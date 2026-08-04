Filuni 2026 transforma Edición Universitaria en Puente de Pensamiento Crítico, y Formación Integral Juvenil

La UNAM son sus libros, sigue en marcha y tiene el compromiso de situar la cultura en el centro de su misión, dice Socorro Venegas. —

FILUNI UNAM 2026 Novedades y coediciones universitarias que formarán parte del catálogo exhibido del 25 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos. (Gerardo González Acosta)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó la octava edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) 2026, que será implementada del 25 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos como el epicentro del diálogo académico global.

Con la Universitat de València como invitada de honor, la máxima casa de estudios desplegará más de 370 actividades culturales y académicas, acompañadas por la exhibición de más de 20 mil títulospertenecientes a 350 editoriales de 14 países.

El evento sobresale por su sólida agenda que incluye la exhibición de títulos, la realización de cinco coediciones inéditas y un programa cultural diverso que abarca desde diálogos sobre el exilio republicano hasta debates contemporáneos.

A través de conferencias de figuras literarias de renombre y homenajes a personalidades como María Molinery Luis García Berlanga, la Filuni reivindicará la producción editorial académica como una herramientaesencial de resistencia y pensamiento crítico.

En conferencia de prensa, Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM, y Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la institución, explicaron que el evento democratiza el acceso al conocimiento académico y fomenta el pensamiento crítico a través de una oferta de más de 20 mil títulos de 350 editoriales, de 14 países.

Formación Integral, Incentivos a Lectura Joven

Venegas explicó en exclusiva a Crónica que la feria trasciende lo comercial al integrar diálogos culturales, programas de vales para estudiantes y exhibiciones artísticas que abordan temas contemporáneos como el antifascismo y el cambio climático.

Dijo que la Filuni fomenta la lectura en los jóvenes a través de una estrategia integral que combina incentivos económicos, una oferta temática diversa y la creación de una experiencia cultural que va más allá de lo estrictamente académico.

Venegas exhortó a la comunidad universitaria “aprovechar la Filuni como una plataforma de conversación para abordar lo que hoy nos urge y nos duele, utilizando la palabra y el diálogo como medios para solucionar problemas sociales”.

En el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM, comentó que todas las profesiones, incluyendo a los deportistas, científicos y abogados, necesitan desarrollar una educación cultural.

“Esta permite alcanzar una formación integral que trasciende el ámbito técnico o académico de las aulas y permite conectar realmente con los desafíos contemporáneos”, afirmó.

Explicó que el desarrollo cultural sitúa el conocimiento en un contexto de diálogo plural e intercambio, lo cual es esencial para alimentar el pensamiento crítico, preservar la memoria y construir una ciudadanía más libre y comprometida.

Venegas añadió que existe la idea errónea de que la cultura y las ferias de libros son solo para quienes estudian letras.

Sin embargo, la Filuni integra todas las disciplinas a través de enfoques interdisciplinarios; por ejemplo, usando la cocina para explicar temas científicos o el arte para sensibilizar sobre el cambio climático.

Manifestó que las actividades culturales y artísticas buscan “tocar el espíritu de los estudiantes y profesionistas, para que descubran otros universos y reconocer que ellos también son parte de realidades que antes les resultaban ajenas”.

Con visible entusiasmo en su rostro Socorro Venegas resaltó diversos puntos clave sobre la esencia y los objetivos de la Filuni.

Para la Maestra, la bibliodiversidad es fundamental en la edición universitaria, porque abarca todos los temas y especialmente los grandes desafíos y problemas contemporáneos de nuestro tiempo.

Explicó que la feria ofrece una riqueza única con más de 400 sellos editoriales de 14 países, con libros que difícilmente se encuentran en canales comerciales o en otras ferias.

Sobre el empeño social de la UNAM, Venegas afirmó que “es una institución que sigue en marcha y tiene el compromiso de situar a la cultura en el centro de su misión”.

Expresó que “la Universidad son sus libros, tanto los heredados por generaciones anteriores como los que se producen hoy; el compromiso institucional es socializar ese conocimiento para construir una ciudadanía más comprometida”. Enseguida resaltó que la máxima casa de estudios busca que los jóvenesno solo usen el préstamo bibliotecario, sino que tengan acceso a construir sus propias bibliotecas personales a través de programas de vales y puntos cultura.

A la pregunta sobre lo que le gustaría ver al final de esta octava edición de la Filuni, compartió que le agradaría “poder decir que los editores internacionales vendieron todos sus libros a los lectores mexicanos”.

Añadió que más allá de lo comercial, desea que los estudiantes, bibliotecarios y académicos “hayan disfrutado de actividades que les alimentaron y llegaron a tocarles el espíritu, porque encontraron libros que les abran otros universos y les hagan sentir que son parte de realidades que antes les resultaban ajenas”.

Las organizadoras de la Filuni anhelan que la feria cumpla el objetivo de compartir la alegría y el placer de “tener un libro entre las manos”.

Alianza Internacional y Compromiso Social

FILUNI UNAM 2026 Autoridades de la UNAM y el vicerrector de la Universitat de València, Albert Moncusí, detallaron el programa de la institución española como invitada de honor. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad, enlazado vía zoom Albert Moncusí, vicerrector de la Universidad de Valencia, dijo que para su institución “es un gran orgullo participar en la octava edición de la Filuni como invitados de honor”.

Añadió que la Universidad de Valencia y la UNAM comparten la filosofía que sitúa a la cultura en el centro de su misión institucional.

Dijo que “el conocimiento solo alcanza su plenitud cuando se genera en contextos de intercambio y diálogo plural que alimentan el pensamiento crítico y construyen una ciudadanía más libre”.

Enseguida describió la participación de su universidad como la programación cultural más extensa desarrollada en un encuentro internacional, fruto de meses de reuniones semanales con la UNAM.

vicios de publicaciones, cultura y bibliotecas

Detalló que la delegación está integrada por más de 30 personas y la colaboración de sus servicios de publicaciones, cultura y bibliotecas.

El vicerrector opinó que “los libros son el sedimento y fuente de conocimiento, la Filuni es la oportunidad perfecta para estrechar lazos entre las comunidades académicas, el personal técnico y el estudiantado de ambos países.

Filuni 2026 transforma Edición Universitaria en Puente de Pensamiento Crítico, y Formación Integral Juvenil