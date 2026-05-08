Metafísica Carnal

Argenetic Vista de la exposición y una foto en Carnes Valle. Toroide IV, 2023, y Saturno, ¿Qué quieres de mí?, ¿Qué quiero de ti?, 2024, ambas tierra, sangre de buey y caucho quemado sobre lienzo. Un par de imágenes del Altar y tanto la vídeo proyección como una foto de bloqueo carretero en Sí la Fé Puede Mover Montañas También Puede Tirar Carreteras; y finalmente, los óleos, Autoflagelación, 2024, La Piedad en una Montaña de Muertos con una Escalera, 2024 y el Tríptico, Sigilos, 2023. (Fotos Daniel Valle y Eduardo Egea)

Juan Daniel Valle Ramírez (Estado de México, 1998), presentó su primera exposición individual, Mitra, Tus Hijos Mueren, curada por Enrique Tapia Ortiz “Gramos” en la Fundación Aceves Navarro del 7 al 22 de abril de 2026. Daniel es un artista multidisciplinario, dibujante y pintor originario de Santa Cruz Ayotuxco, Huixquilucan, EdoMex, municipio donde su familia administra desde 1942 la carnicería Carnes Valle.

A partir de Mircea Eliade (1907-86) sobre mito, tiempos primordiales y Eterno Retorno, Tapia Ortiz conecta Tauroctonía o sacrificio por el dios Mitra del toro sagrado con el rastro familiar de Daniel, así como lo sagrado y cotidiano, lo divino y material como ciclo colectivo entre violencia, deseo, erotismo, alimentación, placer y afectividad donde todo final es principio. Un altar activado durante la inauguración consiste en una foto de Daniel, sangre de buey cristalizada, un tetraedro de piel de buey y los Arcanos del Tarot, XIII, “La Muerte”, XXI, “El Mundo” y XXII, “El Loco”, obra evocadora de los Grimorios Medievales ya que Valle crea un sistema mágico personal a partir de Sigilos (símbolos mágicos) como forma de acción esotérica e inmediata sobre sí mismo libre de liturgia como en la Magia del Caos posterior a Austin Osman Spare (1886-1956). La pintura de Valle figurativa es alegórica y sitúa a la carne como medio espiritual, y sus cuadros geométricos se basan en el hexágono y se conectan con geometría sagrada como el Cubo de Saturno, el Modelo de Ptolomeo o el Cubo de Metatrón, buscando un mensaje oculto al sobreponer planos para “descifrar lo invisible a través de la geometría”, interpretación que evoca a la Gematría, disciplina que interpreta a la Torá con numerología. Los Toroides, son pintados por Daniel con sangre de toro y funden pintura, ritual Mitraico y acción corporal.

La instalación Equinox, (acción ritual: 22Mar-22Sep,2022), entra en contrapunto con Sí la Fé Puede Mover Montañas También Puede Tirar Carreteras, 2021, video proyección no expuesta aquí de la carretera Toluca Naucalpan sobre piel de buey intervenida con texto en Náhuatl del Códice Techialoyan de Huixquilucan; siendo Santa Cruz Ayotuxco un importante enclave cultural y político en defensa del despojo de la zona sagrada boscosa Otomí y la tensión del progreso, traído a la región, entre otros, por la comunidad judía, quienes más de la mitad de los que viven en el país reside en Huixquilucan. Valle se suma a artistas que han explorado la espiritualidad en México como Mathias Goeritz, Fray Gabriel Chávez de la Mora, Leonora Carrington, Remedios Varo, Néstor Quiñones, Ariel Guzik, Sofía Cruz Rocha, etc., pero ¿Entre más excluyente y comercial es el arte contemporáneo del Mainstream, más florece arte joven denso, complejo, crítico e incómodo como el de Daniel Valle?.

IG: @egea.eduardo