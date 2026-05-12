Alberto Dallal recibe la Medalla Bellas Artes; “es una situación única”, dice

Premio Albaerto Dallal recibe el reconocimiento en Bellas Artes.

El maestro Alberto Dallal recibió la Medalla Bellas Artes que reconoce a una de las figuras más relevantes en el estudio y pensamiento de la danza en México, cuya labor, desarrollada a lo largo de seis décadas, ha contribuido de manera decisiva al análisis crítico de esta disciplina artística.

La ceremonia contó con la presencia de la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera; el coordinador nacional de Danza, Alonso Alarcón Múgica; la crítica de danza Rosario Manzanos, y la bailarina, docente y coreógrafa Cecilia Appleton, así como amistades, familiares e integrantes de la comunidad dancística, quienes se reunieron para celebrar la trayectoria del investigador.

Al hacer entrega del reconocimiento, Alejandra de la Paz Nájera expresó que Alberto Dallal es una de las figuras “más lúcidas, rigurosas y persistentes” en la construcción del pensamiento y la investigación sobre la danza y la cultura en México.

“Hablar de Alberto Dallal es hablar de una trayectoria que ha hecho de la historia de la danza un espacio de movimiento. A lo largo de décadas, su trabajo como crítico, escritor, periodista, historiador y académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ha ampliado nuestra comprensión de la danza más allá del escenario, para situarla en la reflexión y el análisis coreográfico”.

La titular del INBAL destacó que, a lo largo de más de 60 años de trayectoria, el investigador ha sostenido una convicción fundamental: “La danza no solo se baila, también se piensa”. Añadió que su metodología para el análisis coreográfico “ha abierto caminos, dado herramientas y consolidado un campo de estudio indispensable para comprender la riqueza del movimiento en nuestro país”.

“Hoy reconocemos en Alberto Dallal no solo a un estudioso de la danza, sino a uno de los principales artífices del pensamiento crítico de la danza en México. Reconocemos a quien ha hecho de la escritura una coreografía de ideas, a quien ha demostrado que el análisis también puede ser creativo y que la reflexión es una forma de presencia”.

Asimismo, señaló que la presea representa una afirmación institucional sobre la importancia de fortalecer la danza desde la diversidad de sus expresiones. También reconoció el interés de Dallal por investigar las danzas de los pueblos originarios y los ritmos populares que han dado sentido social a la práctica dancística en México.

Por su parte, el galardonado expresó que recibir este reconocimiento representa una situación única, luego de una vida intensa dedicada al trabajo intelectual y la escritura. “Yo soy lo que he escrito y he publicado. No soy nadie más, y eso que me llevó toda la vida hacer, lo tengo presente en cada momento”.

Con emoción, añadió: “Muchas gracias a mis amigos, a todos los que están aquí presentes, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a todas las entidades que han participado de alguna manera en este homenaje. Nunca pensé que tenía que descollar o llamar la atención por lo que hacía, sino que me dediqué a cumplir con los dictados de la realidad para poder desarrollar una tarea”, subrayó.

Una vida dedicada al pensamiento en movimiento

Pionero en el análisis estético de la danza, Dallal ha dedicado su vida a observar y cuestionar el movimiento. A través de su vasta obra escrita ha establecido puentes teóricos para múltiples generaciones de creadores, lo que ha permitido que las artes escénicas amplíen sus horizontes hacia nuevos terrenos intelectuales. Su enfoque reflexivo es considerado un pilar para el desarrollo crítico de la cultura nacional.

Historiador, periodista especializado y académico, el galardonado es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1975 y docente en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales. A lo largo de su carrera ha publicado más de 40 libros, 17 de ellos dedicados exclusivamente a la danza, entre los que destaca el título didáctico Cómo acercarse a la danza.

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas los premios Magda Donato (1979), Xavier Villaurrutia (1982) y Nacional de Danza José Limón (2008), así como el reconocimiento Una Vida en la Danza (1996). Asimismo, su labor en la gestión cultural dejó huella al dirigir la revista Universidad de México y Radio Universidad, además de desempeñarse como coordinador de Difusión Cultural de la UNAM entre 1968 y 1969.