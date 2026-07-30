Alista la Orquesta Sinfónica Infantil de México su gira número 34; llegará seis estados

Orquesta. En 2026, la OSIM se integra por 137 instrumentistas mexicanos menores de 17 años. (ANDREA GONAR/INBAL)

El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) anuncia la 34 gira nacional de conciertos de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), que se realiza del lunes 3 al domingo 9 de agosto de 2026.

“Trabajar con las infancias es invertir en el presente y el futuro del país. La OSIM demuestra que el talento y la excelencia musical se construyen en todos los territorios, reúne a niñas, niños y jóvenes de distintas regiones, amplía sus oportunidades de formación y hace de la música un espacio para aprender a escuchar, colaborar y construir comunidades más unidas y pacíficas”, afirmó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Recintos y plazas públicas de Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí reciben a la agrupación musical que reúne en un mismo escenario a más de 130 instrumentistas de hasta 17 años de edad, originarios de todas las regiones del país e invitados extranjeros, quienes ensamblaron su repertorio en el campamento intensivo durante julio de 2026.

En la presente edición, la gira de la OSIM se enmarca en el Circuito Nacional de Orquestas por la Paz —una de las acciones del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, estrategia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que impulsa conciertos, festivales y actividades artísticas gratuitas en las 32 entidades del país para promover la participación colectiva, fortalecer la convivencia comunitaria y ampliar el acceso a la cultura como un derecho para todas y todos— y el programa Territorios de Paz.

Sobre el repertorio, el titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene, comenta: “En la gira 34, la OSIM pondera valores de unidad nacional y armonía, a través de un repertorio que incluye obras de la mexicana Nubia Jaime-Donjuan, los mexicanos Amador Pérez Torres “Dimas”, Juventino Rosas y Juan Pablo Contreras; así como de Giuseppe Verdi y Piotr Ilich Tchaikovsky”.

Dicha selección conjuga el rigor técnico de la música de concierto con la vitalidad de la tradicional y popular mexicana, al tiempo que se ponen en práctica las habilidades que cada instrumentista desarrolló en el campamento para articular con precisión obras como la Sinfonía núm. 5, de Tchaikovsky, y La fuerza del destino, de Verdi.

“Con el vals Sobre las olas, de Juventino Rosas, el danzón Nereidas, de Amador Pérez Torres, la fuerza musical de la OSIM tiende un puente emotivo con el público con el objetivo de que las y los asistentes vivan una experiencia cercana y empática; que sientan que la música de concierto es para todas y todos”, afirma Rentería Yrene.

Una nueva generación

En 2026, la OSIM se integra por 137 instrumentistas mexicanos menores de 17 años, originarios de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, y Veracruz; además de dos de Costa Rica, una de Panamá y dos de Uruguay, un total de 142 participantes.

Cabe señalar que 17 integrantes pertenecen a los Semilleros Creativos de Música (impulsados por el SNFM), provenientes de diversas agrupaciones comunitarias: las orquestas infantiles y juveniles El Centinela y Río Nuevo (Mexicali); Forjadores de El Sauzal (Tijuana, Baja California); la banda CASEF (Ciudad Juárez, Chihuahua); la banda Raíces del Viento (Edomex), y las orquestas Jóvenes Líderes (León, Guanajuato), Renacimiento (Acapulco, Guerrero), Vasco de Quiroga (Pátzcuaro, Michoacán), de Tampico (Tamaulipas) y de cuerdas Renacer (Mérida, Yucatán), además de la banda infantil y juvenil de Teotitlán del Valle (Oaxaca).

La 34.ª gira nacional de la OSIM se desarrolla de la siguiente manera: