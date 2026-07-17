“Un arete en el ombligo…” muestra otra cara de la cultura contestataria y memoria social en la CDMX

Muestra. Una de las obras que se exhiben el Ex Teresa Arte Actual .

Ex Teresa Arte Actual presenta la exposición “Un arete en el ombligo… La contracultura está en la casa”, una muestra colectiva que reúne obras de Santísima Kitsch, Pepx Romero, Frank López y Farlopa, y cuyas propuestas exploran territorios situados fuera de los discursos hegemónicos y reivindican formas de creación vinculadas con lo popular, lo comunitario, y lo contestatario.

De acuerdo con un comunicado el INBAL, la muestra tiene varias vertientes: es una instalación, además se presenta el performance, hay una parte de pintura, textiles, escultura e intervenciones espaciales, elementos con los cuales se establece un diálogo con la memoria social, la historia del performance en México y las transformaciones del arte contemporáneo.

En este sentido, Luis A. Orozco, director de Ex Teresa Arte Actual, destaca que la exposición forma parte de la vocación del recinto por abrir espacios a prácticas artísticas que históricamente han permanecido fuera de los circuitos tradicionales de legitimación cultural. “Las obras reunidas comparten una dimensión política y social que trasciende lo meramente estético, al tiempo que dialogan con diversas historias de resistencia y memoria colectiva”.

En su punto de vista, Luis Orozco señala que desde distintas perspectivas, las piezas evocan acontecimientos, comunidades y procesos que han contribuido a la construcción de identidades culturales y artísticas en México.

El hilo conductor de la exposición radica en el espíritu del ornamento como postura política, el poder estético del horror y la construcción de una identidad profundamente chilanga.. Cada intervención abre un espacio para la crítica social, desde donde también se cuestionan la estética dominante, la hegemonía de los cuerpos normativos y la disidencia en el diseño de indumentaria. Los artistas han conceptualizado piezas e intervenciones que reinterpretan tradiciones artísticas, populares y ornamentales, así como nuevas expresiones digitales

Muestra. Otra de las obras.

OBRAS

En la Nave Central, Pepx Romero presenta “Performance es el nuevo muralismo”, un retablo monumental realizado en acrílico sobre manta cruda que retoma imágenes del Acervo Artístico Documental de Ex Teresa Arte Actual para reconstruir momentos emblemáticos de la historia del performance y de las prácticas no convencionales en el país. La obra establece un diálogo entre la tradición muralista mexicana y las expresiones performáticas contemporáneas, al reconocer a artistas, gestores y comunidades que han contribuido a consolidar a Ex Teresa Arte Actual como uno de los espacios fundamentales para el arte acción en México durante las últimas tres décadas.

Por su parte, Santísima Kitsch interviene la Capilla de las Ánimas con “Altar dedicado a las Carmelitas Descalzas”, una instalación que transforma el espacio con piñatas, flores, imágenes religiosas intervenidas, velas y referencias a la cultura popular. La artista utiliza la ornamentación como una herramienta crítica para cuestionar estereotipos corporales, modelos de belleza y estructuras normativas, al tiempo que reivindica la celebración, el exceso y el goce como formas de resistencia.

La instalación “Una costurera…”, de Frank López, ocupa la Capilla del Señor de Santa Teresa con una estructura construida a partir de textiles reutilizados que remite a edificios colapsados durante los sismos de 1985. La pieza recupera la memoria de las costureras que perdieron la vida en talleres clandestinos y evoca las movilizaciones que exigieron justicia y mejores condiciones laborales. Asimismo, plantea una crítica a la precarización laboral y a los impactos sociales y ambientales derivados de los modelos contemporáneos de producción masiva de ropa.

En tanto, Farlopa presenta una serie de esculturas blandas e instalaciones textiles que exploran imaginarios posthumanistas y reflexionan sobre cómo el cuerpo se transforma en diálogo con la tecnología, la virtualidad y los entornos digitales. Sus piezas evocan organismos híbridos, juguetes, prótesis y entidades especulativas que cuestionan los límites entre lo humano, lo artificial y lo afectivo.

La exposición también incluye “Museo / Boutique”, una intervención colectiva concebida como una tienda ficticia que replica, desde el humor y la ironía, los mecanismos de comercialización de la experiencia artística. A través de objetos, recuerdos y piezas utilitarias desarrolladas por los participantes, el proyecto reflexiona sobre la memoria, el archivo y los modos en que los objetos cotidianos pueden convertirse en portadores de afectos y significados culturales.

Como parte de las actividades en torno a la muestra, el recinto ofrece visitas guiadas los viernes de julio, a las 12 y 16 horas, previo registro en exteresa.documentacion@inba.gob.mx.

Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad 8, Centro Histórico, Ciudad de México. El recinto abre de martes a domingo, de 10 a 18 horas. Entrada libre.