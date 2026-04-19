Exposición La muestra "Belén renacida. Palestina..." exhibe maquetas de la Basílica de la Natividad, mosaicos y vestuario tradicional de Belén.

“Restaurar, en el fondo, es creer que lo que heredamos importa; que lo que ha sido dañado puede sanar y que lo que ha sido ocultado volverá a la luz”, expresó a nombre de Palestina, Nadya Rasheed, Embajadora del Estado de Palestina.

Al inaugurar la exposición “Belén renacida. Palestina: las maravillas de la Natividad”, en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), la representante de Palestina en México, declaró que la intención es mandar “un mensaje de patrimonio, fe y esperanza”.

“Esta ciudad sagrada no pertenece únicamente a Palestina, sino a toda la humanidad. Representa un símbolo de continuidad y resiliencia”, indicó ante invitados como el Nuncio Apostólico en México, Monseñor Joseph Spiteri, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, en el recinto inundado hasta las escaleras de público, durante el acto protocolario donde también participaron el Director del CCEMx del José Carlos Balaguer, el Embajador de España Mx, Juan Duarte Cuadrado.

La Embajadora del Estado de Palestina, Nadya Rasheed evidenció que “nuestro mundo atraviesa una gran incertidumbre” y opinó que “iniciativas como ésta nos recuerdan el poder de la cultura y del patrimonio de la civilización para acercar los pueblos”.

“Oramos y trabajamos por la paz y la justicia en nuestra tierra herida, tierra de santidad y ofrendas, y especialmente en la Franja de Gaza, así como la escalada sin precedentes en Cisjordania y Jerusalén oriental. Sin embargo, recordamos que la verdad habrá de prevalecer sobre la injusticia y que el amanecer de la libertad llegará inevitablemente”, manifestó.

Asimismo reiteró la firme convicción “de que Palestina se levantará hacia un futuro en el que prevalezcan la paz, la justicia y la dignidad para todos sus hijos”.

Exposición La muestra "Belén renacida. Palestina..." exhibe maquetas de la Basílica de la Natividad, mosaicos y vestuario tradicional de Belén.

“Nos enorgullece compartir la muestra Belén renacida como un mensaje de amistad al gobierno y el pueblo amigo de México. Y esperamos darles la bienvenida en peregrinación a la Tierra Santa, Palestina, donde todo comenzó, sean todos ustedes bienvenidos”, invitó.

El Embajador de España, Juan Duarte Cuadrado se detuvo en el significado que tiene esta exposición para el gobierno español y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

“Para nosotros y nosotras expresa de forma ejemplar una convicción profunda que la cultura y el patrimonio constituyen una dimensión esencial de la cooperación internacional”.

A la vez, le pareció que es una forma de afirmar que “el patrimonio cultural pertenece en su sentido más hondo a la humanidad entera. Su preservación no solo protege el pasado, también proyecta valores hacia el futuro”.

“Nos recuerda que hay bienes comunes que debemos cuidar colectivamente, porque en ellos se inscriben la memoria, la identidad y la posibilidad misma de reconocernos en una historia más amplia que nuestras fronteras”, aseguró.

Por su parte, el director del CCEmx reafirmó que con esta exposición es muy importante, “no sólo por su valor histórico y patrimonial, sino también por lo que significa en este momento histórico: porque el patrimonio no es algo del pasado, es identidad y también dignidad”.

“Defender el patrimonio es, por tanto, defender el derecho de los pueblos a existir, a recordar, a contar su propia historia”, dijo.

En el contexto de “guerras y genocidio”, José Carlos Balaguer señaló que “hablar de patrimonio es también hablar de justicia y de paz”. De modo que invitar a esta exposición también es “recordar que la destrucción, el olvido y el silencio no son neutrales y que, desde la cultura, también tenemos una responsabilidad cuidar de la memoria y defender la dignidad humana”.

Antes de pasar a la sala, la embajadora de Palestina obsequió piezas telares al embajador de España y al director del CCEmx. Luego, las autoridades cortaron un listón mexicano-palestino: verde, blanco, rojo y negro e invitaron a todos a conocer la exposición.

Exposición

RECORRIDO.

“El Islam respetó a la religión católica-cristiana y lo que estamos presenciando ahora no es un problema religioso, es un problema político, porque las religiones convivieron”, planteó la antropóloga y directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Alejandra Gómez Colorado, en uno de los primeros recorridos por la exposición “Belén renacida. Palestina: las maravillas de la Natividad”.

Frente a una réplica de la placa de mármol que se instaló en la Basílica de la Natividad para conmemorar el lugar donde nació Jesús, la especialista informó que a esta gruta se accede “después de haber entrado por la sala de columnas y fue un añadido de la basílica de Justiniano, que se respetó por los gobiernos islámicos que llegaron a Palestina”.

“Eso es bien importante que lo tengamos presente”, insistió.

La muestra a través de recursos multimedia, réplicas, documentación y actividades de divulgación paralelas, da cuenta del proceso de restauración de la Basílica de la Natividad, en tanto que un emblemático sitio histórico. Se presentó el año pasado en Chile y ahora se puede visitar en la CDMX, en el tercer piso del CCEMx hasta finales de junio 2026.

Además de réplicas como la placa de mármol, lámparas encontradas entre ofrendas y algunas maquetas de unicel, también se pueden conocer la Maqueta de nácar de la Basílica de la Natividad (Yousef Zoughbi, 1936); una réplica del séptimo ángel en los muros de mosaicos, el cual estuvo oculto más de 900 años y fue descubierto durante los trabajos de restauración; un registro de graffiti hecho por peregrinos (algunos datan del año 1500 DC ); así como muestras de vestimenta de la Colección George Al’Ama.

Exposición La muestra "Belén renacida. Palestina..." exhibe maquetas de la Basílica de la Natividad, mosaicos y vestuario tradicional de Belén.

“George A’ Ama prestó estos dos trajes de su colección personal, son trajes de Belén. La indumentaria tradicional se está perdiendo”, ahondó Alejandra Gómez Colorado.

En ese sentido, la antropóloga y directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo apuntó que la vestimenta de la embajadora tiene este trabajo de bordado en el pecho, el cual “es muy importante para las artesanas o las bordadoras o artistas de Belén”.

Finalmente, al terminar la inauguración y primeros recorridos, el baile, la comida y la celebración unieron a las culturas mexicana, española y palestina en la terraza del CCEmx.

Para más información sobre las actividades que acompañan esta exposición, ingresa en la página y redes sociales de @ccemx