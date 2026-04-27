Invitan a disfrutar del espectáculo musical “Érase una vez” en CCU BUAP

El Complejo Cultural Universitario de la BUAP (CCU BUAP) anunció una serie de actividades culturales y artísticas para esta semana, dirigidas a todo el público, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y el acceso a la cultura.

Entre los eventos más destacados se encuentra el espectáculo musical “Érase una vez”, que se presentará el próximo 30 de abril a las 18:00 horas. Esta actividad promete ofrecer una experiencia llena de música y entretenimiento, pensada especialmente para el público infantil y familiar, en el marco de las celebraciones del Día del Niño.

Ese mismo día también se llevará a cabo “Mundo Mágico”, una jornada de actividades que iniciará desde las 13:00 horas. De acuerdo con los organizadores, este evento incluirá diversas dinámicas recreativas, pensadas para que niñas y niños disfruten de un ambiente lleno de diversión.

Autoridades del recinto señalaron que ambos eventos son especiales, ya que cada edición ofrece experiencias distintas, por lo que invitaron a la población a asistir con anticipación, ya que se espera una alta afluencia de visitantes.

Además de estas actividades principales, el CCU BUAP preparó una cartelera variada para el resto de la semana. Entre las opciones disponibles se encuentra un ciclo de cine dedicado a HAL 9000, personaje emblemático del cine de ciencia ficción, lo que representa una oportunidad para que los asistentes disfruten de proyecciones temáticas.

Asimismo, se conmemorará el Día Internacional del Jazz con presentaciones musicales que buscan resaltar la importancia de este género en la cultura mundial. Estas actividades estarán dirigidas tanto a aficionados como a quienes deseen acercarse por primera vez a este estilo musical.

La programación también incluye la transmisión o presentación de espectáculos relacionados con la Royal Opera, lo que permitirá al público disfrutar de producciones artísticas de talla internacional sin salir de la ciudad.

El Complejo Cultural Universitario destacó que este tipo de eventos forman parte de su compromiso por acercar la cultura a la población, ofreciendo opciones accesibles y de calidad. Además, subrayó que estas actividades contribuyen a fortalecer el tejido social y promover el interés por las artes.

Se hizo un llamado a la ciudadanía para consultar la cartelera completa y asistir a los eventos de su interés, respetando las indicaciones de cada actividad. La institución reiteró que la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo social, por lo que continuar promoviendo este tipo de espacios resulta esencial.