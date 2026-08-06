Maestras de la ENAH serán homenajeadas durante la 37 edicón de la FILAH

INAH El 18 de agosto, a las 12:00 horas, se distinguirá la trayectoria de Maquívar Maquívar.

Maestras en los campos de la antropología y la historia serán homenajeadas en la 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH). Francia, país invitado de esta edición, reconocerá a la especialista del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD, por sus siglas en francés), Odile Hoffmann; y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rendirá homenaje a la investigadora emérita de la Dirección de Estudios Históricos, María del Consuelo Maquívar Maquívar, referente en el estudio de patrimonio virreinal.

El 18 de agosto, a las 12:00 horas, se distinguirá la trayectoria de Maquívar Maquívar, quien se ha desempeñado en la institución por más de 50 años, donde ha ocupado la titularidad del Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, Estado de México; y participó en la reestructuración del Museo de Guadalupe, en Zacatecas. Además, ha ejercido la docencia de forma tenaz, dentro y fuera de las aulas.

Algunas de sus publicaciones son El imaginero novohispano y su obra: Las esculturas de Tepotzotlán; Los retablos de Tepotzotlán, reeditado en la Colección Eméritos del INAH, e Instrucciones para la vida cotidiana. Los costumbreros de la Compañía de Jesús y sus ordenamientos (2022), donde ahonda en las reglas de convivencia ignaciana, a partir de dos documentos inéditos escritos por el padre Hernando Cavero, en 1662 y 1663.

Maquívar ha sido una de las mejores académicas en el ámbito museístico. Asimismo, con su generosidad legendaria y guiada por la convicción del reconocimiento del trabajo interdisciplinario y en equipo, su trayectoria es inseparable de la formación de investigadores comprometidos con la divulgación de las disciplinas históricas y antropológicas.

A su vez, Odile Hoffmann, lingüista y doctora en geografía, es directora de investigación e investigadora honoraria del IRD y de la Universidad de París. Fue titular del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, entre 2006 y 2008, y de la plataforma de investigación regional Laboratorio Mixto Internacional, en 2014-2023. Desde 2019, forma parte del colectivo Casa Chimalli, en Xico, Veracruz, dedicado a promover el arte, la cultura y el diálogo comunitario.

Desde hace más de dos décadas, la experta combina los enfoques de las transformaciones territoriales y las identificaciones étnico-raciales, para interpretar fenómenos de racismo y desigualdad, particularmente en contextos migratorios. Ha investigado las dinámicas agrarias y poderes locales en México, y las políticas de identidad y multiculturalismo de nuestro país, Colombia y Belice.

Como parte del homenaje, el domingo 23 de agosto, a las 13:00 horas, impartirá la conferencia magistral Tejer geografías. Territorio, identidad y política en América Latina. Por una geografía política de las alteridades, en la que compartirá algunas de las reflexiones que han marcado su trayectoria,

A propósito, Hoffmann ha manifestado que “el reto es analizar la diferencia sin encasillarla en términos raciales. A lo largo de mi carrera he luchado por desexotizar a mis interlocutores. Es un riesgo quedarse en la alterización profunda, radical. Nuestro papel como académicos es documentar, etnografiar, entender esta diferencia”.

Ambos homenajes se realizarán en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.