El Coro de Cámara de la UDLAP conquista Siete Galardones en España; es un triunfo histórico

Autoridades educativas de la reputada Universidad resaltan disciplinas y valores de los jóvenes estudiantes que conquistaron Europa para México y la UDLAP —

UDLAP Coro de Cámara 2026 El galardón al Primer Premio de Polifonía otorgado al Coro de Cámara de la UDLAP en el 35.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Totana, Murcia. (Gerardo González Acosta)

En una hazaña sin precedentes para la música universitaria de nuestro país, el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) conquistó España al obtener siete reconocimientos en dos de los escenarios más exigentes del circuito internacional.

Se trata del 35.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Totana y el 72.° Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja.

La agrupación mexicana cosechó tres primeros lugares, un segundo lugar, un diploma de oro, y el reconocimiento como el coro mejor calificado de la justa.

El triunfo internacional coronó de manera brillante la labor pedagógica de la Maestra Honey Moreira Abreu, académica de la Licenciatura en Música y directora del ensamble, quien fue galardonada con el premio a la Mejor Directora Coral.

En conferencia de prensa celebrada en el Museo del Estanquillo, Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP, explicó que este hito histórico es el fruto de dos años de trabajo riguroso y formación de hábitos, cuyo hilo conductor quedó plasmado en el álbum “Como pájaros en el aire”, producción que sirvió como catalizador para la proyección internacional de los estudiantes.

La agrupación está integrada por estudiantes de diversas licenciaturas; “con esto demostró que la disciplinay la pasión pueden superar la falta de experiencia previa en competencias de tal envergadura”.

Dijo que "Como pájaros en el aire" es una metáfora del trayecto y la migración artística que llevó a los estudiantes a “soñar con metas internacionales.

El éxito celebra la excelencia técnica y artística del coro, y también resalta el modelo de formación integralde la UDLAP, que permite a los alumnos combinar sus estudios académicos con el desarrollo artístico de alto nivel, dijo a Crónica la Maestra Honey Moreira.

Enseguida reveló la complejidad técnica del género de la habanera, “un ritmo que alude al vaivén de las olas y que exige una afinación y expresividad que llega al corazón”.

Ciencia y Arte en Armonía

Comentó que “pese a ser el coro más pequeño y joven de la competición, la agrupación logró imponerse ante representantes de Letonia, Eslovenia, España y diversos países de América Latina”.

Dijo que existe un talento impresionante en el país, y es necesario profesionalizar aún más la formación de los directores corales.

“La materia prima está aquí, pero necesitamos tomarnos más en serio la preparación para alcanzar niveles superiores”, expresó la galardonada directora ante la pregunta de Crónica.

Moreira Abreu afirmó que “la cultura es el alma de la nación y nuestras raíces; impulsarla nos hace más fuertes que nada".

Explicó que en la UDLAP no es necesario que los estudiantes tengan que elegir entre una pasión y otra para elegir su carrera, porque el modelo curricular permite que el arte y la ciencia coexistan en un desarrollo integral.

La joven Ana Lucía Carrasco Trejo, integrante del coro y estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la UDLAP, respondió a Crónica citando la visión de Albert Einstein sobre la ciencia y el arte.

“El arte y la ciencia son facultades hermanas; la ciencia necesita la belleza del arte y el arte provee la complejidad de la ciencia“, reflexionó la estudiante universitaria.

Mentalidad, Disciplina y Talento Universitario

UDLAP Coro de Cámara 2026 (Gerardo González Acosta)

Detrás del brillo de los trofeos subyace una historia de enorme responsabilidad colectiva y sacrificio personal.

Ana Lucía, quien cuenta con un apoyo educativo del 100 por ciento, compartió cómo su sueño de ser ingeniera “no murió al abrazar su amor por la música coral”.

En su oportunidad, Gabriel Ticó Macías, estudiante de la Licenciatura en Música en la UDLAP, narró la exigente disciplina que vivieron en España, donde incluso sacrificaron ver juegos del Mundial de Fútbol, nadar en el mar español, o paseos para cuidar sus voces.

En esto honró a su Maestra Honey Moreira porque fue ella quien supo sacar lo mejor de todos los integrantes del coro y les transmitió la mentalidad y hábitos para que supieran participar y ganar en el certamen internacional de música.

Resaltó que la responsabilidad colectiva fue clave para que las voces empastaran perfectamente, y permitieron que el coro sonara como una sola entidad ante los jurados internacionales.

Con un carisma singular y de buen talante, el joven relató con humor cómo tuvo que defender los trofeos en la aduana, al evitar que las autoridades migratorias destruyeran los galardones de yeso al revisarlos y confundirlos con otros objetos.

El Maestro Joaquín Cruz Martínez invitó a la audiencia a escuchar el disco en la plataforma Spotify, producción realizada con capital humano universitario bajo la batuta del productor Daniel Fernández, la cual reúne las obras obligadas y piezas polifónicas que consagraron a México en el extranjero.

El Coro de Cámara de la UDLAP conquista Siete Galardones en España; es un triunfo histórico