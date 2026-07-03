Abel Quezada y su mirada crítica y sarcástica a los excesos y contradicciones del futbol

Copa El cartel de la muestra de Abel Quezada.

Antes de las redes sociales y los memes, el caricaturista mexicano Abel Quezada ya utilizaba el humor gráfico para explicar las pasiones, contradicciones y excesos que despierta el fútbol en México, una mirada crítica que el Museo Kaluz recupera con la exposición ‘¡México-México-México! Abel Quezada entre arte y deporte’, en medio del Mundial 2026.

La muestra reúne 82 obras seleccionadas entre miles de piezas de la colección privada de la familia Quezada para recuperar una faceta poco conocida del también cronista, explicó el curador Ery Camara.

“Es una mirada de Abel criticando con objetividad ese deporte traducido en espectáculo y en negocio”, señaló Camara, coordinador de conservación del Museo Kaluz.Reconocido como uno de los grandes caricaturistas y cronistas del siglo XX en México, Quezada (1920-1991) desarrolló una obra marcada por el humor, la ironía y la observación de la vida cotidiana, que también incluye ilustraciones para revistas como ‘The New Yorker’ y ‘Time’.

El curador explicó que Quezada utilizaba el fútbol para hablar de la identidad mexicana, el nacionalismo y otros fenómenos sociales que rodeaban a este deporte, una lectura que, más de medio siglo después, cobra nuevo sentido con el Mundial 2026.Las celebraciones multitudinarias tras los partidos de la selección mexicana, dijo, muestran que muchas de las observaciones que el cronista hizo siguen vigentes.

“Hoy vemos millones alrededor del Ángel (de la Independencia) festejando y no sabemos si es el fútbol o el sentido de pertenencia o la solidaridad del ‘sí se puede’“, expuso.Esa vigencia atraviesa buena parte de la exposición.

Entre las piezas destaca un cartón en el que un balón aparece como un sol naciente acompañado de la frase “De aquí a la eternidad...”.Según el curador, los puntos suspensivos dejan abierta la interpretación sobre el lugar que ocupa el fútbol para los mexicanos: “¿Qué quiere decir? ¿Que el fútbol residirá en el corazón de los mexicanos? ¿Que ganaremos el Mundial?”.

“Por eso es muy importante la provocación que Abel hace con el visitante al poner esas obras, porque es preguntarse sobre el destino”, consideró.Para Camara, la obra de Quezada es “un recordatorio” para cuestionar el lugar que hoy ocupa el fútbol y cómo este deporte se ha convertido en “un emblema de un patriotismo o un emblema del respeto y la ambición del deporte”.

Otro de los cartones, publicado en 1966, plantea qué necesita “el pueblo de México para sacudirse sus complejos”. Entre las respuestas aparecen más educación, honestidad administrativa, confianza en la Revolución y una mejor alimentación.

Sin embargo, Quezada descarta una a una esas opciones para rematar con ironía: “No... lo que necesita es ganar en fútbol.”Su hijo, Abel Quezada, resaltó que “las obras son de una actualidad increíble”, al considerar que muchas de las situaciones retratadas por su padre siguen sin resolverse o se repiten.“Mañana podemos publicar dos o tres o todos y serían muy vigentes”, afirmó Quezada.

La exposición, abierta desde este domingo 5 de julio hasta el 31 de agosto, concluye con una sala interactiva donde el público puede consultar libros con la obra del artista y dejar comentarios sobre la muestra.