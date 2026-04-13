Orden dominica en Puebla: especialistas del INAH revisarán la presencia de la comunidad a 500 años de su llegada

Convento de San Pablo de los Frailes Congreso académico en Puebla analizará el papel histórico de la Orden de Predicadores a cinco siglos de su llegada a la Nueva España.

A unos meses de que se cumplan 500 años de la llegada de los dominicos a territorio mexicano, especialistas y miembros de la misma orden religiosa se reunirán el 15 y 16 de abril en Puebla para revisar su historia y su papel en el país.

El encuentro se realizará en el Convento de San Pablo de los Frailes, uno de los espacios emblemáticos fundados por esta congregación.

El congreso, titulado “Cinco siglos de la orden de predicadores en México”, es organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Museo Regional de Puebla, en conjunto con la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores y su instituto de investigaciones históricas.

Cinco siglos de la llegada dominica

La conmemoración central será el próximo 23 de junio de 2026, fecha que marca medio milenio desde la llegada de los primeros frailes dominicos a la Nueva España, una congregación que destacó por su trabajo con comunidades indígenas y sectores vulnerables.

Durante el encuentro participarán 17 especialistas de distintas instituciones académicas, quienes abordarán temas como la evangelización, la organización territorial de la orden, la arquitectura conventual y su evolución histórica.

Entre los personajes históricos vinculados con esta orden destacan Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria y Antón de Montesinos, reconocidos por su defensa de los pueblos originarios durante la época colonial.

Legado de los dominicos sigue presente

De acuerdo con los organizadores, los dominicos llegaron a Puebla en 1534 y desde ahí extendieron su labor hacia regiones del centro y sureste del país, trabajando con pueblos como mixtecos, zapotecos, mayas y otros grupos originarios.

Su presencia quedó reflejada en múltiples construcciones que aún existen, como exconventos en localidades como Izúcar, Huehuetlán, Tepexi o Chila de las Flores, además de monasterios en la ciudad de Puebla.

El programa del congreso incluye cinco mesas de trabajo donde se discutirán también temas como la crisis del siglo XIX, el papel de los monasterios femeninos y la labor social de la orden en distintos momentos históricos.

La conferencia inaugural estará a cargo del fray Luis Javier Rubio Guerrero, quien abordará los retos actuales de la predicación dominica en el país. Además, se presentará una nueva edición del Anuario Dominicano, una publicación que revisa los procesos históricos de esta congregación.

Las actividades se llevarán a cabo en el auditorio del convento, con sesiones programadas en horario matutino y vespertino, abiertas a quienes estén interesados en conocer más sobre la historia y vigencia de esta orden religiosa en México.