Exposición en la UNAM sobre Tlatelolco revela el uso político del deporte

Exposición en Tlatelolco revela el uso político del deporte

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco inauguró la exposición “Sportswashing. Las celebraciones deportivas como campañas de blanqueamiento político”, una muestra que invita al público a reflexionar sobre el uso del deporte como herramienta de propaganda política.

La exposición, abierta desde finales de marzo y hasta el próximo 2 de agosto de 2026, forma parte de las actividades culturales rumbo al Mundial de Futbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. A través de esta propuesta, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca generar una mirada crítica sobre los grandes eventos deportivos y su impacto más allá del espectáculo.

El término “sportswashing” hace referencia a la estrategia utilizada por gobiernos, organizaciones o empresas para mejorar su imagen pública mediante el deporte. Es decir, se aprovecha la popularidad de eventos como los Mundiales de futbol o los Juegos Olímpicos para desviar la atención de problemas como violaciones a derechos humanos, conflictos políticos o crisis sociales.

La muestra reúne fotografías, documentos históricos, obras artísticas y material audiovisual que ilustran distintos casos a lo largo de la historia. Entre ellos destacan eventos como los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, organizados durante el régimen nazi, o el Mundial de Argentina en 1978, realizado en plena dictadura militar.

De acuerdo con los organizadores, la exposición no busca criticar el deporte ni a los atletas, sino analizar cómo estos eventos han sido utilizados con fines políticos. El curador Roberto Barajas explicó que el objetivo es evidenciar la manera en que el espectáculo deportivo puede convertirse en una “pantalla propagandística” que mejora la percepción internacional de ciertos gobiernos.

El recorrido está organizado en distintos núcleos temáticos que permiten al visitante entender cómo, en diferentes momentos históricos, los países anfitriones han utilizado el deporte para legitimar sus acciones. En este sentido, la exposición muestra cómo el entretenimiento y la emoción del deporte pueden convivir con contextos de represión o desigualdad.

Además, la muestra incluye materiales de archivo, caricaturas políticas, carteles y piezas de arte contemporáneo que ayudan a contextualizar cada caso. Todo esto permite que el público tenga una experiencia informativa y reflexiva sobre el papel del deporte en la sociedad.

La exposición se presenta en un espacio emblemático como Tlatelolco, un lugar cargado de memoria histórica en México, lo que refuerza el mensaje crítico de la muestra. La entrada es gratuita, lo que facilita el acceso a estudiantes, familias y público en general interesado en temas culturales y sociales.

Con esta propuesta, la UNAM busca abrir el diálogo sobre la relación entre deporte, política y poder, especialmente en un contexto donde México será nuevamente sede de un Mundial. La exposición invita a cuestionar lo que hay detrás de los grandes eventos deportivos y a mirar más allá del espectáculo.

En un momento donde el deporte es visto como un símbolo de unión, esta muestra recuerda que también puede ser utilizado como una herramienta de influencia global.