Asisten más de 130 mil personas al “Festival Puerto Sonoro”, en Veracruz

Música. Una vista del festival. (SCF)

Con una asistencia mayor a las 130 mil personas, Veracruz fue sede del Circuito Nacional de Festivales por la Paz con el “Festival Puerto Sonoro”, encuentro que reunió a artistas locales, nacionales e internacionales de música electrónica, en el marco de una estrategia del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, orientada a democratizar el acceso a la cultura, en especial entre las juventudes.

Con una derrama económica de alrededor de 600 millones de pesos (mdp) y con ocupación hotelera de 100 por ciento en la zona, el encuentro se apropió del espacio público y lo hizo vibrar con los bits de la música electrónica.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, ha señalado que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz forma parte de una política cultural que reconoce a las juventudes como protagonistas de la vida pública y acerca la cultura como un derecho en los territorios: “El Circuito Nacional de Festivales por la Paz abre espacios de encuentro, participación y convivencia para las juventudes de todo el país, y

hace de la música, el arte y el espacio público herramientas reales para fortalecer el tejido social y construir paz”.

Desde la Macroplaza del malecón, la gobernadora Rocío Nahle García destacó el carácter recreativo y social del festival, alineado a la política cultural del Gobierno de México dirigida a jóvenes de municipios considerados como Territorios de Paz.

La expectativa por la presentación de Martin Garrix, uno de los principales exponentes del Electronic Dance Music a nivel mundial, atrajo a miles de asistentes provenientes de Veracruz y de 16 entidades del país –entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla–, quienes llenaron el espacio para presenciar una importante propuesta con una magnífica producción visual y de efectos especiales.

Desde la mañana del viernes iniciaron las filas en los alrededores del espacio; para el sábado, al abrirse los accesos, predominaba la presencia de jóvenes que aguardaban con entusiasmo el inicio del evento. La jornada transcurrió en un ambiente de orden y convivencia pacífica.

Ya entrada la tarde, la música marcó el pulso de la comunidad que se movía al unísono. Hermandad, energía colectiva y celebración definieron el ambiente: amigos, familias y asistentes de distintas edades compartieron un mismo ritmo, en una experiencia que reafirmó la fuerza de la comunidad electrónica en Veracruz.

Después de las 17 h abrió el escenario El Jarocho Selector, con una propuesta que fusiona ritmos tropicales como salsa, cumbia, charanga, son montuno y chicha. De manera posterior, se presentaron DJ Exodia, Andrés Collado, que mantuvo el dinamismo con sets de reggaetón y música urbana.

La programación continuó con Tadeo Fernández, DJ originario de Jalisco, quien introdujo una línea sonora basada en el house, que marcó la transición hacia la electrónica. Mientras que, Jessica Audiffred ofreció una sesión centrada en el bass, subgénero de alta intensidad dentro de la música electrónica contemporánea.

El momento cumbre llegó con la presentación de Martin Garrix, quien ofreció una presentación de gran formato que hizo vibrar a miles de asistentes. Como cierre, Jaime Guzmán “El más famoso”, puso el broche con cumbia y sonido sonidero, que prolongó el ambiente festivo en la Macroplaza.

Con una derrama económica de alrededor de 600 mdp y una ocupación hotelera de 100 por ciento, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz presentó en Veracruz el Festival Puerto Sonoro con talento local, nacional e internacional.

Cabe destacar que hubo una entusiasta respuesta de las y los asistentes, en su mayoría jóvenes que llenaron la Macroplaza, el Festival Puerto Sonoro fue una muestra del impacto que tiene la música, el espacio público y la cultura como herramientas de cohesión social y construcción de paz.

A nivel nacional, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que impulsa el Gobierno de México, se presenta como una sólida estrategia cultural dirigida a la juventud.

Como afirma la secretaria Curiel de Icaza: “La gira de festivales continúa por todo el país para acercar la cultura a más comunidades, fomentar la convivencia y fortalecer el tejido social, como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura”.