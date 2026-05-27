La Orquesta de Cámara de Bellas Artes presenta el concierto “Joyas del Barroco”

Concierto. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA).

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presenta el programa 11 de la Primera Temporada 2026 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), titulado Joyas del Barroco, que se llevará a cabo el jueves 28 de mayo a las 20 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el domingo 31 a las 12 horas, con entrada libre, en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música.

“Con Joyas del Barroco, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes acerca al público a obras fundamentales de Corelli, Pergolesi y Vivaldi, y fortalece la circulación del patrimonio musical en espacios emblemáticos como Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música”, señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Bajo la dirección de su titular, Luis Manuel Sánchez, participará el grupo Solistas Ensamble del INBAL, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera. El programa incluye Concerto Grosso en fa mayor, Op. 6 Núm. 2, de Arcangelo Corelli; Magnificat en si bemol mayor, de Giovanni Battista Pergolesi, y Gloria en re mayor, RV 589, de Antonio Vivaldi.

Corelli consolidó la técnica del violín y perfeccionó el formato del concerto grosso, dos aportaciones fundamentales para la música barroca. Su Concerto Grosso en fa mayor, Op. 6 Núm. 2 forma parte de los doce conciertos del Opus 6, publicados en 1714 y considerados una de las cumbres de este estilo. La obra pertenece además a la categoría de concerto da chiesa (concierto de iglesia), a diferencia de los concerti da camera, vinculados a las danzas cortesanas.

Giovanni Battista Pergolesi, fallecido a los 26 años, dejó una profunda huella en la transición del Barroco al Clasicismo. Su Magnificat en si bemol mayor fue atribuido durante décadas a su maestro Francesco Durante, debido a las similitudes estilísticas entre ambos compositores. La obra destaca por su instinto teatral y su expresiva economía de recursos. El texto, tomado del Evangelio de San Lucas, corresponde al canto de gratitud y humildad de María.

Antonio Vivaldi, figura central del Barroco tardío veneciano, destacó no solo como virtuoso del violín y prolífico compositor de conciertos, sino también como creador de música vocal. Su célebre Gloria en re mayor, RV 589, rescatado en la década de 1930 tras permanecer olvidado durante años, es hoy una de las piezas más reconocidas del repertorio coral universal.

El director artístico de la OCBA, Luis Manuel Sánchez, señaló que este programa representa un agradecimiento al público que ha agotado las funciones de los jueves en la Sala Manuel M. Ponce durante toda la temporada, por lo que invitó también a asistir a las presentaciones dominicales, dirigidas al público familiar y de carácter gratuito.

Al hacer un balance de la temporada, destacó la colaboración con otras agrupaciones del INBAL, como Solistas Ensamble, que nuevamente participará en Joyas del Barroco. Sobre el Gloria en re mayor, RV 589, comentó: “Vivaldi nos regala aquí una obra festiva y llena de genialidad”.

Respecto al Concerto Grosso en fa mayor, Op. 6 Núm. 2, explicó que el concerto grosso es una forma musical en la que distintos integrantes de la orquesta asumen momentos solistas: “Se genera un diálogo entre algunos músicos y una orquesta reducida, muy al estilo de la época”.

Finalmente, sobre el Magnificat en si bemol mayor, señaló que se trata de una obra de carácter religioso dedicada a la Virgen María. Añadió que la partitura no se encuentra en el acervo de la agrupación, por lo que su interpretación representa un posible estreno en México.