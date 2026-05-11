Fernando Yacamán retrata la diversidad y la vida nocturna del Centro Histórico en su nuevo libro “Epifanía del escorpión”

Epifanía de un escorpión

El escritor Fernando Yacamán presentó su más reciente obra Epifanía del escorpión, un libro de cuentos que explora la diversidad sexual, la vida nocturna y las historias ocultas que nacen en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. La publicación, editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reúne diez relatos que tienen como escenario principal lugares emblemáticos como Garibaldi, la Alameda Central, pulquerías, cantinas y calles llenas de historia.

Durante una entrevista, el autor explicó que este es su séptimo libro publicado y que gran parte de su trabajo literario se enfoca en temas relacionados con la diversidad. Aunque aclaró que sus textos no buscan moralizar ni dar lecciones, sí pretenden mostrar distintas realidades que muchas veces permanecen invisibles para la sociedad.

“Todos los cuentos se desarrollan en el Centro Histórico y cada uno aborda la diversidad desde diferentes perspectivas”, comentó el escritor, quien estudió Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes antes de mudarse a la capital del país.

Uno de los relatos ocurre en el antiguo Coliseo y narra la historia de un luchador que se enamora de una mujer trans. Otro se sitúa en Plaza Loreto, donde un joven le confiesa a su pareja que vive con VIH. También existe una historia ambientada en la época colonial, centrada en el amor entre dos mujeres dentro de un convento novohispano.

Sin embargo, el cuento que da nombre al libro es el que el propio autor considera más impactante. Epifanía del escorpión cuenta la historia de dos prostitutos de la Alameda que son contratados por un estadounidense. Para Yacamán, este relato representa una crítica al poder económico y a ciertas dinámicas sociales relacionadas con el abuso y la desigualdad.

El escritor explicó que esta historia surgió de las experiencias y observaciones que ha tenido desde que vive en el Centro Histórico. Señaló que caminar por las calles, convivir con la vida nocturna y escuchar historias reales fueron elementos fundamentales para construir los relatos.

“No es algo testimonial, no estoy contando la vida de alguien en específico, pero sí está atravesado por lo que veo y escucho todos los días”, señaló.

Yacamán comentó que llegó a la Ciudad de México después de ganar una beca de la Escuela Dinámica de Escritores, dirigida por el reconocido autor Mario Bellatin. Posteriormente continuó preparándose en talleres y diplomados de creación literaria, experiencia que lo llevó a consolidarse dentro del ámbito narrativo.

El autor recordó que la invitación para publicar el libro llegó gracias al escritor y editor Óscar Alarcón, quien lo integró a la colección “Extraeditados”, una serie literaria impulsada por la BUAP que reúne obras de narrativa, poesía, crónica e ilustración.

“Fue una sorpresa muy grata porque admiro mucho el catálogo editorial de la universidad”, expresó.

El proceso de escritura tomó cerca de tres años. Según explicó, cada cuento tuvo una construcción distinta y requirió tiempo de investigación, observación y reescritura constante.

Uno de los textos más complicados fue el inspirado en los pintores mexicanos Manuel Rodríguez Lozano y Abraham Ángel, ya que se basó en hechos históricos reales relacionados con la vida de ambos artistas. Para desarrollarlo, Yacamán investigó documentos y pidió apoyo a especialistas para cuidar la precisión histórica sin perder el carácter de ficción.

Fernando Yacamán

El escritor aseguró que concibe la escritura como un trabajo artesanal. Explicó que suele revisar y corregir constantemente sus textos hasta encontrar el ritmo y las palabras adecuadas.

“Cada palabra y cada coma tienen efectos distintos. Para mí escribir también es reescribir”, comentó.

Además del contenido literario, el autor busca innovar en la manera de presentar sus libros. En lugar de realizar únicamente presentaciones tradicionales en librerías o centros culturales, decidió llevar sus historias a espacios nocturnos y antros.

La presentación oficial de Epifanía del escorpión se realizó en el Marrakech Salón, un conocido centro nocturno ubicado en la zona de República de Cuba, donde el escritor y su compañero de vida y artístico prepararon un performance acompañado de música electrónica y elementos escénicos inspirados en los cuentos.

La intención, explicó, es acercar la literatura a otros públicos y romper con la idea convencional de las presentaciones de libros.

“Quiero llevar estos textos a los lugares donde nacieron, porque muchas historias surgieron precisamente en la noche”, afirmó.

El autor adelantó que el libro también será presentado en el Festival Internacional por la Diversidad Sexual y en ciudades como Querétaro y Tijuana, principalmente en espacios relacionados con la vida nocturna y la comunidad LGBT+.

Sobre el significado del título, explicó que una “epifanía” suele relacionarse con revelaciones luminosas; sin embargo, en este caso las revelaciones de los personajes están vinculadas a emociones más oscuras, complejas y profundas, representadas por la figura del escorpión.

La portada del libro fue realizada por el artista plástico José Luis Correa, quien también participó en las ilustraciones de otras obras de la colección. Según Yacamán, la imagen refleja la intensidad, seducción y oscuridad que atraviesan las historias.

Actualmente, Epifanía del escorpión puede conseguirse en librerías de la BUAP y en espacios independientes especializados en literatura y diversidad sexual.

Finalmente, el escritor aseguró que ya trabaja en nuevos proyectos literarios y que la escritura forma parte permanente de su vida cotidiana.

“Siempre estoy pensando historias. La escritura ya es parte de mi día a día”, concluyó.