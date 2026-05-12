Del Infierno al Paraíso, Claustro de Sor Juana convoca a descifrar vigencia de Dante Alighieri

Dante organizó el Infierno con una potencia visual tan contundente que hoy imaginamos el abismo a partir de sus descripciones y no de textos bíblicos, señala Roberto Ruiz — Para profundizar en el estudio y difusión de la obra de Dante Alighieri, la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) lleva a cabo el conversatorio Del infierno al cielo. Comentarios sobre la Divina Comedia, en el que participan Augusto Nava Mora, Lourdes Aguilar Salas, Roberto Ruiz Guadalajara, Daniel Santillana García y María Teresa Atrián Pineda.

“Abandonen toda esperanza quienes entren aquí”, es la célebre inscripción que aparece en la puerta del Infierno en la Divina Comedia, de Alighieri, una frase retomada en la literatura, las artes visuales, el cine, la música e incluso en disciplinas como el cómic.

Por ello, la institución llevará a cabo el evento en el que participarán Augusto Nava Mora, Lourdes Aguilar Salas, Roberto Ruiz Guadalajara, Daniel Santillana García y María Teresa Atrián Pineda.

Pese a su enorme influencia en la cultura occidental, para las autoridades de la UCSJ pocas personas han leído completa esta epopeya poética.

Desafío de los Cuatro Niveles de Interpretación

Roberto Ruiz Guadalajara, especialista en historia del arte y divulgador cultural, dijo que muchas personas conocen referencias sobre la Divina Comedia, aunque no necesariamente la han leído en su totalidad.

En el Aula Magna de la UCSJ, añadió que pues numerosos lectores comienzan el recorrido con entusiasmo, pero terminan abandonándolo.

“Es una obra compleja, sobre todo por la enorme exigencia que implica en términos de conocimientos de mitología, historia y simbolismo; el propio Dante afirmó que su obra posee cuatro niveles de interpretación, literal, alegórico, moral y anagógico”, adelantó a Crónica.

Ruiz Guadalajara recordó que “Dante organizó el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso con una potencia visual tan contundente, fortalecida siglos después por Gustave Doré, William Blake o Salvador Dalí, que hoy muchas personas imaginan el infierno a partir de sus descripciones y no necesariamente de los textos bíblicos”.

Dijo que “se trata de un relato de transformación moral y espiritual; cuando el lector llega al Purgatorio, la obra deja de ser solamente impactante en términos visuales y comienza a exigir una reflexión más profunda; y en el Paraíso, Dante trabaja desde una lógica filosófica y teológica”.

Sobre el conversatorio, resaltó la participación de Augusto Nava Mora, especialista en la vida y obra de Dante Alighieri, quien recientemente publicó una edición bilingüe y traducción de Vita Nuova, fundamental para comprender la Divina Comedia.

“Cada participante desarrollará un tema específico relacionado con la obra, con la intención de despertar el interés del público por su lectura”, culminó.

El evento será realizado el miércoles 13, a las 18 horas en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Del Infierno al Paraíso, Claustro de Sor Juana convoca a descifrar vigencia de Dante Alighieri