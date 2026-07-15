Piden trabajadores de la SCF seguridad en edificio donde se mudarán

Retiro. El edificio en Reforma 175, donde esta la Secretaría de Cultura federal.

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A pesar de haber dado inicio a la mudanza de equipos que ocupaban la sede de la Secretaría de Cultura (SC) en Reforma 175, ayer trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores (SNDT) de la misma institución tuvieron que manifestarse para exigir los documentos que acrediten la seguridad del edificio al que se mudan, en Dinamarca 84.

“Tenemos el antecedente de este edificio, que en el sismo del 2017 tuvo un daño. Solicitamos el dictamen estructural y hasta la fecha no nos lo han presentado”, informó Maritza Hernández, una de las tres ejecutivas del sindicato.

En conversación con Crónica, la representante sindical indicó que desde el año pasado recibieron “noticia oral” de un posible cambio de recinto. Sin embargo, los trabajadores están acostumbrados a recibir este tipo de anuncios de forma interna, informalmente, y luego no verlos concretarse.

Fue hasta hace unas dos semanas, aproximadamente, cuando recibieron la orden oficial (aunque sin oficio o comunicado formal por parte de la institución) de mudarse al edificio en calle Dinamarca.

“Ya los compañeros tienen aquí un poquito más de 1 semana, en el estar trabajando, usando ya el edificio empezaron a notar muchas anomalías. Por ejemplo: hay lugares muy cerrados que no tienen ventilación, hay pisos con sobrepoblación de trabajadores, lo que acarrea otro riesgo”, denunció, con el respaldo de sus compañeros.

-¿Cuáles son los motivos que les dieron sobre la necesidad de mudanza?

“Pues que allá ya no tienen el presupuesto para pagarlo y acá sale un poco más económico”.

-Ambos edificios los renta la SC, ¿ustedes tienen conocimiento de cuáles son los acuerdos?

“No, no nos han querido dar a conocer. Es más, ayer solicitamos el recorrido en el edificio, ya que veníamos acompañados de un arquitecto que tiene la especialidad en peritaje y estructura, pero la autoridad no nos dejó porque teníamos que solicitar esa visita a todo el edificio”, detalló la trabajadora sindicalizada sobre un intento de gestionar su propia evaluación del edificio.

“Nada más entramos a la planta baja y (el especialista) sí detectó que hay una inclinación y mucha humedad”.

¿EN QUÉ QUEDARON?

La protesta de ayer, durante la cual los trabajadores cerraron calles a la altura de Chapultepec y Dinamarca, en coordinación con secciones de Coahuila, Chiapas, Morelos, Veracruz, Jalisco, Puebla y Estado de México, concluyó con el encuentro con las autoridades, pero será hasta el 22 de este mes cuando éstas entregarán los documentos solicitados.

“(Primero) nos atendió el lic. De Recursos Humanos y Laborales donde nos dieron el supuesto dictamen, que al revisarlo NO era el Dictamen Estructural. Además vimos que la firma del documento ofrecía no ser la real. A lo que solicitamos nos atendiera la lic. María Guadalupe Saldaña, titular de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF), para que nos diera una explicación”, relató Maritza Hernández.

Finalmente, la titular de la UAF de la SC reconoció que no tienen el Dictamen Estructural y se comprometió a conseguirlo para el 22 de julio.

“Llegamos al acuerdo que los compañeros no se presentarán hasta tener el Dictamen. Por lo que regresarán al anterior edificio en Reforma”, añadió la representante sindical.

Cabe señalar que además del dictamen, los miembros del SNDT de la SC también solicitan el documento por parte de protección civil de la CDMX, para estar seguros de cómo se encuentran las instalaciones por dentro.

“Escaleras, elevadores, ventilación, etc., porque los trabajadores nos reportan una sobrepoblación en cada piso. En el anterior edificio de Reforma, eran alrededor de 60 personas por piso, y ahora son aproximadamente 100 personas. Todo esto queremos que también se revise”, apuntó Maritza Hernández.