Lista, segunda edición del Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz

Teatro. El gran teatro del mundo, de Teatro UNAM. A.C,

La segunda edición del Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz. Escena Barroca, que se realiza del 28 de julio al 27 de agosto, ofrecerá una programación con cinco montajes nacionales e internacionales, mesas de disección, clases magistrales y talleres, además de ampliar su radio y estará en Pachuca con una función y un taller.

En un comunicado, el Claustro de Sor Juana destaca que las cinco producciones son: Mi barrio ñero no se vende por dinero, del Colectivo Desde los Huesos; La hija del aire, de Luna de Plata, reflejos del arte; El gran teatro del mundo, de Teatro UNAM y Cabaret Misterio; ¡Ay que me abraSo, ay! Farsa y sainete musical novohispano, de Ensamble Áureo; así como La vida es sueño, de El Aedo Teatro, compañía proveniente de España.

Este festival, añade la institución, pone en diálogo el patrimonio escénico barroco con las búsquedas artísticas contemporáneas, mediante su programación que integra funciones, espacios de reflexión académica y actividades formativas.

Por lo anterior, explica, el eje curatorial es Disecciones contemporáneas y devenires sin límites, que engloba la revisión de nuevas aproximaciones al legado barroco desde la creación escénica contemporánea.

CARTELERA

Las funciones del festival se realizarán los martes 28 de julio, así como 4, 11, 18 y 25 de agosto, en el Teatro Helénico. La inauguración será el 28 de julio a las 19:30 horas con la charla Introducción al barroco, impartida por Arnulfo Herrera Curiel, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien ofrecerá un acercamiento a las claves históricas, estéticas y escénicas del barroco antes de la primera función del festival.

Mientras que el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana recibirá funciones los jueves 30 de julio y 6, 13, 20 y 27 de agosto, también a las 20:00 horas.

La institución señala que como en la edición anterior, cada montaje contará con una “mesa de disección”, espacio de diálogo académico abierto al público que propicia el encuentro entre artistas, personas investigadoras y las y los espectadores para reflexionar sobre los procesos creativos, la investigación escénica y la vigencia del repertorio barroco en el teatro contemporáneo.

Participarán Claudio Valdés Kuri, Gabriela Villanueva Noriega, Alejandra Mayela Flores Enríquez, Miguel Ángel Vásquez Meléndez, Arnulfo Herrera Curiel, Roxana Elvridge-Thomas y Sergio López Sánchez, bajo la moderación de Araceli Rebollo, los viernes 31 de julio, 7, 14 y 21 de agosto, a las 17:00 horas, en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana.