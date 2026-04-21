Un documento de 1614 puede clarificar el misterio del “lugar de la Mancha” de don Quijote

Pueblo. Hallan un documento de la época de Cervantes, de 1614, que avala que existía un territorio que se denominaba 'lugares de la Mancha', el mismo nombre que utilizó el escritor al comienzo del Quijote.

Una zona de varios pueblos de las actuales provincias limítrofes españolas de Toledo, Cuenca y Ciudad Real se llamaba popularmente hace cuatro siglos encomienda “de los lugares de la Mancha”, el mismo nombre que utilizó el novelista Miguel de Cervantes entones para comenzar el relato de las andanzas del célebre don Quijote.

El investigador español Javier Escudero ha localizado y mostrado a EFE un documento “extraordinariamente curioso” de 1614, del Archivo Histórico Provincial de Toledo, que “entra de lleno en la discusión” sobre dónde vivía exactamente el ingenioso hidalgo, uno de los misterios de la literatura universal.

El documento alude al capitán Juan de Huelva, que denuncia al comendador de Quintanar de la Orden (Toledo) por no pagar los arrendamientos, y al describir la encomienda sobre la que disputan utiliza el nombre ‘encomienda de los lugares de la Mancha’.Escudero, autor de varios libros sobre la obra cervantina, ha averiguado que ‘lugar de la Mancha’ era la forma popular de denominarlo porque el nombre oficial era ‘encomienda de Bastimentos de Castilla’ o ‘de Bastimentos de la Mancha’.

Incluía villas como Quintanar de la Orden, El Toboso y Villanueva de Alcardete (Toledo), Campo de Criptana (Ciudad Real), Mota del Cuervo y Los Hinojosos (Cuenca), además de otras de alrededor, según figura expresamente en el documento.“Nos está describiendo cuáles son los lugares de La Mancha”, es decir, “tenemos la prueba documental” de lo que en época de Cervantes se conocía como ‘lugar de la Mancha", argumenta Escudero.

Es larga, incluso controvertida, la disputa sobre cuál es ese lugar que Cervantes no precisó en la primera parte de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", publicada en 1605.

El propio caballero andante lo llamó “aldea”, por lo que muchos estudiosos consideran que no se trata de una villa.Las poblaciones citadas en el documento del siglo XVII son villas, no aldeas, y, sin embargo, son denominadas ‘lugares de la Mancha’, lo que quiere decir que en aquella época “la diferenciación entre aldea, villa y lugar no era tal, y se denomina ‘un lugar de la Mancha’ a poblaciones con el título de villa”, argumenta el investigador.

“Hemos interpretado ‘un lugar de la Mancha’ sin conocer el contexto; pero en el contexto de la época, este documento te indica cuáles se consideraban los lugares de La Mancha. Cervantes pudo hacer una interpretación, por supuesto, pero en aquel momento los ‘lugares de la Mancha’ eran estos”, explica.

En este sentido, asegura, “a la hora de buscar el lugar de La Mancha hay que buscarlo aquí, en la zona que te indica la documentación. No donde quieres que esté, sino donde la documentación te dice que está”.