“Pasa el Balón”, una mirada a las desigualdades en el futbol mexicano

Futbol Un cartel de la muestra que se inaugur{o este miércoles.

Para generar reflexión ética sobre la desigualdad salarial en el futbol mexicano, la conducta social en los estadios, y mostrar oportunidades educativas y profesionales a los jóvenes. fue inaugurada la exposición “Pasa el Balón”, una innovadora muestra interactiva del Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Silvia Singer, directora de la institución, dijo en exclusiva a Crónica que la exposición analiza el fútbol desde una perspectiva financiera, social y pedagógica a través de cinco secciones o momentos generales diseñados para ofrecer una visión del fútbol que va más allá de la cancha, y lo conecta con la economía y la vida cotidiana.

Visiblemente alegre por el evento, explicó que la exposición no es una “historia rosa, sino que muestra los claroscuros de la vida cotidiana alrededor del futbol y el deporte”.

Infundada en un jersey negro de la Selección Mexicana de Futbol, explicó los puntos críticos que aborda la obra para generar reflexión ética como la “desigualdad en el balompie con la disparidad en los salarios de las futbolistas y la brecha profesional, donde solo hay 15 mujeres profesionales del fútbol por cada 100 hombres”.

También habló sobre la conducta social en los estadios y la necesidad de fomentar la convivencia y mejorar el comportamiento de toda la comunidad que asiste y convive en los recintos deportivos

Dijo que el museo funciona como una herramienta para el crecimiento personal y el bienestar; su mensaje para los jóvenes es que “cualquier pasión puede llevarse al nivel profesional si se es consistente, se estudia y se trabaja, ayudándoles a tomar decisiones que marquen su futuro”.

Previamente, en conferencia de prensa, Singer detalló que “Pasa el Balón” muestra a los asistentes las oportunidades pedagógicas, educativas y profesionales que involucra el futbol.

Dijo que la muestra propone entender el futbol como algo más que un deporte: un fenómeno cultural, económico y social que influye en cómo vivimos, convivimos y construimos identidad.

A Singer le acompañaron en el encuentro con medios, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México; Daniel Manríque:, director de Comunicación Social y Sostenibilidad de Compartamos/Gentera; y Michel Bauer, CEO Host City CDMX.

Futbol Los participantes en la presentación de la exposición.

Desde este 13 y hasta el 30 de mayo “Pasa el balón” invita al público a dejar de ser espectador para convertirse en parte del juego; las personas pueden poner a prueba sus reflejos, tomar decisiones como árbitras y árbitros, narrar jugadas en una cabina de radio, descubrir a quiénes hacen posible cada partido, cuestionar lo que creen saber sobre el futbol y enfrentarse también a las tensiones y problemáticas que atraviesan el deporte”, detalló.

Añadió que “Pasa el balón” es posible gracias al respaldo de la Fundación Diez Morodo, “aliado principal de la exposición y pieza clave para acercar al público una experiencia que explora el futbol desde una mirada social, cultural y económica”.

También mencionó a Compartamos Banco por sumarse a la iniciativa y hacer posible la experiencia futbolística.

Las Cinco Secciones

Al detallar el quinteto de los momentos de la exposición mencionó a “La pasión lo mueve todo”, dijo que esta sección explora el fútbol desde una perspectiva personal, comunitaria y global; analiza cómo la pasión de los aficionados se traduce en un motor para la economía.

Enseguida se refirió a la sección de “Equipo titular”, dedicada a las vocaciones y profesiones dentro de la industria del deporte.

Explicó que dado que gran parte de los visitantes del MIDE tienen entre 12 y 25 años, esta área funciona como una herramienta de orientación vocacional.

La tercera sección es “Detrás del toque perfecto”, centrada en la ciencia, la innovación y la tecnología; aquí es explicado cómo los avances científicos transforman el juego y el rendimiento deportivo.

El cuarto momento, dijo, es “Historias de fútbol” que muestra al fútbol como fenómeno que cuenta nuestras propias historias.

“En esta parte de la muestra, el objetivo es tocar la memoria de los visitantes y sus familias a través de los relatos y vivencias que el fútbol ha generado en la sociedad”, indicó.

“Fuera de lugar” es la quinta sección, enfocada en los “claroscuros y las desigualdades; tiene un alto enfoque de género y destaca el papel de las mujeres en el fútbol profesional; también analiza temas de ética y conducta social”.

Como parte de la programación, el MIDE presentará actividades presenciales y contenidos digitales para amplificar la experiencia de los visitantes a la exposición. Señaló entre ellas las charlas de Noche de Museos; “El futbol en tres tiempos”, el 27 de mayo; “El peso de la camiseta”, el 19 de junio; y “Detrás del gol hay más flow”, el 29 de julio; todas las conferencias serán de acceso gratuito.

Singer reveló que serán presentados talleres, dinámicas interactivas y propuestas escénicas dentro de la exposición, como la experiencia interactiva “Remate de cabeza”, donde dos participantes compiten moviendo una pelota únicamente con su concentración y control emocional mediante sensores de neurofeedback, para mostrar cómo el enfoque y la calma impactan directamente en el desempeño.

En plataformas digitales, el MIDE sumará contenidos especiales como “Saque inicial”; el videopodcast “Economía de vestidor”, y distintas piezas audiovisuales que exploran de forma innovadora e inédita la relación entre futbol y economía.