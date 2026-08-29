Oferta cultural de la UNAM del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026

UNAM "El cuerpo en el Museo Tamayo", un proyecto de investigación y creación coreográfica de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM

Artes visuales

GERMINO-GEMIMOS-GERMINAREMOS

Soñar es invocar el deseo, soñar es invocar la vida: Llamando al TunalDe Gabriela Novoa

La artista salvadoreña Gabriela Novoa replantea el concepto nahua de Tunal, el cual está asociado a la energía del acto del sueño y el vínculo que cada persona establece consigo misma y con quienes la rodean. En su propuesta, la pérdida de esa energía está relacionada con estados de depresión y desconexión. A partir de esta idea, Novoa construye un territorio íntimo y político mediante pinturas y bordados inspirados en la flor del susto, la cual utiliza como una metáfora de la ancestralidad, la memoria y los vínculos afectivos. Esta expo concibe el acto de soñar no como evasión, sino como una forma de imaginar y convocar otras posibilidades de vida.

Hasta el 4 de octubre

Sala Resquicio, Casa del LagoBosque de Chapultepec, Primera Sección

Entrada libre, cupo limitado

casadellago.unam.mx

Música

Academia de Música Antigua (AMA)

Tesoros del Barroco español

La Academia de Música Antigua de la UNAM propone un recorrido por la música que se escuchó en los templos españoles durante uno de los periodos de mayor esplendor del barroco. El programa recupera un repertorio en el que conviven la riqueza del contrapunto, la expresividad religiosa y las diversas tradiciones que dieron forma al paisaje sonoro de la España de los siglos XVII y XVIII.

Jueves 3 de septiembre | 18 h

Auditorio Divino Narciso, Claustro de Sor JuanaJosé María Izazaga 92, Centro Histórico

Entrada libre, cupo limitado

Sábado 5 de septiembre | 12 h

Anfiteatro Simón BolívarJusto Sierra 16, Centro Histórico

$50*

musica.unam.mx

Música de cámara

Juan Pablo Horcasitas, piano

Preludio: una exploración

El pianista Juan Pablo Horcasitas ofrecerá un recital compuesto por obras que atraviesan épocas, estilos y geografías, esto con la finalidad de explorar las infinitas posibilidades expresivas del piano. El repertorio reúne obras de Danielpour, Chávez, Bach, Chopin, Rajmáninov, Coral, Ellington, Kapustin y Zyman. Un concierto estructurado como un recorrido abierto por distintas maneras de entender el preludio, la improvisación, el ritmo y la composición pianística.

Jueves 3 de septiembre | 20 h

Sala Carlos Chávez, Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria

$100*

musica.unam.mx

Música comentada

Cuarteto Arcano

Cuartetos de Ravel y Debussy

Elena Kopylova, comentarios iniciales

El Cuarteto Arcano dedica este concierto a dos de las figuras fundamentales de la música francesa de principios del siglo XX: Claude Debussy y Maurice Ravel. El ensamble, integrado por Erik Sánchez y Mariana Valencia (violines); Anna Arnal (viola) y Luz del Carmen Águila (violonchelo), interpretará una serie de piezas que transformaron la composición para cuarteto de cuerdas. La sesión contará con los apuntes de la musicóloga, investigadora, profesora de disciplinas teórico-musicales y pianista Elena Kopylova.

Sábado 5 de septiembre | 18 h

Sala Carlos Chávez, Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria

$100*

musica.unam.mx

Danza

El cuerpo en el Museo Tamayo

Magdalena Leite y Aníbal Conde, coreografía

Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM (DAJU) Nicolás Poggi, dirección

Ana Zambrano, asistencia de dirección y producción

¿Qué ocurre cuando un museo deja de ser únicamente un lugar de observación y se convierte en una suerte de partitura para el movimiento? Esa es una de las líneas que conceptualizan El cuerpo en el Museo Tamayo, un proyecto de investigación y creación coreográfica de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM. El punto de partida es la historia del Museo Tamayo a partir de las presentaciones coreográficas y performáticas que se han llevado a cabo ahí desde 1987 y hasta 2016.

Sábado 5 y domingo 6 de septiembre, a lo largo del día

Museo Tamayo Arte ContemporáneoBosque de Chapultepec, Primera Sección

Entrada libre, cupo limitado

danza.unam.mx

Teatro

33 Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU)

El Centro Cultural Universitario albergará la edición número 33 del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), que este año toma como eje el concepto “ternura radical”: una invitación a replantear los vínculos, el cuidado y las formas de convivencia que van desde lo sensible, lo colectivo y lo afectivo. A lo largo de 11 días el festival exhibirá 25 propuestas escénicas, las cuales fueron elegidas entre 161 proyectos recibidos. Asimismo, habrá talleres, lecturas dramatizadas, conferencias y otras actividades. Entre las propuestas internacionales destaca Caperucita en Manhattan, adaptación escénica de la novela de Carmen Martín Gaite, con dramaturgia y dirección de Lucía Miranda, y cuya producción corrió a cargo del Teatro de La Abadía de Madrid. La puesta en escena cuenta la historia de Sara Allen, una niña de 10 años que vive en Brooklyn y cuyo mayor deseo es ir sola a Manhattan para llevarle a su abuela una tarta de fresa. La puesta combina actuación, música en vivo y una mirada contemporánea sobre una novela publicada en 1990.

Jueves 3 al domingo 13 de septiembre

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria

Entrada libre, cupo limitado

Programación completa: ⁠teatrounam.com.mx/teatro/fitu33