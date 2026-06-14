Más líneas de Metrobús, más senderos peatonales, más ciclovías, la propuesta de Felipe Leal para la CDMX

Entrevista El arquitecto Felipe Leal.

Felipe Leal (Ciudad de México, 1956) cuenta en entrevista que, si fuera el actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), propondría la construcción de más líneas de Metrobús, más senderos peatonales, más rutas de ciclovías y una promoción mucho mayor del auto compartido. El arquitecto habla con conocimiento de causa: fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM (1997-2005) y secretario de la SEDUVI (2009-2012).

Leal conoce la Ciudad de México como pocos, no sólo porque la ha recorrido, sino porque hizo peatonal la avenida Francisco I. Madero y rehabilitó la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, la Alameda Central y las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Su labor arquitectónica ha sido reconocida con 16 premios nacionales e internacionales. Gracias a esta trayectoria ingresó a El Colegio Nacional en 2021, institución donde coordina el ciclo de conferencias La ciudad como escenario, en el que invita a arquitectos, urbanistas, demógrafos y otros especialistas a analizar las distintas problemáticas de la urbe.

El colegiado atiende esta entrevista justo después del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, en el que México le ganó a Sudáfrica por dos goles. “Pudimos haber ganado 4-0”.

Para Leal, la ciudad es, literalmente, como un escenario sobre el cual ocurre una puesta en escena con representaciones tanto positivas como negativas; un ejemplo de estas últimas son las aglomeraciones diarias en el Metro. “El gran escenario es la ciudad. A diario vemos muchas representaciones de esta naturaleza”, explica.

En esta obra teatral, el protagonista “somos las personas que habitamos la ciudad”. Y añade: “Y este gran actor, ¿cómo se traslada? Hay traslados óptimos; otros son lamentables y generan un estrés enorme. Lamentablemente, esto es lo que domina el mundo contemporáneo: los grandes traslados, aun en ciudades desarrolladas”.

El arquitecto explica que estos trayectos no son exclusivos de la Ciudad de México; también se viven en Nueva York, en los largos viajes suburbanos hacia Londres, o en metrópolis como París o Bombay.

Añade que, actualmente, las personas destinan una gran cantidad de su tiempo a trasladarse a sus empleos, escuelas e, incluso, a espacios recreativos, por lo que hoy en día la movilidad es el gran tema de la humanidad. Incluso, en las últimas décadas, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en encontrar alternativas para solucionar este problema.

En este contexto, Leal prepara la conferencia La ciudad como escenario de la movilidad, que se llevará a cabo este martes 16 de junio, a las 18 h, en el Aula Mayor de El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, CDMX).

“El escenario también es la movilidad en todos sus aspectos, como el peatonal o el ciclista. Generalmente entendemos que la movilidad sólo tiene que ver con los vehículos, ya sea el particular o el transporte público, pero también involucra al peatón; es decir, a la cantidad de gente que se mueve; pero en las ciudades actuales a veces parece imposible”.

Miembro de El Colegio Nacional Felipe Leal.

El también autor de Conversaciones con Juan O’Gorman. Sus vociferaciones (El Colegio Nacional, 2025) comparte que, en esta conferencia, él y sus invitados analizarán cómo ha sido la movilidad históricamente y cuáles son los retos actuales, ya sea en Londres o en Bogotá. Además, hablarán sobre movilidad alternativa, el transporte público y el uso y abuso del automóvil.

En la mesa participará Bernardo Baranda, ingeniero en transporte y director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; Onésimo Flores, especialista en planeación urbana y encargado de infraestructura en la empresa Mota-Engil; y Fernanda Rivera, experta en movilidad activa que ha liderado sistemas de bicicletas públicas.

En 2015 escribiste: “Nuestras calles se han convertido en tierra de nadie”, y hablabas sobre la saturación vehicular y las obras mal planeadas. Once años después, ¿cuál es tu balance en el marco de las obras que se hicieron para el Mundial?

Es mucho más catastrófico que hace once años, porque [el problema] se agudizó en los últimos meses en la Ciudad de México. Es un desastre. Simplemente ve el colapso que se generó sobre la Calzada de Tlalpan: a las avenidas principales se les reducen carriles y el tráfico se aglomera más. Súmale el cierre constante de calles por obras mal planeadas o ejecutadas al vapor; el drama que vivimos con la Línea 2 del Metro es inédito. Todo esto aunado a las protestas por una serie de políticas públicas que no se han podido resolver.

Si antes decía que la ciudad era tierra de nadie, ahora es terreno de la protesta. No hay quien no se queje cotidianamente. No se necesita ser analista, sino un ciudadano común y corriente para darse cuenta del colapso. El gobierno dice: “Hicimos el Trolebús Elevado, compramos nuevas unidades de RTP, metimos más convoyes de Metro...”, dan una serie de elementos numéricos, pero no son suficientes porque la demanda es mucho mayor.

Además del uso de la bicicleta, el Cablebús o el Metro, ¿qué se debe hacer para alcanzar la utopía de la “ciudad de los 15 minutos”?

Los “15 minutos” es una propuesta de Carlos Moreno, urbanista colombiano que aplicó este modelo en París y fue asesor de Anne Hidalgo, la alcaldesa de la capital francesa. Es un esquema viable y lo tenemos, de alguna forma, en México, pero no está bien implementado. Puedes tener una ciudad de 15 minutos en el centro de Coyoacán: te puedes autoabastecer si vives, trabajas o estudias, por ejemplo, en Ciudad Universitaria. Lo mismo ocurre al norte con el Instituto Politécnico Nacional.

Quien vive alrededor de Santa María la Ribera también se puede autoabastecer. La idea de los 15 minutos es que tú, a no más de 15 minutos de tu hogar (ya sea a pie o en bici), tengas los servicios básicos para sobrevivir: mercados, escuelas, clínicas y centros de trabajo. Si te puedes organizar en ese entorno, la vida se hace mucho más práctica y aumenta tu calidad de vida.

Caminar 15 o 20 minutos es bueno hasta para la salud; sin embargo, para eso se tienen que mejorar las banquetas y los senderos peatonales, que deben estar bien iluminados y pavimentados. Después, el transporte público tiene que ser zonal. Esto sucede un poco en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero ahí la gente casi no vive; han desaparecido una serie de servicios básicos para que pueda ser habitable.

La gente que vive en Azcapotzalco casi resuelve sus cosas en su entorno; también quienes viven en la Condesa, la Roma o la Escandón. Interconectando colonias como la Juárez o la Cuauhtémoc tienes un circuito extraordinario. Por eso lo han tomado los extranjeros, que se mueven caminando, en bicicleta o en autos compartidos. Hay una serie de ideas, pero no se han explotado a buen nivel; al contrario, la Ciudad de México está colapsada.

Si en esta administración fueras el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿qué habrías propuesto en materia de movilidad?

Hubiera propuesto medidas mucho más radicales, como meter más rutas de Metrobús. El Metro es el sistema más eficiente, pero el más caro de construir. El Cablebús también es muy costoso. La menor inversión con el mayor rendimiento es el Metrobús.

También propondría mejorar la infraestructura ciclista donde sí funciona, porque lo de Tlalpan es una invención equívoca. Las ciclovías se deben hacer donde realmente tiene sentido. La de Reforma es un éxito, y fue la primera que se hizo. Se debe analizar el origen y el destino de los viajes, porque tampoco se pueden trazar ciclovías para distancias tan largas.

¿Qué haría yo? Más líneas de Metrobús, más senderos peatonales, más rutas de ciclovías y una promoción mucho mayor del uso del auto compartido.