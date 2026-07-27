Más de 50 actividades tendrá el primer Festival Internacional Pensamiento de Mujer

Festival. La conferencia de prensa donde se anunció el primer Festival Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM).

La explanada de Tlalpan se convertirá durante cinco días en un foro donde la literatura dialogará con la ciencia, el periodismo, la fotografía y las artes escénicas en torno a una premisa: reconocer el conocimiento producido por las mujeres.

Elena Poniatowska, Rigoberta Menchú, Coral Bracho, Dahlia de la Cerda, Cristina Kahlo, Luz Calderón, Paulina Lavista, Blanche Petrich, Ramani Durvasula, Ana Garriga y Carmen Urbita son algunas de las personalidades que encabezan el primer Festival Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM).Del 12 al 16 de agosto, el 1° FIPEM reunirá a mujeres de distintas generaciones para ofrecer más de 50 actividades y casi 40 talleres gratuitos, así como una oferta editorial que integra alrededor de 300 sellos editoriales, distribuidos en 95 stands.

“Desde las 11 de la mañana a las 8 de la noche, el público podrá disfrutar de una programación extraordinaria”, invita Perla Arroyo, directora del festival.

Al anunciar la primera edición de este festival, que se plantea “con la esperanza de permanecer durante muchos años y convertirse en un referente cultural para nuestra ciudad y para nuestro país”, Perla Arroyo destaca que todas las actividades serán completamente gratuitas.

Asimismo, la directora del FIPEM apunta que este espacio se crea para “reconocer, celebrar y fortalecer el pensamiento, la creatividad, el liderazgo y las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento”.En ese sentido sobresale el foro Julieta Fierro, nombrado así en homenaje a la astrofísica, divulgadora de ciencia y Premio Crónica.

Ahí tendrán lugar actividades relacionadas con el conocimiento científico: la astrónoma Luz Calderón junto a la doctora Luz Selene Rincón, la doctora Renela Valladares y la maestra Verónica González Illescas impartirán la conferencia “Liderazgo femenino en la ciencia”.

También se llevará a cabo el encuentro “Mujeres que investigan y comunican la ciencia: ayer, hoy y mañana”, con Gabriela Frías Villegas.

Respecto de las presencias internacionales, Perla Arroyo anuncia la asistencia de autoras provenientes de España y Estados Unidos -Ramani Durvasula, Ana Garriga y Carmen Urbita- y recuerda que el carácter internacional del encuentro también responde a la participación de sellos editoriales de distintos países.

UNA MIRADA PIONERA

La fotógrafa y artista visual Paulina Lavista, será una de las invitadas destacadas de este encuentro, en el que impartirá la conferencia “La mujer detrás del lente”.En la conferencia para ofrecer detalles del programa del 1° FIPEM, la fotógrafa evoca a figuras como Sor Juana Inés de la Cruz para evidenciar que las mujeres siempre hemos pensado y, pese a los obstáculos de su tiempo, muchas lograron dejar una huella en la cultura.

Paulina Lavista también reflexiona sobre los cambios que ha presenciado a lo largo de su trayectoria, pues cuando comenzó las mujeres encontraban pocas oportunidades para exhibir su trabajo o ser escuchadas, mientras que hoy ya existen espacios institucionales, entrevistas, exposiciones y marcos legales que respaldan su participación cultural.

“Me congratulo de haber vivido estos 81 años de mi vida en un proceso paulatino para que la mujer tuviera ya un lugar en el que se le hiciera realmente caso”, expresa.A la par, señala que la invitación a un festival dedicado al pensamiento de las mujeres es una muestra de ese avance histórico.Además de Paulina Lavista, la fotógrafa Cristina Kahlo participará en el conversatorio “Una vida en la fotografía”; y Vania Casasola participará en “Mujeres en el archivo Casasola”.

De manera paralela, el público podrá visitar la exposición fotográfica “Miradas de mujeres sobre la fotografía” en la Casa Frissac, en el centro de Tlalpan.

UNA RED CULTURAL EN PROCESO

Uno de los aspectos que acompañarán al festival será la renovación de la infraestructura. Según informa Rafael Pérez Laurrabaquio, director General de Derechos Culturales, Educativos, Ciencia y Tecnología de la Alcaldía Tlalpan, actualmente se trabaja en la reconfiguración de una red de 19 bibliotecas públicas bajo un modelo “temático” que contempla nuevas propuestas arquitectónicas, renovación de espacios y adquisición de acervos especializados.

El funcionario explica que este año se inaugurarán una biblioteca dedicada a la música y otra enfocada en medio ambiente, mientras que una futura biblioteca estará consagrada al pensamiento y la memoria de las mujeres, prevista para iniciar el próximo año.También anuncia la creación de un archivo histórico destinado a preservar el patrimonio oral, gráfico y documental de los pueblos originarios de Tlalpan.

El FIPEM es una iniciativa promovida por la Fundación Intercultural Libertad Creativa y Objetiva (FILCO A.C.), la Fundación Elena Poniatowska Amor, la Asociación Sophia, la Fundación Rigoberta Menchú y el Consejo de Cultura Continua en Movimiento, en colaboración con la Alcaldía Tlalpan, de la que es titular Gabriela Osorio.

“La cultura lleva el rostro de millones de mujeres que muchas veces desde el silencio han sembrado conocimiento, sensibilidad, arte y esperanza. Son ellas quienes han transmitido historias, preservado la memoria, impulsado el pensamiento y abierto caminos para nuevas generaciones: reconocer su aportación no es un gesto de cortesía, es un acto de justicia con nuestra propia historia”, expresa por su parte, Gerardo Valenzuela, presidente y fundador de FILCO A.C. y del Consejo Cultura Continua en Movimiento.

Para más información sigue las redes sociales de @fipem.mx