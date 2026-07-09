De Veracruz para Tomorrowland: UNREAD hará historia en el festival más grande de música electrónica

El DJ y productor mexicano UNREAD, originario de Veracruz, se convertirá en el primer artista veracruzano en presentarse en Tomorrowland, considerado el festival de música electrónica más importante del mundo. Su participación será el próximo 18 de julio en el escenario Casa Corona, durante el primer fin de semana del encuentro que se realiza en Bélgica.

Con apenas 24 años, el productor ha logrado posicionarse como una de las propuestas emergentes más destacadas de la escena electrónica nacional. En entrevista, explicó que su interés por la música comenzó desde muy joven, inspirado por figuras como David Guetta y Martin Garrix, y que su camino inició produciendo música en una computadora antes de convertirse en DJ. “El sueño de cualquier DJ es llegar a Tomorrowland”, expresó al recordar la emoción que sintió al ver su nombre junto al de artistas internacionales en el cartel oficial.

UNREAD también destacó que las redes sociales fueron fundamentales para dar a conocer su música y abrirle puertas en el extranjero. Actualmente mantiene una residencia en Istar Madrid, donde se presenta de forma regular, además de continuar produciendo música y preparando nuevos lanzamientos. Aseguró que, aunque la rutina es exigente, considera un privilegio dedicarse a lo que más disfruta.

Su proyecto suma más de 15 millones de reproducciones en plataformas digitales y ha recibido el respaldo de artistas como Adriatique, Adam Ten, Mita Gami, Arodes, Blond, Alex Wann, Ajna, Andruss y Rivo. Además, su música ha sido publicada por sellos internacionales y ha logrado presencia en países como Alemania, España, Canadá, Estados Unidos y México.

El productor viajará primero a Madrid para cumplir con sus presentaciones y posteriormente se trasladará a Bélgica para preparar su actuación en Tomorrowland. Tras su participación, adelantó que buscará reencontrarse con el público mexicano mediante una gira que incluirá ciudades como Veracruz, Ciudad de México y San Luis Potosí. Finalmente, invitó a quienes asistan al festival a acompañarlo en este momento que calificó como el cumplimiento de un sueño y una oportunidad para representar a México y a Veracruz en uno de los escenarios más importantes de la música electrónica