Cristina Rivera Garza: “Escribir es una práctica material que implica, además del intelecto, a nuestro cuerpo”

Filuni. Sara Uribe y Cristina Rivera Garza en su conversaci{on en la FILUNI.

Las preguntas que Cristina Rivera Garza quiere hacer a través de la literatura son planteadas “desde el oficio de la vida”, pues considera que en otras disciplinas también son relevantes.

Por ello, al impartir talleres de escritura creativa, a la escritora, socióloga e historiadora le parece importante comenzar leyendo a Karl Marx: “la escritura es un trabajo, no un empleo, está relacionado con procesos de producción de valor ”, se explica y así llega a las preguntas que le parecen fundamentales sobre las condiciones de producción material.

En una conversación con la también escritora Sara Uribe, que se puede encontrar en línea como evento de clausura a la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) 2026, Cristina Rivera Garza comenta que algunos de sus alumnos han tomado a mal su método, pues consideran que no tiene nada que ver con la escritura.“Se salían del taller, cosa que estaba bien”, relata, mientras que otros han estado lo suficientemente intrigados para continuar.

“A mí me preocupa mucho eso, de que muchas veces cuando estamos escribiendo o leyendo, pareciera ser que la pregunta ¿cómo se hizo esto? está muy ausente”, ahonda.Como ejemplo de este interés y formas de aplicar estas preguntas a la producción literaria, Cristina Rivera Garza explica que actualmente está concentrada en la figura y obra de Concha Urquiza, poeta mística/ religiosa en México a inicios del siglo XX.

“He hecho algunas investigaciones que demuestran de manera incontestable, que fue varias cosas más, no solo una poeta mística…pero dentro de muchas de las interpretaciones sobre su vida y su obra, hay unas discusiones tremendas de si fue religiosa o mística y a nadie se le ocurre preguntarse si ¿trabajaba? ¿Quién la mantenía? Si la mantenía alguien, ¿cuánto ganaba? ¿Tiene eso algo que ver con su gran necesidad de encerrarse en un lugar donde podía tener una habitación gratis?”, desglosa el cuestionamiento sobre las condiciones en que surgió su escritura.

“Creo que nos estamos perdiendo una parte fundamental del proceso”, opina.Desde su formación académica en sociología, en la UNAM, para la Premio Pulitzer 2024 es fundamental identificar el proceso de acumulación en la escritura.“Si ustedes estuvieran en alguno de mis talleres, en lugar de que oyeran la pregunta ¿por qué tu personaje hace esto o lo otro?

Mi pregunta usualmente es ¿dónde está la acumulación aquí? ¿Cuál es tu proceso de acumulación? ¿Cómo estás tratando la acumulación aquí? Y todavía tengo gente que se sale de los talleres, con justas razones, está bien”, añade.

Reitera que le parece crucial no perder de vista que la escritura es una práctica material que implica, además del intelecto, nuestro cuerpo como parte de un ecosistema afectivo, “que tiene pies y manos y si tiene una ubicación, quiere decir que estamos en el lugar de otra cosa”.“Esa otra cosa es otra persona, esa planta, ese edificio, ese terreno vacío, esa persona, esa comunidad, ¿por qué no están aquí y por qué yo sí estoy aquí?

Si empezamos a hacer esas preguntas, yo creo que nuestra noción de personaje y de diálogo, de escena y de voz y de todo lo demás tendrá que transformarse, tendrá que responder en todo caso”, invita.Bajo la misma lógica se analizar las condiciones en las que se produce determinado texto o voz literaria, Cristina Rivera Garza recomienda a quienes tienen interés en escribir que tomen las cosas de quien vienen.

“Si alguien les dice que ustedes no sirven para esto o esto no es literatura, yo creo que la primera pregunta ahí es ver qué clase, qué género y qué raza me está diciendo esto. O sea, desde qué cuerpo esta persona se siente con derecho, desde qué posición de poder esta persona necesite decirme para qué soy buena o no, esa es una pregunta de la acumulación”, agrega.