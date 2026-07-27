Celebran 50 años de fundación de la Fonoteca Nacional con exposición en Chapultepec

Aniversario. Una vista de la muestra en las rejas de Chapultepec. (INAH)

La exposición temporal Memoria de luz y plata. Fototeca Nacional del INAH, 50 años, celebra medio siglo de una de las instancias encargadas de conservar, investigar y difundir la memoria fotográfica del país.

La muestra –integrada por más de 80 imágenes icónicas de paisajes, vida cotidiana, episodios y transformaciones sociales, políticas, culturales y artísticas más significativas de México– da cuenta de la riqueza del acervo de la Fototeca Nacional y el esfuerzo que realiza para mantener viva la memoria histórica de nuestra nación.

En la ceremonia inaugural, el secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, aseguró: “Abrimos una ventana a una gran travesía. A través de su recorrido, el público podrá admirar la evolución no solo de soportes y técnicas, sino también de la mirada de quienes hicieron los registros. Cada imagen expuesta es un testimonio de cómo la fotografía pasó de ser un invento científico para convertirse en una de las herramientas de memoria social más poderosas de la humanidad”.

La grandeza de los autores que integran la exposición, agregó, reside en la belleza de sus imágenes y en elegir capturar toda una realidad infinita que debía permanecer, de ahí que “la exposición representa un acto de resistencia cultural que invita a recuperar el tiempo de la mirada, a comprender que observar también es pensar y que una imagen puede contener más historia, más emoción y más conocimiento que muchas páginas escritas”, afirmó Perea González.

Por su parte el director de la Fototeca Nacional del INAH, Juan Carlos Valdés Marín, señaló: “Celebramos medio siglo de una de las misiones más nobles para nuestra identidad, la preservación de la memoria visual de México. Durante este tiempo, generaciones de especialistas han dedicado su vida a las complejas tareas de conservación, catalogación, digitalización, difusión e investigación de un patrimonio que nos pertenece a todos.

“Lo que comenzó como un esfuerzo por resguardar archivos históricos fundamentales, actualmente se ha consolidado como el repositorio fotográfico más importante del país y de Iberoamérica. Con el aniversario de la Fototeca Nacional se reafirma la misión de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México por democratizar el acceso a los acervos y tender un puente vivo con las futuras generaciones”.

La inauguración también contó con la presencia del titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Diego Prieto Hernández; la coordinadora nacional de Difusión del INAH, Beatriz Quintanar Hinojosa; la directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Mariana Gómez Godoy; la secretaria de Cultura del Gobierno de Hidalgo, Neyda Naranjo Baltazar; el subdirector de Galerías Abiertas de la Ciudad de México, Luis Gallardo Esparza, y la coordinadora de Galerías Abiertas del Bosque de Chapultepec, Ruth Gómez Monterrubio.

La Fototeca Nacional del INAH resguarda más de un millón 200 mil piezas fotográficas, producidas por más de 2,500 autores e integradas en 48 colecciones, lo que representa el acervo fotográfico más importante del país y una memoria visual que continúa viva y disponible para generaciones presentes y futuras.

La exposición se puede ver en la Galería Abierta Grutas de las Rejas de Chapultepec, Paseo de la Reforma s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Entrada libre.