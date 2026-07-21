Inicia homenaje a Samuel Beckett con tres montajes en el Teatro Helénico

Homenaje Una escena de la obra “Esperando a Godot”.

Después de más de una década representando “Esperando a Godot” y cinco años llevando a escena “Final de partida”, Badulake Teatro y Ollin Kan Producciones, bajo la dirección de José Luis Cruz, decidieron dejar de pensarlas como montajes independientes: el resultado fue un “Tributo a Beckett” que entrelaza ambos clásicos.

En conjunto, el ciclo de Homenaje Beckett se presenta como una trilogía compuesta por “Esperando a Godot”, “Final de partida” y “Tributo a Beckett”, que se estrenó el año pasado, como parte de las reflexiones conmemorativas de las bombas atómicas de 1945.

Ahora la propuesta vuelve a escena, con una temporada que se presentará los martes y miércoles, del 21 de julio al 5 de agosto, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, para continuar las celebraciones del 120 aniversario natalicio de Samuel Barclay Beckett (13 de abril de 1906, 22 de diciembre de 1989).“Samuel Beckett es un visionario y si hubiera escrito la semana pasada, todo lo que escribió sería totalmente actual”, invita la actriz Angélica Lara, licenciada en Teatro y Actuación por el CUT de la UNAM, quien se integró desde el estreno de la propuesta de Tributo.

Destaca que Beckett escribió sobre la desolación, el vacío, la violencia, la falta de conexión y de calidad humana, así como sobre la sordidez de las relaciones humanas.“Cualquier acto mínimo de calor o de ternura es aplastado inmediatamente; que es lo que pasa en esta sociedad”.

También sobre la vigencia de estas obras, Angélica Lara reflexiona que “Esperando a Godot” se escribió terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad estaba devastada.“Pues seguimos igual: en guerra, luchando por tener derechos, luchando por comunicarnos y esperando que un elemento externo nos venga a salvar de nuestra miseria”, opina.

En cuanto a la intención de proponer las obras como una trilogía, la actriz asegura que quienes han asistido a ver las 3, “les hace más sentido el mundo de Beckett”.“Es un experimento teatral que funcionó muy bien con estas dos obras arquetípicas de la literatura mundial y con un un juego, un mix, una locura que el maestro nos propuso”, añade.

En el breve tiempo de representaciones al momento, el Homenaje a Beckett ha tenido una buena recepción y complicado proceso, ya que durante la primera temporada falleció Guillermo Díaz.

“Lamentablemente tuvimos la pérdida de un compañero muy querido y tuvimos que reemplazarlo inmediatamente, con un par de ensayos para retomar el personaje”, relata Angélica Lara.Agrega que gran parte de la compañía se integra por adultos mayores de 70 años. “Es el segundo deceso que tenemos y eso es triste, pero es hermoso ver cómo disfrutaron hasta el último momento en escenario; el actor da literalmente su vida para estar ahí”.

CONSTRUIR A BECKETT

Al sumar las representaciones que lleva cada obra, la actriz cuenta más de 100 funciones de “Esperando a Godot” - “vamos a develar placa pronto”- y 50 de “Final de partida”.Respecto de su integración al reparto durante el tallereo que dio origen a “Tributo a Beckett” así como a la obra de “Esperando a Godot” por primera vez como parte del ensamblaje de una trilogía-temporada, la actriz confiesa que ha sido un reto impresionante.

“El maestro nos pidió explorar ¿cómo podrían encontrarse estos personajes que son del mismo universo de Beckett y cómo podríamos unirlos para hacer esta trilogía?” sobre el proceso de “Tributo a Beckett”,Recuerda que tenía 18 años cuando comenzó a trabajar con José Luis Cruz.

“Imagínate toda una vida, hemos hecho muchísimos proyectos juntos”; y añade que la mayoría de los actores que trabajan con él son “estables” en el sentido de que participan “en cada locura que el maestro nos invita”.

A lo largo de esa trayectoria, la compañía teatral ha presentado obras de Jean Genet, W. Shakespeare y clásicos griegos… “hemos tocado obras básicas de la literatura mundial y personajes arquetípicos”, detalla.Y aunque Angélica Lara ha interpretado heroínas trágicas, personajes clásicos y figuras históricas, uno de sus más grandes desafíos ha sido convertirse en Estragón, el viejo vagabundo de “Esperando a Godot”.

Para ella, este proceso consistió en habitar la violencia, la miseria y la marginalidad de un hombre completamente distinto a ella, lo que incluso se infiltró en sus sueños.

“Siempre que estoy trabajando un personaje, trato de distanciarlo de mí, pero se mete en mis sueños, en los procesos mentales en los que estoy viviendo y tuve que echarme un salto hacia todo lo negativo, todo lo podrido, lo salvaje, lo violento de mi ser para poder interpretar a Estragón y hacerlo a la altura de mis compañeros”, apunta.

¿QUIENES HACEN ESTE MONTAJE?

El ciclo Homenaje Beckett reúne distintos elencos para cada montaje. “Esperando a Godot” (21 y 22 de julio) cuenta con las actuaciones de Sergio Acosta, Angélica Lara, Evaristo Valverde, Gerardo Martínez y Alicia Jiménez.

“Final de partida” (28 y 29 de julio) cuenta con las actuaciones de Sergio Acosta, Carlos Mendoza, Ainé Martelli y Evaristo Valverde.

Finalmente, “Tributo a Beckett” (4 y 5 de agosto) reúne a Sergio Acosta, Carlos Mendoza, Angélica Lara, Ainé Martelli, Evaristo Valverde, Gerardo Martínez y Alicia Jiménez.Por otra parte, el equipo creativo está encabezado por José Luis Cruz en la dirección, musicalización y pintura; Ainé Martelli en la producción, diseño de vestuario y realización de títeres; Carlos Mendoza en la iluminación y producción; Citlalli Lobaco como asistente de dirección y producción, y Lilian Vigueras y Juan Arzabe en la realización de vestuario.

FUNCIONES

Las funciones del ciclo Homenaje a Beckett serán de dos funciones por cada obra, del 21 de julio al 5 de agosto de 2026 en el Foro La Gruta, los martes y miércoles a las 8pm.El costo del boleto es de $302.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, o a través de la página: helenico.gob.mx. Para más información sigue las redes de @Helenico centro_cultural_heleni