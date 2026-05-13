Hugo Mujica: La poesía es la manera que nosotros nos vamos configurando a nosotros mismos

Poeta. El poeta y ensayista argentino Hugo Mujica.

El poeta y ensayista argentino Hugo Mujica quiso que sus textos compilados en “La pasión por lo posible” (Vaso Roto, 2026) mantuvieran la frescura de cuando fueron escritos.

“A pesar que algunas cosas irían diferente ahora, pero me parece que por la receptividad que sentí, me di cuenta que era para otra gente también, presente y pasado. Entonces, traté de no corregir, ni cambiar nada”, comenta en entrevista.

Recientemente, el escritor (Buenos Aires, 1942) presentó su reciente publicación en Monterrey y en CDMX, motivo por el cual hace un espacio en su agenda para platicar con Crónica.

“Este libro es una compilación de artículos de la época que escribía para una revista y para un diario y que después pasaron, como pasa todo. Vi que mucha gente me hacía referencia a ellos y que seguían teniendo vigencia”, relata.

“Decidí compilarlos y hacer un libro que yo creo que la estructura es, de alguna forma, señas hacia la comprensión de la vida”, continúa.

POETAS, POESÍA Y LIBERTAD

“Nosotros cuando nacimos ya nos dieron un libreto”, plantea el escritor.

Dicho libreto, refiere, es aquel que le conviene a cada poder de la época.

“No es un libreto para que seamos libres, es un libreto para que funcionemos. Entonces uno tiene que encontrar, entre las rendijas, el espacio de lo propio, de uno en aquello que los demás esperan”, indica.

Recuerda que el filósofo Jean-Paul Sartre hablaba de la libertad como aquello que uno hace “con los demás hicieron en nosotros” y congenia con la idea.

“Creo que cada uno recibió la arcilla de una obra para ser ejecutada y es la vida. Después está la vida social, la que es para todos y la que tenemos que negociar, pero la vida nace para ser transformada y es una distinción que yo hago mucho entre el vivir o el estar naciendo”, agrega.

Aclara que “estar naciendo” significa no cerrarse nunca a pensar “yo soy tal cosa”, sino “yo soy esta posibilidad de ser”.

Para Hugo Mujica, “La pasión por lo posible” (Vaso Roto, 2026) va de reflexiones sobre todo lo relativo a la vida, más allá de las circunstancias históricas particulares en la experiencia humana.

-¿Qué nos es alcanzable de la vida a través de la poesía?

“Yo creo que la poesía, dentro del lenguaje, es la manera que nosotros nos vamos configurando a nosotros mismos. Nosotros somos la historia que nos contamos. Y no es lo mismo con qué lenguaje contamos -si es con un lenguaje racional, con un lenguaje afectivo o creativo- y creo que la poesía es el más flexible de los lenguajes”, define.

En ese sentido, le parece que la poesía es la forma de lenguaje “que más permite configurar una vida original y no la copia de todos, que termina siendo la de nadie”.

Ahonda que se trata de creatividad pura y no “en función de algo”, como una celebración de la vida por la vida misma y no herramienta para otra cosa.

“Es una obra de arte, lo que pasa es que como tiene palabras y Occidente está tan enroscado en las palabras, que uno siempre busca el mensaje o ‘lo que dice’, pero en realidad frente a un cuadro abstracto uno no pregunta qué es”, ejemplifica y añade que la poesía contiene una musicalidad más allá de las palabras.

“Las palabras son apenas un apoyo para eso que queda sin decir, pero de alguna forma se transmite el temblor”.

-¿Cuál crees que es el “papel” del poeta entonces?

“El poeta no es nadie en especial, es alguien que está en contacto por alguna razón, con una sensibilidad, que tiene el coraje de demostrarla, o sea de hacerse vulnerable a que las cosas le impacten”, elabora.

Señala que un poeta tiene la capacidad de captar matices de la realidad y cosas “que todavía no fueron dichas adentro de las palabras que ya las dijimos”.

“Es alguien que sigue trayendo a la luz cosas que todavía estaban en la sombra de esas palabras”, apunta.

Respecto de la posibilidad de hacer poesía con Inteligencia Artificial, Hugo Mujica no se siente ni convencido, ni partidario. “Lo uso más bien para otros pensamientos, para investigar, digamos”.

“Pero no creo, porque lo que tiene la inteligencia artificial es la suma total de toda la información que recabó, pero es siempre de lo que ya es y la creatividad es desde lo que no es todavía. No es la suma de algo, es el original (aclaremos que quiere decir de origen), de algo que se origina donde todavía no había nada, como cuando nacimos nosotros. Y todo eso ya trabaja con lo que existe, la creatividad tiene que romper la extensión de lo mismo o combinación de lo mismo”, manifiesta.