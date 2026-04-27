El Museo Nacional de la Estampa invita a niños y niñas a una noche de jazz

Jazz. El cantante Juan Carlos Guarneros.

En el marco de la Noche de Museos y del Día Internacional del Jazz, el Museo Nacional de la Estampa llevará a cabo, el miércoles 29 de abril, a partir de las 18:30 horas, Una noche de jazz para niñas y niños, en la Plaza de la Santa Veracruz, ubicada a un costado del museo.

Se trata de una actividad gratuita encabezada por el cantante Juan Carlos Guarneros, con más de diez años de trayectoria musical, quien ofrecerá un programa que adapta piezas de jazz a la atmósfera íntima de los museos.

Lejos de ser un concierto infantil tradicional, está diseñado como una experiencia de apreciación musical. A través de un repertorio cuidadosamente seleccionado, Guarneros construye un puente sonoro entre generaciones, interpretando versiones de temas entrañables que encuentran su raíz en el swing, el blues y el jazz.

El concierto también podrá ser disfrutado por las personas adultas, quienes, llevadas por la nostalgia, compartirán con las infancias temas que les permitirán descubrir la libertad, la energía y la improvisación que caracterizan a este género musical.

El programa se compone de las siguientes canciones: “Todos quieren ser gatos jazz”, de Los Aristogatos, de F. Huddleston y Al Rinker; “Busca lo más vital”, de El libro de la selva, de Terry Gilkyson; “L-O-V-E”, de B. Kaempfert y M. Gabler; y “Fly Me to the Moon”, de Bart Howard.

Juan Carlos Guarneros también interpretará “Un amigo fiel”, de Aladdin, de A. Menken y H. Ashman; “Volare” (Nel blu, dipinto di blu), de D. Modugno y F. Migliacci; “Personality”, de Jimmy Van Heusen y Johnny Burke; y “Spider-Man Theme”, de Paul F. Webster y Bob Harris.