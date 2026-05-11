Juan Villoro: “Si hubiera un mundial de aficiones, México podría llegar a la final”

Mundial Una vista de la exposición que abre al público este 12 de mayo en El Colegio Nacional.

Que no hay un espectáculo “mejor repartido y organizado” a nivel mundial que el futbol, es una de las observaciones con las que el escritor y Premio Crónica Juan Villoro defiende la importancia de reflexionar y conversar en torno a este deporte en particular.

“La prueba es que la FIFA tiene más agremiados que la ONU, el planeta se ha organizado mejor para el futbol que cualquier otra cosa”, destaca durante la conferencia con la que presenta la exposición “¿De qué color pinta el verde? La selección mexicana, el futbol y sus representaciones del mundo”.

A cargo del “futbolizado” escritor Juan Villoro, miembro de El Colegio Nacional, y con la curaduría de José Enrique Ortiz Lanz, esta muestra forma parte del Corredor Cultural Host City Ciudad de México.

Dicha iniciativa se integra por 18 importantes recintos culturales de la Ciudad de México que fusionan arte, ciencia, historia, literatura y género con la pasión por el fútbol, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026. Se puede visitar a partir de este martes 12 de mayo y hasta mediados de agosto, a las 7pm, en la Sala de Exposiciones de El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, CDMX).

“Para mí fue una sorpresa esta exposición porque cuando Michel tuvo la iniciativa de invitarnos a participar, Tere Vicencio inició un trabajo de investigación, yo he escrito varios libros sobre el tema, pero hay muchas cosas dispersas, que ya se habían perdido para mí en la noche de los tiempos y entonces a solicitud me di a la tarea de buscar textos perdidos, una especie de arqueología personal y así salió esta exposición”, comenta Juan Villoro.

Explica que su intención fue poner el acento en el papel decisivo que juega el público futbolero y reitera, como en otras ocasiones, “que si hubiera un mundial de aficiones, México podría llegar a la final”.

Mundial La presentación de la muestra.

El escritor opina que en México la afición es única y “más allá de los resultados en el campo, nos hemos entregado y hemos sido anfitriones excepcionales de dos de los mejores mundiales de la historia: el del 70, que consagró al Brasil de Pelé y el del 86 que consagró a la Argentina de Maradona”.

Sobre la misma línea apunta que también hemos sido un país pionero, pues aquí fue el primer Mundial (no reconocido por la FIFA, pero aún así ya multitudinario) del fútbol femenino, en 1971.

“Es algo muy importante y está puesto en valor en la exposición la gran transformación reciente del fútbol, que ha sido el fútbol de las mujeres. La mitad de la población no participaba activamente de este deporte y hoy en día no solamente hay espléndidas jugadoras, sino que también tenemos árbitras, comentaristas”, resalta.

DE COLOR VERDE

La exposición está curada cronológicamente para pasar por distintos mundiales y acontecimientos que adquirieron importancia por su carga simbólica: goles decisivos, penales de triunfo o fracaso, celebraciones emblemáticas y partidos memorables se cuentan basados en libros como Dios es redondo, Balón dividido y Los once de la tribu.

Asimismo, integra fragmentos hemerográficos y alrededor de cien fotografías de momentos icónicos y personajes fundamentales en la historia de la selección mexicana, las cuales han sido intervenidas por los diseñadores Alejandro García Lagarda y Uriel Neri Luna.

Se incluyen playeras de la selección, balones y artículos conmemorativos, prestados por la Colección Épica FC y a lo largo del recorrido se encuentran bocinas donde emerge la voz del escritor y el público puede seguir la “guía sonora”, de la mano de quienes Villoro califica de rapsodas del fútbol.

“México ha tenido cultura de narradores orales excepcionales y quisimos rendir tributo a esto con una audioguía, llegando hasta narradoras contemporáneas como Majo González”, detalla el escritor.

Finalmente, recuerda que “¿De qué color pinta el verde? La selección mexicana, el fútbol y sus representaciones del mundo” se acompaña de un ciclo de conferencias titulado “‘No se dieron las condiciones’, pasión y drama del fútbol mexicano” que comienza el mismo martes de inauguración al público, con el director de la revista Sports Illustrated México, Tlatoani Carrera.

Continuará con una presentación de la obra de teatro “No fue penal”, escrita por el mismo Juan Villoro.

A modo de invitación, el escritor señala que los aficionados al fútbol reparten su biografía en ciclos de 4 años.

“Recordamos que en cierto Mundial tuvimos nuestra primera novia, para el siguiente mundial ya nos había abandonado, para el otro nos casamos y dos mundiales después nos divorciamos, entonces los invitamos a ustedes a recorrer su propia vida a través de esta exposición, acompañando a nuestra selección y sobre todo al público que le ha dado esplendor”.

SELECCIÓN MEXICANA

Por su parte, el curador y director de museografía, José Enrique Ortiz Lanz apunta que hicieron una selección pensada para una exposición de literatura.

“No queríamos ser abrumadores en cuanto a colecciones. Si ven ustedes lo que hay que destacar entre todo son los textos de Juan y esta idea profunda de la identidad mexicana releída a través del fútbol”, destaca.

Le parece que las imágenes elegidas y su intervención son el gran acierto de la exposición, ya que dialogan bien con los textos y los contenidos se refrescan mutuamente.

Todas las actividades serán de acceso gratuito y estarán dirigidas al público en general. Para más información o para seguir las transmisiones de El Colegio Nacional ingresa a www.colnal.mx o sigue sus redes sociales @ColegioNal_mx y @elcolegionacional