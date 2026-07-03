Concurso de Dibujo México-Japón 2026: requisitos y premios del certamen que celebra la amistad de ambos países a través del deporte

Concurso México-Japón 2026 La Fundación Japón en México colabora con Panini Manga, Pentel y la artista Alma Luna en este Concurso de Dibujo 2026: “La amistad México–Japón a través del deporte”.

En plena celebración de la fiesta futbolera más grande del mundo, con México todavía a la cabeza en victorias y un recién eliminado Japón que no partió sin antes entregar sorpresas satisfactorias durante su paso en el torneo, surge el Concurso de Dibujo 2026: “La amistad México–Japón a través del deporte”, certamen dedicado a celebrar los lazos creados durante décadas entre las sociedades mexicana-japonesa, y fortalecidos en encuentros deportivos internacionales.

Colaborando con Panini Manga, Pentel —compañía de Japón dedicada a la fabricación de artículos de escritura y arte— y la artista Alma Luna (@soulroho), la Fundación Japón en México invita al público a participar en el concurso de ilustración para seguir alimentando el acercamiento cultural entre dos naciones declaradas amigas.

Requisitos del Concurso de Dibujo México-Japón 2026: temática, restricciones y criterios de evaluación

Con el objetivo de celebrar, mediante la ilustración y la creatividad, los vínculos de amistad y entendimiento entre las culturas japonesa-mexicana, la Fundación Japón en México presentó la convocatoria del Concurso de Dibujo 2026: “La amistad México–Japón a través del deporte”, contando también con la participación de Panini Manga, Pentel y Alma Luna, artista invitada.

Según lo estipula el nombre del concurso y el requisito principal de la convocatoria, la temática estará centrada en representar la amistad México-Japón a través del deporte, ya sea mediante disciplinas deportivas, intercambios culturales, valores compartidos, encuentros internacionales o experiencias de convivencia que refuercen el acercamiento cultural entre las dos naciones.

¡Ya está abierta la convocatoria del Concurso de Dibujo 2026 de la Fundación Japón en México!

El tema de este año es “La Amistad México-Japón a través del deporte”.

La convocatoria está abierta para todos los habitantes de la República Mexicana.https://t.co/uutw54bKU2 Ver menos pic.twitter.com/yx36nCvWwH — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) July 2, 2026

Los principales requisitos del certamen señalan:

Los dibujos deberán ser completamente originales ; es decir, no se permitirá la inclusión de personajes ficticios preexistentes pertenecientes a otros autores o franquicias (en otras palabras, no fanarts ).

; es decir, no se permitirá la inclusión de personajes ficticios preexistentes pertenecientes a otros autores o franquicias (en otras palabras, ). El deporte tiene que ser el tema principal como medio de unión entre los países.

como medio de unión entre los países. Los trabajos deberán incorporar un mensaje o frase en japonés que vaya en concordancia con la temática del dibujo.

que vaya en concordancia con la temática del dibujo. Está permitida cualquier tipo de técnica (óleo, acuarela, lápiz, tinta, etc.)

(óleo, acuarela, lápiz, tinta, etc.) Todos los participantes deberán tomar evidencia durante el proceso de su dibujo, ya sea mediante fotografías o videos; en caso de ser finalistas, este es un requisito indispensable para evitar la descalificación.

Los criterios de evaluación, según lo marca Fundación Japón en México, serán los siguientes:

Técnica y calidad.

Originalidad y creatividad.

Mensaje en japonés.

Cada uno de estos detalles serán juzgados por la misma fundación, Panini Manga, Pentel y la artista invitada, Alma Luna. A su vez, la convocatoria especifica que los participantes se dividirán en dos grupos para su evaluación:

Categoría A: 16 años en adelante.

16 años en adelante. Categoría B: 15 años y menores.

Sin embargo, podrán participar todas las personas residentes en la República Mexicana, según lo resalta la convocatoria oficial.

Además de la prohibición de fanarts en el concurso, la fundación también señaló que no se aceptará ningún trabajo que haya sido elaborado con Inteligencia Artificial, ya sea total o parcialmente.

¿Cuándo y cómo podrás enviar tu trabajo al Concurso de Dibujo 2026: “La amistad México–Japón a través del deporte”?

De acuerdo al calendario del Concurso de Dibujo México-Japón 2026 publicado esta semana, la fundación contempla las fechas a continuación:

Recepción de dibujos: A partir del 1º de julio y hasta las 17:00 horas del 1º de septiembre , tiempo del centro de México.

A partir del y hasta las , tiempo del centro de México. Anuncio de los ganadores y finalistas (Premiación virtual): miércoles 25 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo CDMX.

miércoles 25 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo CDMX. Exposición de los dibujos ganadores y finalistas: fechas por confirmar.

Al mismo tiempo, la convocatoria detalló los elementos técnicos esenciales a considerar para el envío de los dibujos de las personas participantes; éstos son:

El soporte para los dibujos debe ser tamaño tabloide ( 43.2 x 27.9 cm ), y la ilustración deberá tener márgenes interiores de 1 cm por lado.

), y la ilustración deberá tener márgenes interiores de 1 cm por lado. En caso de participar como un dibujo digital , las dimensiones de la mesa de trabajo deberán ser las mismas ( 43.2 x 27.9 c m, con una resolución de al menos 300 ppp , y con un perfil de color CMYK), además, la ilustración deberá contar también con márgenes interiores de un 1 cm por lado.

, las dimensiones de la mesa de trabajo deberán ser las mismas ( m, con una , y con un perfil de color CMYK), además, la ilustración deberá contar también con márgenes interiores de un 1 cm por lado. Los dibujos deberán ser digitalizados (formato JPG, PNG o PDF) y enviados como archivo adjunto al correo electrónico: cultura@jpf.go.jp , con el asunto: ‘Concurso de dibujo.’

(formato JPG, PNG o PDF) y enviados como archivo adjunto al correo electrónico: , con el asunto: La imagen no debe pesar más de 5MB.

En el cuerpo del correo se deben enviar los siguientes datos:

Nombre del autor.

Edad.

Categoría.

Título.

Correo electrónico del padre o tutor (no es necesario en caso de tener más de 18 años).

Finalmente, la convocatoria aclara que, en caso de que se digitalice mediante una fotografía, esta deberá mostrar la totalidad del dibujo y no podrán aparecer objetos u otro tipo de imágenes de fondo ajenas a la obra artística con la que se participa.

Premios del Concurso de Dibujo México-Japón 2026: ¿cuántos ganadores habrá?

Al tratarse de dos categorías, existirán dos ganadores en cada uno de los lugares finales del concurso, cuyos premios y beneficios incluyen lo siguiente:

1er lugar:

$5,000 en selección de mangas de Panini Manga.

$5,000 en artículos seleccionados de Pentel.

Kit de Fundación Japón (Tote bag, libreta, pluma, un ejemplar de la revista japonesa Shonen Jump, etc.)

2do lugar:

$3,000 en selección de mangas de Panini Manga.

$3,000 en artículos seleccionados de Pentel.

Kit de Fundación Japón (Tote bag, libreta, pluma, un ejemplar de la revista japonesa Shonen Jump, etc.)

3er lugar:

$2,000 en selección de mangas de Panini Manga.

$2,000 en artículos seleccionados de Pentel.

Kit de Fundación Japón (Tote bag, libreta, pluma, un ejemplar de la revista japonesa Shonen Jump, etc.)

También, la convocatoria destacó el Premio Especial Minato, un reconocimiento adicional destinado a aquellos dibujos que destaquen por incluir un mensaje en japonés bien estructurado y en concordancia con su dibujo; este galardón inluirá: