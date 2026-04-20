La Compañía de Danza Martha Graham regresa al Palacio de Bellas Artes

Danza. La función será el el 20 de octubre de 2026 a las 20 horas.

La Compañía de Danza Martha Graham, en el marco de su 100 aniversario, regresa a México con un programa que alza la voz frente a los desafíos del mundo con una función el 20 de octubre de 2026 en el Palacio de Bellas Artes.

En un comunicado, la Compañía de Danza Martha Graham anuncia su visita a México, tras 45 años de ausencia, con un programa titulado “Martha Graham 100 años: La danza que transformó el siglo XX”, y que reúne un repertorio integrado por Dark Meadow Suite (2016), Lamentation (1930), We the People (2024) y Chronicle (1936).

Dos de las obras del programa dialogan directamente con el contexto social y político de su tiempo. Chronicle surgió el mismo año que Graham rechazó la invitación de los nazis para bailar en los Juegos Olímpicos de Berlín y es, en palabras de Janet Eilber, directora artística de la compañía, una declaración antibélica, una danza de protesta contra la guerra y la opresión.

“La obra del coreógrafo Jamar Roberts, We the people, también es una protesta. Ambas le piden al público que esté dispuesto a actuar y a unirse para alzar la voz con firmeza frente a los problemas del mundo actual. Las dos son obras abstractas. Nadie sale a dar un discurso, pero comparten posturas y gestos de gran fuerza, fácilmente reconocibles para cualquier espectador”, dice Eilber.

Graham no se consideraba una artista política. Se veía a sí misma como una humanista. Sin embargo, reconoce la directora artística, tenía una postura tajante ante el auge del fascismo en Europa.

Forma parte del programa en Bellas Artes el radical e icónico solo Lamentation, de cuatro minutos de duración, con el que Graham “anunció al mundo que el modernismo había llegado a la danza estadunidense”.

Creó Lamentation en un momento de crisis y consiguió que el movimiento revelara verdades humanas, como el duelo .