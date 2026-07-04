El Claustro de Sor Juana alberga la Revancha Estética de Ana Gallardo

Para Ana Gallardo, rescatar del olvido los bodegones y naturalezas muertas de Gómez Raba es una táctica deliberadamente rebelde y revolucionaria en el arte actual —

Universidad del Claustro de Sor Juana La reconocida artista argentina Ana Gallardo presenta en la Celda Contemporánea una instalación que desafía los cánones y recupera la herencia artística de su madre. (Claustro)

En el cruce donde la memoria íntima se transforma en un manifiesto político de resistencia, la reconocida artista argentina Ana Gallardo (Buenos Aires, 1958) articula una propuesta estética singular del panorama contemporáneo.

A través de su exposición Estudio para la restauración de un perfil. Inventario doméstico, inaugurada en la emblemática Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), la creadora propone una rigurosa revisión de la pieza que otorga el título a la muestra.

La institución informó que mediante esta, plantea un discurso con un enfoque personal donde el quehacer artístico se convierte en herramienta para transitar el pensamiento, dar visibilidad a realidades silenciadas y sanar heridas del pasado.

El núcleo de la muestra explora las tensiones institucionales del mercado del arte, y expone el vínculo afectivo con su madre, Carmen Gómez Raba, a quien la creadora no pudo conocer debido a su prematura muerte cuando Gallardo era apenas una niña.

Esta esa ausencia materna se convierte en el motor de una búsqueda estética que pretende rescatar del anonimato el talento de una mujer con vocación truncada por las rígidas estructuras familiares, religiosas y sociales de la España franquista.

“La idea de expandir unas pinturas al óleo que eran de mi madre fallecida cuando yo era muy chica y lo hacemos de manera colectiva: con dibujos míos al carbón; mi hija Rocío, que es ceramitas, desde esta disciplina reproduciendo las piezas que aparecen en esos óleos, que son bodegones”, explicó Ana Gallardo.

Genealogía Colectiva Desafiante

Añadió que la metodología conceptual de la exposición destaca por su naturaleza coral y transgeneracional.

Este ejercicio de cocreación cuenta con la participación de su hija, la destacada ceramista Rocío Gallardo, quien reproduce volumétricamente en arcilla los objetos y elementos decorativos que habitan en los bodegones maternos.

Los creadores textiles JC Aguirre y Gabriela Rayón se suman a esta reconstrucción de la memoria, a través de singulares técnicas de bordado y gobelino, respectivamente, que tejen un puente visual hacia la pintura tradicional.

“Hay temas y maneras de producir el arte que son muy poderosas y que son las hegemónicas; hoy en día, frente a eso, respondo con estas formas de pensar el bodegón, a las mujeres, su rol en el mundo del arte, la invisibilidad a la que han sido sujetas, la resistencia, la venganza, pensada como el reconocimiento en el sentido de una revancha, sobre todo porque hago visibles las obras de mi madre que fueron invisibilizadas”, afirmó Gallardo.

Históricamente, estos géneros pictóricos de carácter doméstico fueron menospreciados por una academia calificada de “hegemónica, catalogados de manera condescendiente como disciplinas menores”.

Frente a esto, la artista responde con la transformación del espacio en un territorio de revancha cultural y reparación histórica.

La UCSJ explicó que la muestra transitó previamente por recintos de la Ciudad de México, Madrid y Buenos Aires, adaptó sus más de 20 piezas a la fisonomía arquitectónica de la Celda Contemporánea, e incorporó producciones de reciente factura que “acentuaron un tono de confesión y complicidad con el espectador”.

Reconstrucción Epistolar en Busca de Libertad

Gallardo compartió que su madre murió muy joven, siendo ella una niña, a partir de este suceso quedó marcada con una vida de duelo permanentemente, por lo que el arte le ha permitido construir una relación con esa ausencia, con alguien que nunca estuvo, a través de restaurar su perfil como artista.

“En la familia de mi madre, integrada por 15 hermanos, los tres menores aspiraban a ser artistas, entre ellos mi madre, solo uno de ellos, un hombre, alcanzó gran reconocimiento en España y pudo cumplir ese sueño; mi mamá, en cambio, vio frustrada esa vocación”, reveló.

Expresó que su historia dio un giro cuando se enamoró de su padre, un poeta y bohemio al que su familia rechazaba.

Más que una decisión impulsada únicamente por el amor, marcharse con él de la España franquista fue para ella un acto de libertad y la posibilidad de acercarse a la vida artística que siempre había anhelado.

“Aunque ese proyecto de vida no prosperó tras emigrar a Argentina, aquel gesto representó su único intento de independencia; una apuesta por el arte, la bohemia y la libertad que, aunque no tuvo el desenlace esperado, nunca dejó de significar una victoria personal, aunque nunca pudo ver expuesta su obra en algún museo”.

La exposición enseña este pasaje biográfico a través de una pieza de video en la que la propia Ana Gallardoda lectura en voz alta a las cartas de amor y emancipación que su madre enviaba a su padre, que construyó una relación viva y texturizada ante la ausencia que marcó su vida con un duelo permanente.

El Arte, Medicina Comunitaria

La UCSJ comentó que el componente terapéutico y de sanación social es un eje transversal en la trayectoria de Gallardo, quien a través de proyectos previos de singular impacto comunitario.

Un ejemplo de esto es su célebre Escuela de Envejecer, a través de la cual aprendió a procesar los traumas familiares, las heridas sociales de género y el propio tránsito hacia la vejez.

Alex Xavier Aceves Bernal, curador de la exposición, explicó que planteó la colección de objetos, videos e imágenes “como una revancha conceptual frente a un orden social que acostumbra condenar al olvido el legado de las mujeres antes que el de los hombres”.

Definió la muestra como un “tejido afectivo indispensable para limpiar las heridas heredadas y consolidar alianzas intergeneracionales que dignifiquen la memoria”.

Afirmó que la Universidad del Claustro de Sor Juana reafirma de este modo su vocación como un espacio idóneo para el diálogo humanista, que alberga una propuesta hacia la reflexión sobre la equidad y la memoria familiar.

La exposición Estudio para la restauración de un perfil. Inventario doméstico permanecerá abierta al público general hasta el próximo 12 de septiembre en el recinto de Izazaga 92, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las personas pueden visitarla de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 15:00 horas; el acceso es totalmente gratuito.

El Claustro de Sor Juana alberga la Revancha Estética de Ana Gallardo