Chequia o República Checa: ¿Cuál es la diferencia del nombre del rival de la Selección Mexicana?

¿Chequia o República Checa? | La razón por la que la FIFA usa ese nombre en el Mundial 2026. (RONALD WITTEK/EFE)

Mientras la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Chequia en la Copa del Mundo 2026, muchos aficionados se preguntan por qué el rival europeo aparece con ese nombre en las transmisiones, cuando durante años fue conocido como República Checa.

Ambos nombres son correctos, pero se utilizan en contextos diferentes

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, República Checa (Česká republika) es la denominación oficial y política del Estado. Su uso está reservado para documentos gubernamentales, tratados internacionales, actos diplomáticos y otros contextos formales.

Por otro lado, Chequia (Česko) es el nombre corto y geográfico del país, equivalente a lo que ocurre con México y Estados Unidos Mexicanos. Esta versión es la que se emplea en ámbitos cotidianos, culturales, comerciales, periodísticos y deportivos.

Aunque el término Chequia existía desde hace décadas, fue hasta 2016 cuando el gobierno aprobó oficialmente su uso internacional y registró la traducción correspondiente en las bases de datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El objetivo era contar con una denominación más breve y fácil de utilizar en camisetas, competencias deportivas, campañas de promoción y medios de comunicación.

El equipo nacional de fútbol utiliza oficialmente la denominación Chequia

Por ello, organismos como la FIFA y la UEFA utilizan actualmente el nombre Chequia en sus torneos, una práctica que también han adoptado comentaristas y medios deportivos alrededor del mundo.

El caso es similar al de otros países que utilizan una versión corta de su nombre en la vida cotidiana. Francia, por ejemplo, es conocida formalmente como República Francesa, mientras que México tiene como nombre oficial Estados Unidos Mexicanos.

Será apenas la segunda ocasión en la historia de los Mundiales en que la Selección Mexicana se mida ante el conjunto checo, un rival cuyo nombre ha evolucionado al mismo tiempo que su identidad internacional.