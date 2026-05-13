Ian Gibson: Lorca es memoria histórica en un momento de auge de la corriente reaccionaria

Lorca. El hispanista Ian Gibson, principal biógrafo de Lorca, apuesta por la novela gráfica, con ilustraciones de Quique Palomo, en 'Vida, obra y martirio de Federico García Lorca', donde repasa la vida del poeta. (EFE)

El hispanista Ian Gibson afirma que la obra de Federico García Lorca, cuya biografía ha adaptado al cómic, es memoria histórica “en un momento de auge de las corrientes reaccionarias” y advierte de que 115.000 personas siguen en las cunetas en España: “Nadie quiere venganza, la gente solo desea saber dónde están sus desaparecidos”.

En una entrevista con EFE, Gibson (Dublín, 1939) explica que ‘Vida, obra y martirio de Federico García Lorca’ (Planeta Cómic), en las librerías desde este mes de mayo, repasa la vida del poeta, cuyo cuerpo sigue sin encontrarse tras su asesinato en 1936: “Es una vergüenza, ocultaron sus huesos y los españoles no han sido capaces de desenterrar a las víctimas del franquismo”.

La novela gráfica, ilustrada por Quique Palomo (Madrid, 1980), muestra, según Gibson, un Federico “que está siempre con los perseguidos: el gitano, el negro, el morisco, las mujeres y los homosexuales, que no pueden vivir su amor libremente”.

Eligió para el título la palabra “martirio” porque “muerte es una palabra demasiado débil y a Lorca le martirizaron”.

Gibson recuerda que para justificar su detención y posterior asesinato, el político y miembro de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) Ramón Ruiz Alonso llegó a decir: “Ha hecho más daño con su pluma que otros con sus pistolas”.

Las “lagunas” en la vida de Lorca

Reconoce el autor que, pese a ser el biógrafo número uno de Lorca, en el libro hay “lagunas” como la relación con el padre (Federico García) o el perfil de la madre (Vicenta Lorca), “de la que no sabemos mucho, salvo que era profesora y muy autoexigente consigo y sus hijos y que padecía depresión, condición que heredó el poeta”.

La novela parte de la infancia en La Vega de Granada, la comarca donde el poeta pasó los primeros once años y donde surgió su fascinación por el teatro y la música.

De ahí, pasa a la adolescencia en Granada, la juventud en Madrid, la huida a Nueva York y Cuba, el descubrimiento en Harlem del jazz y la música negra, los éxitos en Buenos Aires, la República y el activismo político hasta la muerte.

Descubrió a Lorca con 18 años

Gibson descubrió a Lorca a los 18 años mientras visitaba una librería de ocasión donde se topó con el ‘Romancero gitano’.

En ese libro, encontró unos versos que le impactaron: ‘El jinete se acercaba/tocando el tambor del llano’. Tardó varias semanas en darse cuenta de que el ‘tambor del llano’ representaba el sonido de los cascos del caballo: “Comprendí por primera vez que era una imagen poética, fue una experiencia única”.

“El Lorca auténtico era nocturno y lunaresco y mantuvo una estrecha relación con (Salvador) Dalí, que le consideraba su genio gemelar”, señala.

“Dalí me contó que Lorca le amaba físicamente, pero eso le dio miedo y aunque le hubiera gustado corresponderle, no pudo”, revela Gibson, quien entrevistó al pintor surrealista poco antes de su muerte en 1989.

La novela gráfica está pensada para todos los públicos, pero en especial para los jóvenes que “aún están por conocerle”.

Dos tintas: negro y azul

Dice el ilustrador que el color azul-violeta que domina el cómic es un recurso “para no distraerse porque bastante información hay ya con toda la historia”.

Palomo comenta que su dibujo es naturalista, digital, con mucha connivencia con las fotos. Para el final, opta porque desaparezcan las viñetas y quede un espacio abierto, todo blanco, donde se expresa con máxima dureza el asesinato del dramaturgo.

El Shakespeare español

El producto final conjuga la creación artística del ilustrador y el acopio informativo de un “investigador obsesivo”, como se define a sí mismo Gibson.

Según este último, el autor de ‘Bodas de sangre’ o ‘La casa de Bernarda Alba’ “es el Shakespeare español porque es poeta y dramaturgo, y adoraba ‘La vida es sueño’”.

El hispanista añade que entre sus próximos proyectos tiene en mente un ensayo sobre los celtas “sin erudición pesada” y un libro del también dramaturgo español Valle-Inclán: “Don Ramón es uno de mis héroes literarios y es muy poco conocido fuera. ‘Luces de bohemia’ es increíble, ya he ido cinco veces a ver la función”.