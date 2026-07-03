Julián Quiñones y los mexicanos que nacieron donde se les dio la gana

Mexicanos naturalizados Julian Quiñones y otros que decidieron ser mexicanos. (Wikipedia)

Se dice que los mexicanos nacen donde se les da la gana. Esto ha sido el caso para muchas personas insignes a través de distintos oficios. Más recientemente, el futbolista de origen colombiano Julián Quiñones se ha ganado la admiración de todos los mexicanos debido a los tres goles que lleva anotados en esta Copa del Mundo 2026, uno de ellos en un momento crucial para la selección. Conoce qué otros íconos mexicanos nacieron fuera del país pero optaron por vivir en él.

Chavela Vargas

No podemos empezar esta lista sin mencionar a la que acuñó la frase que hoy en día es tan popular: “los mexicanos nacen donde nos da la rechingada gana”. La cantautora costarricense conocida como Chavela Vargas se mudó a México a los 17 años y pasó su juventud cantando en las calles y frecuentando bares de la Ciudad de México, haciéndose de amistades como Frida Khalo, Agustín Lara y Juan Rulfo. Fue una pionera de las rancheras y un símbolo para la comunidad LGBT.

En México, la cantante adquirió su fama y se convirtió en un símbolo nacional. Por lo mismo, resultó adecuado que las últimas palabras que publicó en sus redes fueron “Me voy con México en el corazón”.

Luis Buñuel

El director aragonés Luis Buñuel fue una figura clave en la historia del cine. Sus películas han inspirado a incontables cineastas alrededor del mundo.

Tras su exilio de España por la Guerra Civil y sus disputas con la industria fílmica de Estados Unidos, Buñuel se mudó a México en 1946.

En 1949, renunció a su ciudadanía española para convertirse en mexicano. Algunas de sus películas se desarrollan en el país, como el caso de Los olvidados (1950), que se desarrolla en La Romita (donde existe un placa conmemorando el rodaje de la cinta) y El ángel exterminador (1962), que toma lugar en Polanco.

Leonora Carrington

La pintora y novelista del movimiento surrealista nación en Inglaterra. Pasó su juventud viajando y conociendo a figuras como Max Ernst y Pablo Picasso. Su estadía en Francia fue interrumpida por la invasión Nazi, por lo que se mudó a España. Sin embargo, tampoco encontró hogar bajo la dictadura franquista, la cual la dejó marcada con eventos traumáticos que incluyeron una violación grupal por las autoridades.

El poeta y periodista mexicano Renato Leduc la ayudó a trasladarse a México en 1942. Obtuvo su nacionalidad en ese mismo año y residió en la Ciudad de México la mayoría de su vida, falleciendo en la capital mexicana en 2011. Hoy en día, muchos lugares llevan su nombre.

Gabriel García Márquez

Otro colombiano que hizo de México su hogar. Llegó a México con su familia en 1961 y trabajó en distintos periódicos, publicaciones e incluso en guiones de telenovelas. Conoció y se hizo amigo íntimo de otros intelectuales mexicanos como Carlos Fuentes, quien con él formó parte del llamado boom latinoamericano.

Fue aquí donde, en medio de un viaje que emprendió con su familia hacia Acapulco, le surgió la idea para Cien años de soledad, la cual regresó inmediatamente a escribir a la capital. Esta novela le trajo el prestigio internacional y le permitió dedicarse a la escritura. Aunque el escritor Premio Nobel de Literatura nunca se nacionalizó mexicano, sí recibió asilo político y la Orden Mexicana del Águila Azteca. Vivió en la Ciudad de México buena parte de su vida, frecuentando lugares como el Café La Habana y manteniendo buenas relaciones con varios presidentes. Murió en México en 2014, y su fallecimiento fue conmemorado tanto por los Hoy en día, puedes visitar su casa en Jardines de Pedregal.

Mon Laferte

Uno de los casos más recientes, la cantante que nació en Chile en 1983 ha hecho de México su hogar desde 2007. Empezó su carrera tocando en recintos del puerto de Veracruz.

Saltó a la fama con éxitos como “Tu Falta De Querer” y “Mi Buen Amor”. Su trayectoria ha sido reconocida a través de distintos premios, como los Grammy, y ha tocado en festivales del tamaño de Coachella. En México, ha estrenado exposiciones visuales y obras de teatro.

En 2022, tras 15 años de vivir y trabajar en México, la exitosa cantante y artista finalmente adquirió la ciudadanía mexicana.

Julián Quiñones

EL futbolista Julián Andrés Quiñones nació en 1997 al sur de Colombia, en el en el municipio de Magüí Payán. Comenzó su carrera profesional jugando en Cali pero, al no percibir progreso en la federación colombiana, se mudó a México a los 17 años. Jugó para los Tigres UANL en un inicio pero su talento lo llevó a jugar para equipos de la Liga MX como el Atlas y el América. Hoy en día, se desempeña internacionalmente en la Liga Profesional Saudí, con el equipo Al-Qadsiah.

En 2023, concluyó los trámites correspondientes para naturalizarse mexicano y ese mismo año anunció que se pondría la Verde para representar al Tricolor en el Mundial 2026. También se encuentra casado con la influencer mexicana Ana Gabriela Quiñones, con quien tiene un hijo.