CENART reivindica Conocimiento Ancestral con estreno de Ópera dedicada a María Sabina

La puesta en escena es acto sagrado de respeto e invocación para contrarrestar la oscuridad del mundo, recuperar identidad ancestral y escuchar a pueblos originarios —

CENART Septiembre 2026 El estreno de una ópera dedicada a la sabia indígena María Sabina, forma parte de la oferta cultural del CENART para septiembre. (Gerardo González Acosta)

El Centro Nacional de las Artes (CENART) anunció una nutrida oferta cultural para el mes de septiembre, con 14 actividades de música, danza folclórica y teatro, entre ellos la presentación del Mariachi 2000 de Cutberto Pérez.

El ciclo estelar, titulado “Del color de la sandía”, exaltará la identidad mexicana a través de los eventos artísticos.

Raúl Uribe, subdirector de programación artística del CENART, comentó el estreno de una ópera dedicada a la sabia indígena María Sabina, obra a cargo de la talentoda compositora Marcela Rodríguez, que reivindica el conocimiento ancestral y la riqueza espiritual de los pueblos originarios.

Uribe dijo que la programación septembrina no es meramente festiva, sino que pretende dignificar las raíces culturales de México frente a visiones superficiales del pasado.

Reveló que en total, el recinto ofrecerá 25 actividades diversas diseñadas para conectar con el público a través del arte contemporáneo y tradicional.

Rescate de Memoria Ancestral

Marcela Rodríguez, compositora de la puesta en escena en Invocación Operística a la sabia de los hongos, explicó la creación musical y el origen del libreto.

Detalló que le tomó más de 20 años consolidar esta ópera de cámara, la cual estructuró para cuatro instrumentistas, cinco cantantes y un coro pequeño; esta es su quinta ópera de cámara.

Precisó que el libreto está basado en las entrevistas del escritor mazateco Álvaro Estrada, de modo que la obra utiliza las palabras, frases y letanías originales de la propia María Sabina.

Por su parte Jesusa Rodríguez, directora de escena en Invocación Operística a la sabia de los hongos, señaló la visión artística, espiritual y el contexto social de la obra.

Profundizó en la figura de María Sabina como “la mujer indígena más famosa del mundo”; resaltó su inmensurable riqueza espiritual frente a la pobreza material en la que vivió.

Definió la puesta en escena como “un acto sagrado de respeto y una invocación para contrarrestar la oscuridad del mundo, recuperar la identidad ancestral y escuchar la sabiduría de los pueblos originarios”.

Revalorar Identidad de lo Mexicano

Vicente Jurado López, coordinador del CENART, respondió a Crónica sobre la reinterpretación de la identidad nacional frente a los clichés.

Afirmó que México es un país grandioso y planteó “contrarrestar los pensamientos retrógradas que históricamente han intentado minimizar la riqueza de las raíces e identidades mexicanas.

Detalló que México destaca y es muy bueno en el deporte, la ciencia, literatura, con el hecho de tener un mexicano Premio Nobel en la materia, y “un montón de actividades diversas que se generan en la nación”.

“Las curadurías actuales del Centro Nacional de las Artes y de la Secretaría de Cultura tienen una sólida base filosófica orientada a revalorar, y no desdeñar, el trabajo y la historia de los pueblos ancestrales”, afirmó.

Explicó que esto marca una diferencia respecto al “chovinismo televisivo” de administraciones pasadas, en las cuales “los medios y el Estado solían burlarse o minimizar las estéticas, textiles y tradiciones mexicanas”.

Con pasión en su voz afirmó que “hoy son enaltecidas las realidades concretas, las luchas populares, los movimientos feministas y las expresiones como el mariachi, que históricamente fue relegado por las élites de la música académica, para fomentar un orgullo identitario basado en la realidad social y la investigación, lejos de estereotipos superficiales”.

Estados más Proactivos al CENART

CENART Septiembre 2026 A través de la Red de Centros de las Artes, estados como Hidalgo, Querétaro y Zacatecas consolidan un dinámico intercambio de residencias y formación cultural. (CENART)

Ana del Castillo, subdirectora de proyectos con los Estados del CENART, explicó a Crónica la importancia de la Red de Centros de las Artes, que facilita el intercambio de exposiciones y residencias entre diversos estados del país.

Sobre el desarrollo artístico en los estados, explicó que el Centro colabora activamente con 18 entidades; “Baja California, Michoacán, Querétaro, Zacatecas, Hidalgo, Tabasco y Campeche muestran mayor desarrollo o interés cultural”.

Detalló que con Baja California tienen de las uniones más significativas, al contar con cinco centros de las artes en el estado; Michoacán posee tres centros artísticos y mantiene un flujo muy importante de actividades.

Sobre Querétaro mencionó que este año tendrá un impulso especial al ser la sede del encuentro nacional de la red de centros de las artes; Zacatecas, dijo, resalta por su dinamismo y el espacio de formación “Musograbado”, enfocado en prácticas contemporáneas y grabado.

Ana del Castiilo añadió que la cercanía geográfica de Hidalgo facilita una relación muy estrecha,; comparte talleres de joyería cerámica y bordado tradicional.

Señaló que Tabasco y Campeche se mantienen como uno de los vínculos fuertes en el sur; con la esmeralda del sureste el CENART firmó un convenio reciente para sumarlo activamente a la red.

Catedral de Resistencia Artística a los 90 años de Edad

Sobre la obra “La nona roja” y la visibilización de los adultos mayores, Raúl Uribe explicó a Crónica que la obra es protagonizada por Elena, actriz de 90 años sumamente lúcida que sostiene de manera individual un monólogo en el escenario.

Asoció su participación con la antigua tradición mexicana que establece el límite de la vida humana en 104 años, divididos en dos etapas de 52 años cada una; la primera “para aprender” y la segunda “para enseñar”.

De este modo, dijo que “Elena se encuentra dando una cátedra de lucha y resistencia artística”.

Agregó que el monólogo aborda las batallas históricas por la conquista de derechos de poblaciones vulneradas y “sirve como un faro contra la pérdida de derechos conquistados”.

Oferta Cultural CENART

Informó que los espectáculos darán inicio el 2 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Plaza de las Artes con el concierto de entrada libre “Doctor Zoppa”, un proyecto del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, en Michoacán, que celebra su 20 aniversario.

“Doctor Zoppa” es una propuesta de Francisco Colasanto que explora el universo sonoro modelado por el ritmo, la textura y la transformación algorítmica.

Señaló que está inspirada en la música de baile inteligente, la electrónica experimental y el arte sonoro contemporáneo, la música evoluciona mediante procesos generativos que reconfiguran continuamente el material.

El viernes 4 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio Blas Galindo, los Cantantes Solistas de la Ópera de Bellas Artes, Rodolfo Acosta, tenor; y Arturo Barrera, barítono, acompañados del pianista Józef Olechowsky, ofrecerán el recital “Música Mexicana”, con entrada libre.

La danza se hace presente los días 4, 5 y 6 de septiembre, en el Teatro Raúl Flores Canelo, con el espectáculo Miscelánea Mexicana, un programa de danza folclórica que celebra la riqueza cultural de México, a cargo de la compañía Despliegues, Danza Mexicana, con entrada a un costo de 180 pesos.

Detalló que del 10 al 13 de septiembre, el Foro Experimental Black Box albergará el espectáculo “Invocación operística a la sabia de los hongos”, un oratorio escénico donde las personas del público participan de un ritual músico-teatral, una especie de temazcal sonoro que mezcla música contemporánea con la voz original en zapoteco de María Sabina, con entrada a un costo de 180 pesos.

CENART reivindica Conocimiento Ancestral con estreno de Ópera dedicada a María Sabina