. Junto con el Dr Adrian Soto y el consorcio NCDrisk, del Imperial College de Londres, describimos la heterogeneidad de la obesidad y sus comorbilidades y los cambios ocurridos de 1990 a la fecha. El incremento en el número de casos de diabetes no se debe a una mayor tasa de conversión de las personas en riesgo. Se explica por el mayor número de personas que viven con exceso de adiposidad [...] En suma, la integración de bases de datos genómicos, clínicos y sociales de las cohortes creadas en México puede revolucionar la forma en que clasificamos, prevenimos y tratamos estas enfermedades.

Otra condición de impacto social es la hipercolesterolemia familiar, enfermedad que afecta a 1 en 230 adultos aparentemente sanos. Es una de las condiciones de mayor riesgo cardiovascular evitable. Sin tratamiento, más del 70% de los pacientes mueren antes de los 70 años por un infarto del miocardio [...] Las estrategias preventivas no han sido implementadas en México por falta de información. Para ello se creó el registro Mexicano de Hipercolesterolemia Familiar el cual ha recolectado la información clínica y evolución de más de 900 pacientes […] El 30% de los pacientes no tienen una mutación en los genes causales de la enfermedad, lo que abre la posibilidad de encontrar nuevas etiologías de la enfermedad en nuestra población. Los datos han sido integrados con el consorcio global coordinado por la sociedad europea de aterosclerosis. Este esfuerzo ha generado diversas publicaciones en Lancet en los tres años más recientes […]

Pero para que estas oportunidades se concreten, se requiere más que tecnología. Se requiere voluntad política, colaboración intersectorial y participación social […] Necesitamos una ciencia que dialogue con la política, con la economía, con la cultura. Una ciencia comprometida con la justicia social.