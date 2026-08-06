La exposición Kati Horna. La mirada puesta en página llega al Centro Cultural Clavijero

Muestra. Una de las obra de la ersposición de katia Horna.

El Centro Cultural Clavijero presenta la exposición Kati Horna. La mirada puesta en página en su sede itinerante en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, Michoacán, donde se inaugurará el 7 de agosto de 2026, a las 18 horas.

En un comunicado de la Secretaría de Cultura federal se establece que la muestra fue presentada inicialmente en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo a finales de 2025, esta exposición reúne por primera vez una amplia selección del fondo fotográfico de Kati Horna resguardado por el CENIDIAP. La muestra propone un recorrido por la mirada de la artista como fotógrafa, editora visual y figura clave en la historia cultural y artística del siglo XX.

Kati Horna (Szilasbalhás, Hungría, 1912 – Ciudad de México, 2000) fue una fotógrafa que vivió y documentó algunos de los momentos más intensos del siglo XX. Su cámara retrató no solo la guerra y el exilio, sino también la vida cotidiana, la experimentación artística, la arquitectura moderna y la cultura de su tiempo. Radicada en México desde 1939, colaboró con revistas como Todo, Mapa, Tiempo, Mujeres: Expresión femenina y S.Nob, entre muchas otras, dejando un archivo visual profundo, sensible y crítico.

La exposición Kati Horna. La mirada puesta en página presenta más de 90 obras organizadas en cuatro ejes temáticos: Redes y procesos editoriales, Objetivista y experimentación, Arquitectura insólita y Sucedió en Coyoacán. A través de ellos, el equipo curatorial invita al público a conocer no solo las fotografías, sino también el trabajo editorial detrás de su publicación. Mediante hojas de contacto, marcas de edición, secuencias visuales y materiales editoriales, la muestra destaca a Horna como una figura fundamental en la historia visual del siglo XX, situada entre el fotoperiodismo, la experimentación estética y el compromiso social.

Con esta itinerancia, el público de Morelia podrá conocer el legado de una de las fotógrafas más relevantes del siglo XX. La muestra se inscribe en el 40.º aniversario del CENIDIAP y en los 80 años del INBAL, reafirmando el compromiso del Instituto con la circulación de exposiciones de relevancia y la ampliación del acceso a la oferta artística y cultural en distintas entidades del país.

La muestra Kati Horna. La mirada puesta en página permanecerá abierta al público hasta el 24 de enero de 2027 en el Centro Cultural Clavijero, ubicado en calle El Nigromante núm. 79, Centro Histórico, Morelia, Michoacán. Podrá visitarse de martes a domingo, de 10 a 18 horas.