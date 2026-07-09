Rosario Casco: Hay un libro inédito de René Avilés Fabila y busco editorial para publicarlo

Recuerdo. El escritor Rneé Avilés Fabila.

El 10° aniversario luctuoso de René Avilés Fabila ameritaría una reedición de su obra, opina Rosario Casco Montoya, compañera del escritor y periodista durante más de 50 años.“Yo tengo los derechos o hablaría con la editorial en cualquier circunstancia, pero algunos de sus libros sería bueno que se reeditaran”, expresó.

Durante una conferencia en el Centro Cultural Casa del Tiempo, para anunciar el “Homenaje René Avilés Fabila, Memoria Crítica de Nuestro Tiempo”, Rosario Casco Montoya comentó el estado actual del legado material del escritor.El fallecimiento de René Avilés Fabila (1940-2016), fue repentino y sin previsión de instrucciones para tal escenario.

“Lo único que sí tenía claro era que él quería donar -en vida quiso- el Museo del Escritor y sus 20, 000 libros. Me dejó una tarea que todavía no he terminado: dejó muchísimas cosas, su labor era impresionante y me ha costado ubicar todo lo que él trabajó”, explicó.En la vorágine de objetos y producción prolífica que el escritor y periodista dejó, la también heredera de sus derechos y patrimonio reveló que aún queda un libro inédito, para el que se encuentra “buscando editorial”.

“Es Minificciones, que fue lo último que escribió y no está publicado, es el único. Es una recopilación de minificciones que él decía es lo que está de moda porque, con este caos vial, en los altos bien podrían leer unas mini-ficciones, ¿no?”.Recordó que la mini-ficción puede ir desde dos líneas hasta media página y bromeó que a falta de tiempo para leer un capítulo de una novela, uno podría leer 10 minificciones.

NO SABE CUÁNDO TERMINE

El trabajo de René fue impresionante, reiteró Rosario Casco Montoya. “Fue muy complicado recuperar todo, pero estamos terminando”.Entre lo más importante que ha podido hacer hasta el momento consideró que está la página web, a cargo de Sebastián Hidalgo, llamada arteraf.com.“Ya recuperamos, recogimos todo en su página web”, informó.

Con “todo” se refiere a producción personal del suplemento el Búho, así como obra plástica de artistas como Alfredo Zalce, Arnaldo Coen, Carla Rippey, Jan Hendrix, Joy Laville, Mathias Goeritz, Vlady, Rufino Tamayo o Vicente Rojo, entre muchos otros.

“A René le pagaban con obras porque él promovió a muchos grabadores, pintores y dejó casi 700 obras que todavía seguimos vendiendo, sí las estamos vendiendo”, continuó Casco Montoya.Asimismo, “está digitalizado todo el suplemento cultural semanal El Búho, que fueron casi 800 números.

Me ha costado tanto dinero como mucho esfuerzo poder recuperar, recolectar y poner en su sitio toda la obra de René”, compartió.Por otro lado, afortunadamente, la viuda del escritor encontró en el proyecto Tlacuilo, del artista Pedro Reyes un interesado en adquirir el Museo del Escritor, porque ni la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ni el entonces Conaculta tuvieron presupuesto para recibirlo cuando él los buscó.

“No tenían dinero ni el enorme espacio que requería. Con trabajos tenían dinero para continuar con la labor de todos los museos del país”, relató.Actualmente, el proyecto al que pertenece el Museo del Escritor se dedica a promover y prestar tanto libros como obras de arte.“La biblioteca de René consistía en 20 000 libros, que claro, si él viviera no lo hubiera dado porque él no podía prestar sus libros, no quería prestarlos, pero a mí lo que me gustó de Reyes es que presta los libros”, indicó Rosario Casco Montoya.

Personalmente se siente contenta porque no es fácil mover tantos libros y además forman parte de un proyecto que itinera los libros. De hecho, “ahora está invitado en la Feria Internacional del libro de Guadalajara”.

Subrayó que René Avilés Fabila fue una persona de postura crítica “desde siempre, desde que empezó hasta que terminó”, y buscó siempre la mejoría de sus alumnos. Si bien por su misma postura crítica -”porque él criticaba a todos”- fue alabado por algunos, no llegó a ser ampliamente reconocido en su tiempo.“Yo siento que René no fue, como ustedes saben, muy reconocido en su época. Fue un escritor muy contracultural, muy contra las instituciones, pero yo siento que en unos 10 años más será ampliamente reconocido”, compartió.

Recuerdo. La presentación del homenaje a René Avilés Fabila en la UAM.

HOMENAJE UAM

Por su parte, la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana dio anuncio del programa “Homenaje René Avilés Fabila, Memoria Crítica de Nuestro Tiempo”, que integra actividades académicas, culturales y de divulgación para revisitar la obra de quien además de escritor y periodista fue académico y profesor de la UAM Xochimilco.

Dicho programa comenzó el 8 de julio con una charla sobre “Narrativa, memoria y política” y continúa hasta el 16 de octubre de 2026.La siguiente actividad será el 22 de septiembre, cuando en la Galería del Sur se inaugurará la exposición “Los búhos del Búho” que contará con piezas de artistas plásticos creadas específicamente para el suplemento “El Búho”, provenientes de un acervo personal con más de 300 obras.

“Pintores que no pintaban búhos, como Cuevas, Anguiano, Ceniceros y muchos, pues pintaban búhos para esta exposición. Tan solo Sebastian nos pintó 45 búhos”, detalló Rosario Casco Montoya, quien participará en la inauguración junto a Martha Flores Ávalos y Angélica Buendía Espinosa.

Luego, el 25 de septiembre, en el Auditorio Catalina Eibenschutz de la UAM Xochimilco se reunirán Javier Esteinou Madrid, Álvaro Ruiz Abreu, Ramón Alvarado y Óscar de la Borbolla, moderados por Praxedis Razo, para conversar sobre “René Avilés Fabila: Crítica y Periodismo Cultural”.

El 9 de octubre, de 6pm a 8pm, será el Homenaje “Escritura, memoria y crítica cultural”, en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes. Contará con la participación de Angélica Buendía Espinosa, Rosario Casco Montoya, Silvia Molina y Andrés De Luna, bajo la moderación de Gabriel Sosa Plata.Finalmente, ya se encuentran abiertas las convocatorias del Concurso de Cuento Corto y Minificción René Avilés Fabila, así como del Concurso Internacional de Periodismo Cultural “René Avilés Fabila”, cuyas premiaciones serán el 16 de octubre, en el Auditorio Jesús Virchez (UAM Xochimilco).

Estas actividades se acompañan de la publicación de una plaquette ilustrada con una selección de minificciones de René Avilés Fabila, la reedición de algunos de sus textos y obras derivadas de las participaciones convocadas para esta conmemoración.Para más información acércate con la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la UAM

.¿Quién fue René Avilés Fabila?

René Sadot Avilés Fabila (1940–2016) fue un destacado escritor, periodista y catedrático oriundo de la CDMX, que publicó cuentos, novelas y obras autobiográficas tales que El gran solitario de Palacio (1971), Bestiario de seres prodigiosos (2001), Los oficios perdidos (1983) o Antigua grandeza mexicana (2010), entre otros.Conocido en el ámbito cultural como “El Búho”, en referencia al suplemento cultural por el que recibió el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en 1990. También recibió reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo de México por divulgación cultural (1991) y la Medalla Bellas Artes 2014.Es considerado parte del movimiento contemporáneo de la llamada “literatura de la Onda”, así como importante exponente iberoamericano de la prosa narrativa contemporánea.