SCJN revisa decreto que prohíbe exportación definitiva de obras de Frida Kahlo

Patrimonio. Fotografía del 29 de mayo de 2026 de personas tomando fotografías de la obra 'Autorretrato con mono' de Frida Kahlo durante un recorrido en el Museo Dolores Olmedo en Ciudad de México. (efe)

La Suprema Corte de México resolvió por mayoría este miércoles reasumir la competencia para determinar si un decreto presidencial de 1984 puede proteger la totalidad de la obra de la artista mexicana Frida Kahlo y, en consecuencia, impedir su salida definitiva del país, incluso cuando esta pertenezca a particulares.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró este asunto de “relevancia nacional” en materia del derecho a la cultura frente al derecho de propiedad.

Los togados explicaron que el análisis se centrará en determinar si el artículo 6 del decreto presidencial promulgado en 1984, que declaró monumento artístico toda la obra de Frida Kahlo, puede proteger piezas de la pintora mexicana más famosa del siglo XX, como ‘Autorretrato con medallón’ (1948), perteneciente a una colección privada.

La reasunción de competencia fue promovida por el magistrado Giovanni Azael Figueroa Mejía, después de un amparo en revisión 40/2026 que presentó el Banco Ve Por Más en 2023 y por una solicitud promovida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.Figueroa Mejía apuntó que el asunto busca determinar si dicho decreto “va más allá de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal” al prohibir la exportación definitiva de las obras de Kahlo.

Durante su ponencia, el magistrado Arístides Guerrero García precisó que la restricción prevista en el decreto no está contemplada “en el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos (y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos), el cual sí permite la exportación tratándose de bienes de propiedad particular”.

La resolución de esta disyuntiva podría impactar en el movimiento de algunas de las colecciones privadas más importantes de la artista, como la Gelman, que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y cuyo próximo traslado a España está previsto en el transcurso de 2026.También destaca la colección Dolores Olmedo, resguardada en el museo que lleva el nombre de la coleccionista, el cual recientemente reabrió sus puertas al público tras un cierre de seis años.

Además de su valor cultural, las piezas de Frida Kahlo (1907-1954) se han convertido en las mejores subastadas del arte nacional femenino, como ocurrió con ‘El sueño (la cama)’ (1940), que fue vendida por 54,7 millones de dólares en la casa Sotheby’s de Nueva York.